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    Kazakistan yerel dijital parası için Binance ile iş birliği yaptı

    Kazakistan merekez bankası tarafından piyasaya sürülecek CBDC projesi için Binance ile iş birliği yapıldı. Kazakistan dijital parası, BNB Chain ağını kullanacak.
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    Kazakistan yerel dijital parası için Binance ile iş birliği yaptı Tam Boyutta Gör

    Son dönemde kripto para madenciliği gibi konularda önemli adımlar atan Kazakistan, bir diğer yandan da Blockchain teknolojileri üzerinde çalışıyor. Kazakistan Merkez Bankası tarafından geliştirilme aşamasında olan CBDC projesi için önemli bir ortaklık kuruldu.

    Ülkeler Blockchain temelli, merkez bankası dijital para birimi (CBDC) projeleri üzerinde yoğunlaşıyor. Kazakistan ise yakında piyasaya sürülecek Dijital Kazakistan Tengesi projesi için Binance ile iş birliği yaptı.

    Kripto para borsası Binance’in CEO’su Changpeng Zhao, Twitter hesabı üzerinden Kazakistan Merkez Bankası’nın CBDC projesi için iş birliği yaptıklarını duyurdu. Changpeng Zhao, projenin BNB Chain’e entegre olacağını açıkladı.

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