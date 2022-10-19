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    Katlanabilir OPPO Find N Flip detaylanıyor: Neler sunacak?

    Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo, katlanabilir telefon pazarında mücadele etmeye niyetli görünüyor. Kapaklı tasarıma sahip OPPO Find N Flip yakında tanıtılabilir. 
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    Katlanabilir OPPO Find N Flip detaylanıyor: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl Galaxy Fold ve Mix Fold ile rekabet etmek amacıyla katlanabilir Find N modelini piyasaya süren Oppo, şimdi de kapaklı tasarıma sahip yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bugün, OPPO Find N Flip olarak isimlendirilen yeni telefonun detayları paylaşıldı.

    Galaxy Z Flip 4 ve Motorola Razr'a rakip geliyor

    Digital Chat Station tarafından bildirilenlere göre OPPO Find N Flip, 6,8 ve 3,26 inç boyutlarında ekranlara sahip olacak. Bununla birlikte ana ve kapak ekranı tarafında OLED tabanlı bir panelden güç alacak yeni telefonun, ayrıca ilginç bir şekilde 4.300 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılacağı bildiriliyor.

    Paylaşılan bilgiler henüz resmiyete kavuşmamış olsa da, cihazın kamera tarafında 32MP Sony IMX709 selfie, 50MP Sony IMX766 ana ve 8MP Sony IMX355 geniş açı sensörlerinden oluşan üçlü bir tasarımaev sahipliği yapması bekleniyor. Galaxy Z Flip 4 ve Motorola Razr 2022 modellerine rakip olacak OPPO Find N Flip, önümüzdeki haftalarda tanıtılabilir. 

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    necoinside 46 dakika önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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