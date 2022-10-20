Xiaomi, akıllı evcil hayvan ürünlerini Türkiye'de satışa sundu

- Küçük köpekler ve kediler için akıllı su pınarı
- Xiaomi Smart Pet Fountain özellikleri
- Küçük köpekler ve kediler için akıllı mama kabı
- Xiaomi Smart Pet Food Feeder özellikleri
- Xiaomi Smart Pet ürünleri fiyatı
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Küçük köpekler ve kediler için akıllı su pınarı
Xiaomi Smart Pet Fountain, evcil hayvanların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Oksijen sirkülasyonlu su devresi, 7 derecelik eğriliği ile bilimsel olarak doğru su içme açısı sağlayan cihaz, Mi Home App ile uzaktan kolaylıkla kontrol edilebiliyor. 4 katlı derin su filtresi ile birlikte, sade tasarımı sayesinde evcil dostların yaşam kalitesini artırırken kullanıcıları da tıkanıklık, karmaşık temizlik parçaları gibi büyük zahmetlerden kurtarıyor. Xiaomi Smart Pet Fountain, ayrıca 2 litrelik su tankı ile uzun süre evcil hayvanların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Xiaomi Smart Pet Fountain özellikleri
- Oksijen sirkülasyonlu su devresi
- Dörtlü derin filtreleme
- Sessiz su akışı
- Mi Home uygulaması ile uzaktan kontrol
- Gerçek zamanlı takip için kullanıcı dostu gösterge ışıkları
- Kolayca su eklemek için otomatik kapanma
- Kıl, tüyün neden olduğu tıkanmaları etkili bir şekilde önleyen sistem
- Basit tasarım, ayrılmış güç ve su devresi
- Gıda ile temas eden malzemeden üretilmiştir
- 2 litre hacim
- Boşta çalışmayı önlemek için akıllı kapanma
- Isırmaya dayanıklı örgülü güç kablosu
- Kayma olmaması için çift katmanlı mat
Küçük köpekler ve kediler için akıllı mama kabı
Xiaomi Smart Pet Food Feeder da düzenli ve doğru diyeti evdeki minik dostlara sağlarken, Mi Home/Xiaomi Home app ile kullanıcılara akıllı çözümler sunuyor. 3 katmanlı haznesi ve gıda ile temas edebilen malzemesi sayesinde evcil hayvanlara her zaman taze mama imkanı sunan cihaz 1.8 kg geniş hacmiyle, internet bağlantısı olmadığı durumlarda bile zaman ayarlı program sayesinde istenilen saat ve sıklıkta besleme yapabilme özelliğine sahip.
Xiaomi Smart Pet Food Feeder özellikleri
- Sabit zamanlama ve ölçek ile otomatik dağıtım
- Akıcı dağıtım sistemi, düzenli dağıtım süresi
- Mama tanesi boyutu: 5 - 12mm (çap)
- Özelleştirilen akıllı evcil hayvan besleme çözümü
- Uygulama üzerinden gerçek zamanlı mama seviyesi takibi
- Güç ve internet olmadan bile programlı besleme
- Mamayı taze tutan özel tasarım
- Gıda sınıfı 304 paslanmaz çelik
- Dayanıklı kullanım için büyük kapasite
- Bilimsel besleme için akıllı tasarım
- Açık kapak emniyet kilidi
- Isırmaya dayanıklı örgü kablo
- Toplanabilir güç kablosu
Xiaomi Smart Pet ürünleri fiyatı
Xiaomi’nin akıllı mama kabı 2300 TL fiyat etiketiyle, akıllı su pınarı 1400 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.Kaynakça https://www.mi.com/global/product/xiaomi-smart-pet-food-feeder/ https://www.mi.com/global/product/xiaomi-smart-pet-fountain/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.