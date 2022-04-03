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    Kava Network’ün Tesla ile iş birliği duyurusu tepki topladı

    Kava Netwok'ün kripto parası KAVA, şirketin 1 Nisan şakası nedeniyle kısa süreli yükseliş yakaladı. Paylaşımın şaka olduğunun anlaşılmasının ardından büyük tepki topladı.
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    Kripto dünyası yeni iş birliği haberleri ile sık sık karşılaşıyor ve kripto paraların fiyatları da bu anlaşmalarda etkileniyor. Daha öncesinde sık sık yaşadığımız bu durumu kullanmak isteyen Kava Network ekibi ise 1 Nisan şakası altında ilginç bir paylaşımda bulundu. Şirket, Tesla ile ortak olduğunu açıkladı.

    Kava Network’ün 1 Nisan Şakası Komik Bulunmadı

    Twitter üzerinden 1 Nisan şakası olarak planlanıp yayımlanan paylaşım, kısa bir süre içerisinde projenin yerel token’ı KAVA’nın anlık bir yükseliş yaşamasına sebep oldu. Tesla’nın kripto ekosistemine etkisi sebebiyle kısa bir süre içerisinde 5 dolar seviyesine kadar çıkan KAVA, proje ekibinin bunun bir şaka olduğunu açıklamasıyla birlikte hızlı bir düşüş yaşadı.

    Devamında kripto topluluğunca sert bir tepkiyle karşılaşan Kava Network, paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı. Projenin diğer tweet paylaşımlarının altına şikayet ve eleştiriler gelmeye devam etti. Ek olarak birçok kullanıcı da binlerce kişiyi maddi zarara soktuğu gerekçesiyle Kava’yı eleştirdi.

    Son olarak haberimizin yazımı itibarıyla Kava 4,6 dolardan işlem görüyordu.

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 2 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 3 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 3 gün önce

    direk 10k

    LooF 3 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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