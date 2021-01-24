Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BMC'nin ürettiği askeri araçlara yerli motorlar entegre edilmeye başlandı

    BMC Power tarafından geliştirilen 400 ve 600 beygirlik yerli motorlar BMC'nin ürettiği askeri araçlara entegre ediliyor. 1000 ve 1500 beygir gücündeki motorlarla ilgili çalışmalar da sürüyor.
    1 sa.
    771
    59
    9
    Savunma Sanayi
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    BMC'nin ürettiği askeri araçlara yerli motorlar entegre edilmeye başlandı
    Tam Boyutta Gör

    Dün yeni nesil Fırtına obüsü (Fırtına-2) teslimatı için düzenlenen tören sonrasında BMC'nin yürüttüğü projelerle ilgili detaylara yer verildi. Bu kapsamda askeri araçlar için geliştirilen yerli motorlarda gelinen nokta da paylaşıldı.

    Yapılan açıklamaya göre BMC'nin ürettiği askeri araçlara yerli motorlar entegre edilmeye başlandı. Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (TTZA) Projesi kapsamında üretilen Vuran 4x4 araçların teslimatı sürerken, proje kapsamındaki son teslimatların yerli motorlarla yapılması öngörülüyor. Araçları üreten BMC ve yerli güç grupları geliştiren BMC Power, bu doğrultuda çalışmalar yürütüyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar ORKA (324mm Torpido) projesinde imzalar atıldı

    BMC Power'ın 400 beygir gücündeki Vuran isimli motorla ilgili çalışmalarda da sona geldiği kaydedildi. Vuran 4x4 araca entegre edilerek başarılı test sürüşleri gerçekleştirilen motorun farklı çevresel ve arazi şartlarındaki performansı test edildiği belirtildi. 

    Ayrıca Bkz. "Milli fırkateyn TCG İstanbul, suya indirildi"

    Şirketin yürüttüğü bir diğer motor projesi 600 beygir gücündeki "Azra" ise BMC tarafından üretilen tank taşıyıcı araçlara entegre ediliyor. 8x8 araçlarda da yer alacak Azra motoru, halihazırda devam eden testlerde kullanılıyor. 

    BMC'nin ürettiği askeri araçlara yerli motorlar entegre edilmeye başlandı
    Tam Boyutta Gör

    8x8 araç demişken, BMC'nin bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araç ilk kez da görüldü. Yukarıdaki fotoğraftan da görebileceğiniz gibi aracın üzerinde ASELSAN'ın KORHAN 35 mm silah sistemi bulunuyor. Söz konusu aracın prototipinin bir süre önce tamamlandığı ve geliştirme çalışmaları kapsamında araçla test sürüşlerine devam edildiği aktarıldı.

    BMC Power'ın 1000 ve 1500 beygir gücündeki motorlar için çalışmaları da sürüyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Yapay zekalı LEGO ayrıştırma makinesi

    CooL_ROMEO

    n

    13 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    fotifoti (foti ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu silah isimlerine bayılıyorum. kim buluyorsa güzel buluyor
    1 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    bu ülkede adam akıllı ilerleyen tek sektör savunma sanayisidir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yarimpower (Özkan DURMUŞOĞLU) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    Satın alındığında keşke BMC ( British Motor Company) ismini değiştirselerdi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Alqu 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    baya ihtişamlı duruyor araplara kolay satarız seviyorlar bu tarz ihtişamlı araçları.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 5 dk. ( Mesaj Silindi ) Alqu
    Satmasına satarız da, ABD varken sattıklarımız ABD'nin sattıklarının yanında bir HİÇ kalır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ey merhametli Türk 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bunlarda süper alaşım bileşenlerini yapmak çok önemli, tei hava araçları motorlardakiler için süper alaşım projeleri başlattı, bayağı mesafe katedildi, umarım kara motorlarda da süper alaşımlar yerlileşir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Galatas4ray (ENVER A.) 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    Askerde bu bmc lere binince her an devrilecek diye korkuyordum🤣
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    120205044 (barak tarak) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    hiçbir şey sıfırdan ortaya çıkmaz. almanlar wolksvagen'i mercedes'i kurarken motor vb üretiminde belli bir tecrübeleri vardı, bu alanda bir kök salmışlardı.

    Şimdi yavaş yavaş biz de motor üretmeye başladık, ilerde bu köklerin tuttuğu bir gövde oturur ve sonra meyve olarak yerli markalar ortaya çıkar inşallah.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fotifoti (foti ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu silah isimlerine bayılıyorum. kim buluyorsa güzel buluyor
    1 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    face1tr 1 sa. ( Mesaj Silindi ) fotifoti
    ben olsam yukarıdaki 8 tekerlikli araca "Yargı" ismini verirdim.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 8 dk. Netflix belgeselinde Bayraktar TB2 gururu 53 dk. Addlink P20 taşınabilir SSD’sini duyurdu 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN BMC'nin ürettiği askeri araçlara yerli motorlar entegre edilmeye başlandı Sonraki Marvel filmi Thor: Love and Thunder'ın çekimleri başlıyor 2 sa. Dünyanın ilk ev tipi hidrojen pili tanıtıldı: İki günlük elektrik ihtiyacını karşılıyor 2 sa. Dünyada tek ARGB masa! Yaptırdım, peki nasıl? 2 sa. Core i5-11500 Ryzen 5 5600X’in %11 gerisinde 3 sa. Godzilla vs Kong filminin ilk fragmanı yayınlandı 3 sa. Xiaomi Mi 10'un Snapdragon 870 işlemcili modeli yolda 4 sa. Android 11'e eklenmeyen Columbus adlı özellik Android 12 ile geliyor 4 sa. SpaceX, ASELSAN'ın uydusunu da uzaya fırlattığı görevde yeni bir rekor kırdı 4 sa. Böcek ilaçları arıların uyku davranışlarını değiştirebilir 5 sa. Google Haritalar dört büyük şehir için sokak düzeyinde süper ayrıntılar sunmaya başladı 5 sa. Tesla, işe yeni giren bir mühendisini şirketin gizli yazılımlarını çalmakla suçluyor 6 sa. Yeni Nokia akıllı telefonların piyasaya sürülme tarihleri belli oldu 6 sa. Intel 6 ay arayla yeni nesile geçiyor: Alder Lake Eylül’de gelebilir 7 sa. Honor, 11. nesil Intel Core işlemcili yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı 8 sa. Fatih sondaj gemisi yeni sondaj bölgesine ulaştı 8 sa. Pazartesi günü aşıların 2. sevkiyatı geliyor ! Süreç sonucunda 50 milyon doz Türkiye'ye gelecek 8 sa. Samsung Galaxy A82, dönebilen kameraya sahip ilk 5G telefon olabilir 9 sa. Netflix'in Witcher animesi Nightmare of the Wolf'un detayları belli 9 sa. İtalya, bir genç kızın ölümü üzerine bazı TikTok kullanıcılarının erişimini engelledi 10 sa. Google Meet için Otter dikte servisi başladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız