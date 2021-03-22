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    Keanu Reeves'in yazdığı aksiyon dolu BRZRKR çizgi roman serisi Netflix tarafından filme ve animeye uyarlanıyor

    Geçtiğimiz yıl Boom! Studios tarafından yayınlanan BRZRKR çizgi roman serisi Netflix tarafından filme ve animeye uyarlanıyor. Detayları haberimzide bulabilirsiniz.
    22 Mart 2021, 23:00 (3 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Keanu Reeves'in yazdığı aksiyon dolu BRZRKR çizgi roman serisi Netflix tarafından filme ve animeye uyarlanıyor
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    John Wick ve Matrix gibi filmler ile tanınan popüler oyuncu Keanu Reeves, geçtiğimiz yıl bir çizgi romanın baş yazarlarından biri olmuştu. BRZRKR isimli bu çizgi roman serisi şimdi filme ve animeye uyarlanıyor.

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    Geçtiğimiz yıl Keanu Reeves, Boom! Studios’tan Matt Kindt ile birlikte BRZRKR isimli bir çizgi roman serisi yaratmıştı. Toplamda 12 sayıdan oluşacak olan bu serinin başrolünde de Keanu Reeves'e fazlasıyla benzeyen bir karakter bulunuyordu. Netflix bu çizgi roman serisinin yayın haklarını satın aldı.

    Keanu Reeves hem film uyarlamasının hem de anime uyarlamasının, hem başrolü hem de yapımcısı olacak. Ayrıca Stephen Hamel, Ross Richie ve Stephen Christy her iki yapımında yapımcılığını üstlenecek. Film direkt olarak 12 sayılık çizgi roman serisinin uyarlaması olacakken, anime daha çok evreni keşfetme üzerine kurulu olacak. 

    Çizgi roman serisi bağımsız bir şekilde yayınlanmasına rağmen yüksek satış miktarlarına ulaşmıştı. BRZRKR çizgi roman serisi, Berzerker olarak tanınan yarı ölümlü ve yarı tanrı olan bir karakterin etrafında şekillenen bir hikayeye sahip. Berzerker, tarih boyunca seyehat eden ve devlet için gizli görevleri yerine getiren bir karakter. Aksiyonun ve şiddetin fazlasıyla yüksek olduğu bir çizgi roman serisi.



    https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/keanu-reeves-comic-brzrkr-to-become-movie-anime-series-for-netflix?utm_source=twitter&utm_medium=social
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 1 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 28 dk. ( Mesaj Silindi )
    Keanu reyiz de John Wick'in rüzgarını arkasına alınca o Matrix senin, şu Cyberpunk benim diye coştu gitti. Özellikle sosyal medyada JW ve diğer çizgiroman vs hayranlarının kahramanlar üzerinde modifikasyonlar yaparak yarattıkları eserlere benzemiş BRZRKR karakteri. Konu olarak bir yaratıcılığı yok, klişe ama Keanu hatrına bir bakarım şahsen. (Film ve belki animesine)
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    O Outrageous2344 (on ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Muhteşem bir haber
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