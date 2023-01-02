Katlanan ve genişleyen ekran bir arada: Hibrit paneller geliyor

Tam Boyutta Gör Samsung Display, katlanabilir ve kaydırılabilir özelliği bir araya getiren yeni ürününü CES 2023’te özel standında bazı davetlilere tanıtmayı planlıyor. Bu panel, iki işlevi bir araya getirdiğinden hibrit panel olarak adlandırılıyor.

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Ekranı katlayan teknoloji ile ekranı genişleten teknoloji ilk kez tek panelde uygulanıyor. Tasarım, katlanan ekran açıldıktan sonra ekranın bir ucu çekildiğinde ortaya çıkan ek bir ekran şeklinde. Boyut, ekran tamamen katlandığında 8 inç, katlanan ekran açıldığında 10 inç. Çekilerek genişletildiğinde ise 12.4 inçlik bir ekran ortaya çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, bu paneli kullanıcının ihtiyacına göre, akıllı telefondan tablete ve dizüstü bilgisayara dönüşebilen cihazlar için test ettiği, bu tür cihazların gerçekten pahalı olacağı söyleniyor ki bunu tahmin etmek güç değil. Cihaz üreticilerinin bu katlanan ve genişleyen ekranı ürünlerinde kullanabilmeleri için, Samsung Display’in bu tür ekranların seri üretimine ne zaman başlayacağı belli değil. Cihazlar bu ekranı bir arada tutmak için son derece gelişmiş menteşelere ve metal plakalara ihtiyaç duyuyor.

Samsung, gelişmiş form faktörleri geliştirerek OLED panel pazarını büyütmeye çalışıyor. OLED ekranlar hali hazırda giyilebilir ürünlerden telefonlara tabletlere birçok üründe kullanılıyor ve dizüstü bilgisayarlar, PC monitörlerinde de yayılmaya başladı. Hibrit OLED paneller, katlanan ve genişleyen yapıda olduğundan araçlarda da kullanılabilir.

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Katlanan ve çekilip büyüyen ekran bir arada: Hibrit panel