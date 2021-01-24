Tam Boyutta Gör

Dün yeni nesil Fırtına obüsü (Fırtına-2) teslimatı için düzenlenen tören sonrasında BMC'nin yürüttüğü projelerle ilgili detaylara yer verildi. Bu kapsamda askeri araçlar için geliştirilen yerli motorlarda gelinen nokta da paylaşıldı.

Yapılan açıklamaya göre BMC'nin ürettiği askeri araçlara yerli motorlar entegre edilmeye başlandı. Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (TTZA) Projesi kapsamında üretilen Vuran 4x4 araçların teslimatı sürerken, proje kapsamındaki son teslimatların yerli motorlarla yapılması öngörülüyor. Araçları üreten BMC ve yerli güç grupları geliştiren BMC Power, bu doğrultuda çalışmalar yürütüyor.

İlginizi Çekebilir

ORKA (324mm Torpido) projesinde imzalar atıldı

BMC Power'ın 400 beygir gücündeki Vuran isimli motorla ilgili çalışmalarda da sona geldiği kaydedildi. Vuran 4x4 araca entegre edilerek başarılı test sürüşleri gerçekleştirilen motorun farklı çevresel ve arazi şartlarındaki performansı test edildiği belirtildi.

Ayrıca Bkz. "Milli fırkateyn TCG İstanbul, suya indirildi"

Şirketin yürüttüğü bir diğer motor projesi 600 beygir gücündeki "Azra" ise BMC tarafından üretilen tank taşıyıcı araçlara entegre ediliyor. 8x8 araçlarda da yer alacak Azra motoru, halihazırda devam eden testlerde kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör

8x8 araç demişken, BMC'nin bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araç ilk kez da görüldü. Yukarıdaki fotoğraftan da görebileceğiniz gibi aracın üzerinde ASELSAN'ın KORHAN 35 mm silah sistemi bulunuyor. Söz konusu aracın prototipinin bir süre önce tamamlandığı ve geliştirme çalışmaları kapsamında araçla test sürüşlerine devam edildiği aktarıldı.

BMC Power'ın 1000 ve 1500 beygir gücündeki motorlar için çalışmaları da sürüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.