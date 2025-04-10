Kavga büyüyor: OpenAI, Elon Musk’a karşı dava açtı

Çekişmede yeni perde
OpenAI’nin CEO’su Sam Altman ve diğer davalılar adına yapılan mahkeme başvurusunda, Musk’ın eylemlerinin şirketin iç yönetimini ve misyonunu tehdit ettiği vurgulandı. Açıklamada, “OpenAI dirençlidir. Ancak Musk’ın eylemleri ciddi zararlar verdi” dedi. Firma, ayrıca, Musk’ın OpenAI’ın kar amacı gütmeyen birimini 97,4 milyar dolara satın alma teklifini “sahte devralma teklifi” olarak nitelendirdi.
Musk’ın avukatı Marc Toberoff ise yaptığı açıklamada, bu yılın başında Musk’ın OpenAI’ı kâr amacı gütmeyen yapıya döndürme teklifinin şirket yönetimi tarafından ciddi şekilde değerlendirilmediğini belirtti. Toberoff, “OpenAI yönetim kurulu, Musk'ın yaptığı teklifi, yapmakla yükümlü oldukları gibi gerçekten değerlendirmiş olsaydı, bunun ne kadar ciddi olduğunu görürlerdi” dedi.
Elon Musk, Şubat ayında açtığı davada OpenAI’nin kâr amacı gütmeyen kuruluş misyonunu terk ettiğini iddia etmişti. 2015 yılında kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurulan OpenAI, 2019’da “sınırlı kâr” modeline geçmişti. Günümüzde ise, şirketin “kamu yararına çalışan şirket” (public benefit corporation) statüsüne geçmeye çalıştığı biliniyor. Musk, bu dönüşümün durdurulması için ihtiyati tedbir talebinde bulunmuş, ancak bu talep Mart ayında mahkeme tarafından reddedilmişti. Davanın esasına ilişkin jüri süreci ise 2026 baharında başlayacak.
Dönüşüm bu yıl tamamlanmalı
Kâr amaçlı dönüşümünü 2025 yılında tamamlaması ya da son aylarda topladığı sermayenin bir kısmından feragat etmesi gerektiği bildirilen OpenAI için riskler yüksek. OpenAI, dönüşümünün kâr amacı gütmeyen birimi baltalamak yerine koruyacağını ve sağlık, eğitim ve bilim gibi sektörlerde “hayırsever girişimler” için harcanacak kaynaklarla besleyeceğini söylüyor.
Şirket X'te yaptığı açıklamada “Aslında dünyanın gördüğü en donanımlı kâr amacı gütmeyen kuruluşu kurmaya hazırlanıyoruz - onu dönüştürmüyoruz. Elon hiçbir zaman misyonu önemsemedi. Onun her zaman kendi gündemi vardı” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir