Vivo X Fold, Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisiyle Geekbench'te ortaya çıktı

Vivo yeni katlanabilir telefonu Vivo X Fold için hazırlıkları tamamladı. Bugün Geekbench test sonuçlarıyla karşımıza çıkan Vivo X Fold, 11 Nisan'da tam anlamıyla tanıtılacak. Ama şimdi gelin X Fold'un Geekbench'te ortaya çıkan özelliklerine göz atalım.
Vivo X Fold, 12GB RAM belleğe sahip olacak
Vivo 11 Nisan Pazartesi günü bir etkinlikle yeni katlanabilir telefonu Vivo X Fold'u tanıtacak. Ancak lansmandan önce cihaz Geekbench raporları ile karşımıza çıkıyor. Geekbench'te Vivo V2178A model numarası ile görünen Vivo X Fold katlanabilir akıllı telefon, raporlara göre 12GB RAM bellek ile birlikte geliyor.
Başta da söylediğimiz gibi Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinden gücünü alan Vivo X Fold, bu işlemci sayesinde tek çekirdek testinden 1223 puan alıyor. Çoklu çekirdek testinde ise 3335 puan sergiliyor. Tabi cihazın Android 12 işletim sistemi ile çalıştığını da belirtmekte fayda var.
Cihazın ortaya çıkan resimlerine baktığımızda 2K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip bir ekranın bizleri karşılayacağını görüyoruz. Ayrıca sızıntılar bu ekranın 8 inçlik LTPO 3.0 bir panel olduğunu söylüyor. Ancak Vivo tarafından henüz böyle bir açıklama gelmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa