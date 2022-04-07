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    Vivo X Fold, Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisiyle Geekbench'te ortaya çıktı

    Vivo'nun yeni katlanabilir telefonu Vivo X Fold bugün Geekbench'te karşımıza çıktı. İşte Vivo'nun Snapdragon 8 Gen 1 işlemcili yeni katlanabilir telefonu Vivo X Fold
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    Vivo X Fold, Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisiyle Geekbench'te
    Tam Boyutta Gör

    Vivo yeni katlanabilir telefonu Vivo X Fold için hazırlıkları tamamladı. Bugün Geekbench test sonuçlarıyla karşımıza çıkan Vivo X Fold, 11 Nisan'da tam anlamıyla tanıtılacak. Ama şimdi gelin X Fold'un Geekbench'te ortaya çıkan özelliklerine göz atalım. 

    Vivo X Fold, 12GB RAM belleğe sahip olacak

    Vivo 11 Nisan Pazartesi günü bir etkinlikle yeni katlanabilir telefonu Vivo X Fold'u tanıtacak. Ancak lansmandan önce cihaz Geekbench raporları ile karşımıza çıkıyor. Geekbench'te Vivo V2178A model numarası ile görünen Vivo X Fold katlanabilir akıllı telefon, raporlara göre 12GB RAM bellek ile birlikte geliyor.

    Başta da söylediğimiz gibi Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinden gücünü alan Vivo X Fold, bu işlemci sayesinde tek çekirdek testinden 1223 puan alıyor. Çoklu çekirdek testinde ise 3335 puan sergiliyor. Tabi cihazın Android 12 işletim sistemi ile çalıştığını da belirtmekte fayda var.

    Cihazın ortaya çıkan resimlerine baktığımızda 2K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip bir ekranın bizleri karşılayacağını görüyoruz. Ayrıca sızıntılar bu ekranın 8 inçlik LTPO 3.0 bir panel olduğunu söylüyor. Ancak Vivo tarafından henüz böyle bir açıklama gelmedi. 

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    C
    Ceydaglc05 5 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 1 hafta önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 1 hafta önce

    direk 10k

    LooF 1 hafta önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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