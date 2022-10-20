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    Xiaomi, akıllı evcil hayvan ürünlerini Türkiye'de satışa sundu

    Xiaomi, kediler ve küçük köpekler için akıllı mama kabı ve su pınarı ürünlerini Türkiye'de satışa sundu. Akıllı evcil hayvan ürünleri Xiaomi Smart Pet Food Feeder ve Smart Pet Fountain neler sunuyor?
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    Xiaomi Smart Pet Fountain Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, evde kedi ve küçük köpek besleyenlerin ilgisini çekecek yeni akıllı ürünlerini tanıttı. Akıllı mama kabı Xiaomi Smart Pet Food Feeder ve akıllı su çeşmesi (şelalesi) Xiaomi Smart Pet Fountain, Türkiye’de satışa çıkacak.

    Küçük köpekler ve kediler için akıllı su pınarı

    Xiaomi Smart Pet Fountain, evcil hayvanların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Oksijen sirkülasyonlu su devresi, 7 derecelik eğriliği ile bilimsel olarak doğru su içme açısı sağlayan cihaz, Mi Home App ile uzaktan kolaylıkla kontrol edilebiliyor. 4 katlı derin su filtresi ile birlikte, sade tasarımı sayesinde evcil dostların yaşam kalitesini artırırken kullanıcıları da tıkanıklık, karmaşık temizlik parçaları gibi büyük zahmetlerden kurtarıyor. Xiaomi Smart Pet Fountain, ayrıca 2 litrelik su tankı ile uzun süre evcil hayvanların ihtiyaçlarını karşılıyor.

    Xiaomi Smart Pet Fountain özellikleri

    • Oksijen sirkülasyonlu su devresi
    • Dörtlü derin filtreleme
    • Sessiz su akışı
    • Mi Home uygulaması ile uzaktan kontrol
    • Gerçek zamanlı takip için kullanıcı dostu gösterge ışıkları
    • Kolayca su eklemek için otomatik kapanma
    • Kıl, tüyün neden olduğu tıkanmaları etkili bir şekilde önleyen sistem
    • Basit tasarım, ayrılmış güç ve su devresi
    • Gıda ile temas eden malzemeden üretilmiştir
    • 2 litre hacim
    • Boşta çalışmayı önlemek için akıllı kapanma
    • Isırmaya dayanıklı örgülü güç kablosu
    • Kayma olmaması için çift katmanlı mat

    Xiaomi Smart Pet Fountain & Feeder Tam Boyutta Gör

    Küçük köpekler ve kediler için akıllı mama kabı

    Xiaomi Smart Pet Food Feeder da düzenli ve doğru diyeti evdeki minik dostlara sağlarken, Mi Home/Xiaomi Home app ile kullanıcılara akıllı çözümler sunuyor. 3 katmanlı haznesi ve gıda ile temas edebilen malzemesi sayesinde evcil hayvanlara her zaman taze mama imkanı sunan cihaz 1.8 kg geniş hacmiyle, internet bağlantısı olmadığı durumlarda bile zaman ayarlı program sayesinde istenilen saat ve sıklıkta besleme yapabilme özelliğine sahip.

     Xiaomi Smart Pet Food Feeder özellikleri

    • Sabit zamanlama ve ölçek ile otomatik dağıtım
    • Akıcı dağıtım sistemi, düzenli dağıtım süresi
    • Mama tanesi boyutu: 5 - 12mm (çap)
    • Özelleştirilen akıllı evcil hayvan besleme çözümü
    • Uygulama üzerinden gerçek zamanlı mama seviyesi takibi
    • Güç ve internet olmadan bile programlı besleme
    • Mamayı taze tutan özel tasarım
    • Gıda sınıfı 304 paslanmaz çelik
    • Dayanıklı kullanım için büyük kapasite
    • Bilimsel besleme için akıllı tasarım
    • Açık kapak emniyet kilidi
    • Isırmaya dayanıklı örgü kablo
    • Toplanabilir güç kablosu

    Xiaomi Smart Pet ürünleri fiyatı

    Xiaomi’nin akıllı mama kabı 2300 TL fiyat etiketiyle, akıllı su pınarı 1400 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

    Kaynakça https://www.mi.com/global/product/xiaomi-smart-pet-food-feeder/ https://www.mi.com/global/product/xiaomi-smart-pet-fountain/
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