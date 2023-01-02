Katlanan ve genişleyen ekran bir arada: Hibrit paneller geliyor

Ekranı katlayan teknoloji ile ekranı genişleten teknoloji ilk kez tek panelde uygulanıyor. Tasarım, katlanan ekran açıldıktan sonra ekranın bir ucu çekildiğinde ortaya çıkan ek bir ekran şeklinde. Boyut, ekran tamamen katlandığında 8 inç, katlanan ekran açıldığında 10 inç. Çekilerek genişletildiğinde ise 12.4 inçlik bir ekran ortaya çıkıyor.
Samsung, gelişmiş form faktörleri geliştirerek OLED panel pazarını büyütmeye çalışıyor. OLED ekranlar hali hazırda giyilebilir ürünlerden telefonlara tabletlere birçok üründe kullanılıyor ve dizüstü bilgisayarlar, PC monitörlerinde de yayılmaya başladı. Hibrit OLED paneller, katlanan ve genişleyen yapıda olduğundan araçlarda da kullanılabilir.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsung-foldable-slidable-display-worlds-first-ces-2023/ https://www.etnews.com/20230102000101 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d