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    Vivo X Fold'un fiyatı ve yeni görselleri sızdırıldı

    Katlanabilir telefon sektörüne iddialı bir giriş yapmayı planlayan Vivo, yakında X Fold modelini piyasaya sürecek. Galaxy Z Fold 3'ün rakibi olacak yeni telefon agresif bir fiyatlandırma ile geliyor.
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    Katlanabilir telefon Vivo X Fold'un fiyatı ortaya çıktı
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    Galaxy Z Fold ve Z Flip serisinin ulaştığı satış başarısı ile beraber birçok akıllı telefon üreticisi yeni katlanabilir modeller üzerinde çalışmalara başladı. Bu isimler arasından Vivo'nun, 11 Nisan'da duyurulması beklenen X Fold modeli hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

    Galaxy Z Fold 3'ün rakibi olacak

    Sızdırılan bilgilere göre ilk olarak Çin pazarında satışa sunulması beklenen yeni telefon, Samsung'a karşı agresif bir fiyat politikası izleyecek. Çin'de 14.000 CNY'e ulaşan (2.026 Euro) fiyatlar ile satışa sunulan Samsung'un Galaxy Z Fold 3 modeline kıyasla, Vivo X Fold'un en üst seçeneğinin 11.999 CNY'lik (1.735 Euro) bir fiyata sahip olacağı iddia ediliyor. 

    Vivo X Fold'un fiyatının yanı sıra ayrıca Ishan Agarwal ve MySmartPrice tarafından yeni bir basın görseli de paylaşıldı. Bununla beraber yeni cihazın yalnızca mavi ve siyah değil gri renk seçeneğiyle de geleceği doğrulanmış oldu diyebiliriz. Snapdragon 8 Gen 1 yongasından güç alan ve 66W kablolu / 50W kablosuz şarj4.600mAh batarya ve 120Hz FULL HD+ çift ekran ile gelmesi beklenen yeni cihaz, katlanabilir telefonlar arasındaki rekabeti daha da arttırabilir.

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 20 saat önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 1 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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