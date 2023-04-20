Motorola Edge 40 ve Razr 40 Ultra doğrulandı: Yakında geliyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda amiral gemisi Motorola Edge 40 Pro modelini kullanıcılar ile buluşturan Motorola, şimdi odağını Moto Edge 40 ve katlanabilir Razr 40 Ultra modellerine çevirdi. Bu bağlamda bir süredir sızıntılarını duymaya başladığımız her iki cihaz, sertifikasyon sitelerinde görünmeye başladı.

Bilmeyenler için Motorola Edge 40, Edge 40 Pro'nun ardından ailenin temel modeli olacak. Katlanabilir Razr 40 Ultra modelinin ise belirli pazarlarda Motorola Razr+ 2023 olarak piyasaya çıkması bekleniyor. Bununla birlikte Hindistan'ın BIS sertifikasyon sitesinde görüntülenen her iki telefon, XT2303-2 ve XT2321-1 model numarasıyla listeleniyor. Söz konusu listenin cihazların özellikleri hakkında bilgi içermediğini belirtelim. Ancak cihazların sertifika aşamasından geçmesi yakında piyasaya çıkacağını bizlere gösteriyor.

Motorola Edge 40 beklenen özellikler

Bildirilenlere göre Moto Edge 40, 144Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan 6,55 inç boyutlarında kavlis AMOLED ekrana sahip olacak. Kaputun altında ise yeni cihazın, 8GB RAM ve 256GB'a kadar depolama ile eşleştirilen Dimensity 8020 platformundan destek alması bekleniyor. Kamera bölümünde ise ön tarafta 32MP selfie, arka tarafta OIS destekli 50MP birincil ve 13MP ultra geniş açılı kamera kurulumu ile karşımıza çıkacak cihaza, 68W hızlı şarj destekli 4.400mAh pil ve Android 13 tabanlı My UX 5 eşlik edecek.

Motorola Razr 40 Ultra (Razr+ 2023) beklenen özellikler

Motorola Razr 40 Ultra ise, FHD+ çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç katlanabilir OLED ekrana sahip olacak. Galaxy Z Flip 4'e rakip olacak cihazın, Snapdragon 8+ Gen 1, 8/12GB RAM ve 33W hızlı şarj destekli 3.640mAh pilden güç alması bekleniyor. Buna ek olarak Android 13 işletim sistemi ve My UX 5, geniş bir kapak ekranı, çift kamera kurulumu ve yana bakan parmak izi tarayıcı gibi diğer özelliklerle birlikte gelecek.

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Motorola Edge 40 ve 40 Ultra doğrulandı: Yakında geliyor