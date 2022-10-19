Katlanabilir OPPO Find N Flip detaylanıyor: Neler sunacak?

Galaxy Z Flip 4 ve Motorola Razr'a rakip geliyor
Digital Chat Station tarafından bildirilenlere göre OPPO Find N Flip, 6,8 ve 3,26 inç boyutlarında ekranlara sahip olacak. Bununla birlikte ana ve kapak ekranı tarafında OLED tabanlı bir panelden güç alacak yeni telefonun, ayrıca ilginç bir şekilde 4.300 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılacağı bildiriliyor.
Paylaşılan bilgiler henüz resmiyete kavuşmamış olsa da, cihazın kamera tarafında 32MP Sony IMX709 selfie, 50MP Sony IMX766 ana ve 8MP Sony IMX355 geniş açı sensörlerinden oluşan üçlü bir tasarımaev sahipliği yapması bekleniyor. Galaxy Z Flip 4 ve Motorola Razr 2022 modellerine rakip olacak OPPO Find N Flip, önümüzdeki haftalarda tanıtılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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