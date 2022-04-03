Kava Network’ün Tesla ile iş birliği duyurusu tepki topladı

Kripto dünyası yeni iş birliği haberleri ile sık sık karşılaşıyor ve kripto paraların fiyatları da bu anlaşmalarda etkileniyor. Daha öncesinde sık sık yaşadığımız bu durumu kullanmak isteyen Kava Network ekibi ise 1 Nisan şakası altında ilginç bir paylaşımda bulundu. Şirket, Tesla ile ortak olduğunu açıkladı.

Kava Network’ün 1 Nisan Şakası Komik Bulunmadı

Twitter üzerinden 1 Nisan şakası olarak planlanıp yayımlanan paylaşım, kısa bir süre içerisinde projenin yerel token’ı KAVA’nın anlık bir yükseliş yaşamasına sebep oldu. Tesla’nın kripto ekosistemine etkisi sebebiyle kısa bir süre içerisinde 5 dolar seviyesine kadar çıkan KAVA, proje ekibinin bunun bir şaka olduğunu açıklamasıyla birlikte hızlı bir düşüş yaşadı.

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Devamında kripto topluluğunca sert bir tepkiyle karşılaşan Kava Network, paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı. Projenin diğer tweet paylaşımlarının altına şikayet ve eleştiriler gelmeye devam etti. Ek olarak birçok kullanıcı da binlerce kişiyi maddi zarara soktuğu gerekçesiyle Kava’yı eleştirdi.

Son olarak haberimizin yazımı itibarıyla Kava 4,6 dolardan işlem görüyordu.

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