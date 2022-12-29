Samsung, iPhone 14 Pro ekranı için özel çalışmış

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OLED inkjet işlemi uygulandı

iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max, diğer iPhone’ların aksine doğrudan ekranın içinde bir deliğe sahip ilk iPhone’lar. Ekranda hap şeklindeki deliği oluşturmak için, Samsung’un doğrudan OLED panelinin içinde delik oluşturması gerekiyor ancak bu, çevredeki piksellerin ve panellerin hasar görmesi durumunda ekranın neme ve oksijene maruz kalması ile sonuçlanabilir. Samsung, bunu önlemek için ek bir mürekkep püskürtmeli baskı işlemi kullanmak zorunda kaldı.

Samsung, ince film kaplama işlemi sırasında düz iPhone 14 modelleri ve iPhone 13 serisi için OLED inkjet işlemini kullandı. Ancak iPhone 14 Pro serisinde ekran dayanıklılığını ve kullanım ömrünü artırmak amacıyla TPE ve dokunmatik katmanda ek olarak mürekkep püskürtme ekipmanı kullandı. Samsung’un Apple’ın ekranını üretmek için kullandığı ekipman Samsung Electronics’in bir yan kuruluşu olan SEMES’e ait.

LG Display de ekran sağlıyor

LG Display’in de iPhone 14 Pro Max ekranı için aynı yöntemi uyguladığı biliniyor. LG Display, iPhone 14 Pro Max ekran gereksinimlerini karşılama konusunda bazı sorunlar yaşasa da çözülmüşe benziyor. Samsung, 6.1 inç 14 Pro ve 6.7 inç 14 Pro Max modeli olmak üzere iki tür ekran sağlarken; LG Display, sadece 14 Pro Max için ekran sağlıyor.

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