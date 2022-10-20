Xiaomi, akıllı evcil hayvan ürünlerini Türkiye'de satışa sundu

Tam Boyutta Gör Xiaomi, evde kedi ve küçük köpek besleyenlerin ilgisini çekecek yeni akıllı ürünlerini tanıttı. Akıllı mama kabı Xiaomi Smart Pet Food Feeder ve akıllı su çeşmesi (şelalesi) Xiaomi Smart Pet Fountain, Türkiye’de satışa çıkacak.

Küçük köpekler ve kediler için akıllı su pınarı

Xiaomi Smart Pet Fountain, evcil hayvanların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Oksijen sirkülasyonlu su devresi, 7 derecelik eğriliği ile bilimsel olarak doğru su içme açısı sağlayan cihaz, Mi Home App ile uzaktan kolaylıkla kontrol edilebiliyor. 4 katlı derin su filtresi ile birlikte, sade tasarımı sayesinde evcil dostların yaşam kalitesini artırırken kullanıcıları da tıkanıklık, karmaşık temizlik parçaları gibi büyük zahmetlerden kurtarıyor. Xiaomi Smart Pet Fountain, ayrıca 2 litrelik su tankı ile uzun süre evcil hayvanların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Xiaomi Smart Pet Fountain özellikleri

Oksijen sirkülasyonlu su devresi

Dörtlü derin filtreleme

Sessiz su akışı

Mi Home uygulaması ile uzaktan kontrol

Gerçek zamanlı takip için kullanıcı dostu gösterge ışıkları

Kolayca su eklemek için otomatik kapanma

Kıl, tüyün neden olduğu tıkanmaları etkili bir şekilde önleyen sistem

Basit tasarım, ayrılmış güç ve su devresi

Gıda ile temas eden malzemeden üretilmiştir

2 litre hacim

Boşta çalışmayı önlemek için akıllı kapanma

Isırmaya dayanıklı örgülü güç kablosu

Kayma olmaması için çift katmanlı mat

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Küçük köpekler ve kediler için akıllı mama kabı

Xiaomi Smart Pet Food Feeder da düzenli ve doğru diyeti evdeki minik dostlara sağlarken, Mi Home/Xiaomi Home app ile kullanıcılara akıllı çözümler sunuyor. 3 katmanlı haznesi ve gıda ile temas edebilen malzemesi sayesinde evcil hayvanlara her zaman taze mama imkanı sunan cihaz 1.8 kg geniş hacmiyle, internet bağlantısı olmadığı durumlarda bile zaman ayarlı program sayesinde istenilen saat ve sıklıkta besleme yapabilme özelliğine sahip.

Xiaomi Smart Pet Food Feeder özellikleri

Sabit zamanlama ve ölçek ile otomatik dağıtım

Akıcı dağıtım sistemi, düzenli dağıtım süresi

Mama tanesi boyutu: 5 - 12mm (çap)

Özelleştirilen akıllı evcil hayvan besleme çözümü

Uygulama üzerinden gerçek zamanlı mama seviyesi takibi

Güç ve internet olmadan bile programlı besleme

Mamayı taze tutan özel tasarım

Gıda sınıfı 304 paslanmaz çelik

Dayanıklı kullanım için büyük kapasite

Bilimsel besleme için akıllı tasarım

Açık kapak emniyet kilidi

Isırmaya dayanıklı örgü kablo

Toplanabilir güç kablosu

Xiaomi Smart Pet ürünleri fiyatı

Xiaomi’nin akıllı mama kabı 2300 TL fiyat etiketiyle, akıllı su pınarı 1400 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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Kedili evler için: Xiaomi Smart Pet Food Feeder ve Fountain