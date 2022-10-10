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    İHA'ların GPS olmadan görev yapabilmesini sağlayan KERKES projesi tamamlandı

    STM tarafından geliştirilen KERKES projesi sayesinde İHA'lar GPS ve GNSS bağlantısı olmadan görev gerçekleştirebiliyor. KERKES'in kabulu tamamlandı.              
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    KERKES projesi tamamlandı Tam Boyutta Gör

    İnsansız hava araçlarının GPS’e erişimi olmasa dahi sefer yapabilmesini sağlayan KERKES projesi tamamlandı. KERKES projesi sayesinde mini İHA’lar, GPS’i bozan elektronik harp tehditlerinden etkilenmeden uçuş yapabilecek.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli savunma sanayi şirketi STM tarafından geliştirilen KERKES projesinin kabulünün tamamlandığını ifade etti. TSK envanterindeki İHA'lar, artık GPS köreltmesi gibi düşman elektronik harp tehdidinden etkilenmeden görev gerçekleştirecek.

    KERKES nasıl çalışıyor?

    Mikro ve mini sınıftaki İHA’lar için geliştirilen KERKES, GPS ve GNSS teknolojilerine bağlantı gerçekleşmediği durumlarda İHA’nın üzerindeki sensörlerden alınan veri ve görüntüleri işleyerek konum kestirimi yapıyor. Yapay zeka ve derin öğrenme teknikleriyle hedefleri tespit ederek hedefi vurabiliyor.

    Sistem sayesinde yüklenen haritayla göreve başlayan İHA, araziden elde ettiği verilerle haritayı karşılaştırarak GPS'e gerek duymadan görevini başarıyla yerine getiriyor. Gündüz ve gece kullanılabiliyor.

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    Emirhan1978 6 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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