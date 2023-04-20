Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Motorola Edge 40 ve Razr 40 Ultra doğrulandı: Yakında geliyor

    Motorola'nın merakla beklenen telefonları Moto Edge 40 ve Razr 40 Ultra (Razr+ 2023) için geri sayım başladı. Bugün her iki telefon sertifika sitelerinde görünmeye başladı. 
    Oy Ver
    Motorola Edge 40 ve 40 Ultra doğrulandı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda amiral gemisi Motorola Edge 40 Pro modelini kullanıcılar ile buluşturan Motorola, şimdi odağını Moto Edge 40 ve katlanabilir Razr 40 Ultra modellerine çevirdi. Bu bağlamda bir süredir sızıntılarını duymaya başladığımız her iki cihaz, sertifikasyon sitelerinde görünmeye başladı.

    Bilmeyenler için Motorola Edge 40, Edge 40 Pro'nun ardından ailenin temel modeli olacak. Katlanabilir Razr 40 Ultra modelinin ise belirli pazarlarda Motorola Razr+ 2023 olarak piyasaya çıkması bekleniyor. Bununla birlikte Hindistan'ın BIS sertifikasyon sitesinde görüntülenen her iki telefon, XT2303-2 ve XT2321-1 model numarasıyla listeleniyor. Söz konusu listenin cihazların özellikleri hakkında bilgi içermediğini belirtelim. Ancak cihazların sertifika aşamasından geçmesi yakında piyasaya çıkacağını bizlere gösteriyor. 

    Motorola Edge 40 beklenen özellikler

    Bildirilenlere göre Moto Edge 40, 144Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan 6,55 inç boyutlarında kavlis AMOLED ekrana sahip olacak. Kaputun altında ise yeni cihazın, 8GB RAM ve 256GB'a kadar depolama ile eşleştirilen Dimensity 8020 platformundan destek alması bekleniyor. Kamera bölümünde ise ön tarafta 32MP selfie, arka tarafta OIS destekli 50MP birincil ve 13MP ultra geniş açılı kamera kurulumu ile karşımıza çıkacak cihaza, 68W hızlı şarj destekli 4.400mAh pil ve Android 13 tabanlı My UX 5 eşlik edecek.

    Motorola Razr 40 Ultra (Razr+ 2023) beklenen özellikler

    Motorola Razr 40 Ultra ise, FHD+ çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç katlanabilir OLED ekrana sahip olacak. Galaxy Z Flip 4'e rakip olacak cihazın, Snapdragon 8+ Gen 1, 8/12GB RAM ve 33W hızlı şarj destekli 3.640mAh pilden güç alması bekleniyor. Buna ek olarak Android 13 işletim sistemi ve My UX 5, geniş bir kapak ekranı, çift kamera kurulumu ve yana bakan parmak izi tarayıcı gibi diğer özelliklerle birlikte gelecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Profil resmi
    emrahmt 7 saat önce

    [resim] mükemmel

    M
    Mehmet Akif 007 12 saat önce

    www.chatgpt4.com.tr

    M
    Mehmet Akif 007 12 saat önce

    www.chat.chatgpt4.com.tr Turkey OpenAI

    Profil resmi
    KiLLeR© 1 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sigara içince göğsüm ağrıyor en iyi tereyağı markası kurutma makinesi tavsiye subap lastikleri yağ kaçırıyor açılmış votka bozulur mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    APU-VALUE
    APU-VALUE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız