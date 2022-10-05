Türkiye'nin 'Pars IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı' göreve hazır

Tam Boyutta Gör FNSS ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında imzalanan 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç (MKKA) Tedariki Projesi kapsamında geliştirilen Pars IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı göreve başlamaya hazırlanıyor. Projede teslimat aşamasına gelindi.

FNSS Pazarlama ve Programlar Grup Başkanı Aybars Küçük, geliştirdikleri Pars IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı'nın özellikleriyle alakalı bazı açıklamalarda bulundu. Küçük, aracın mayın, balistik ve el yapımı patlayıcı, mobilite, çevre şartları ve elektromanyetik uyumluluk gibi askeri standartlara uygun güvenilirlik ve dayanıklılık testlerinden geçtiğini belirtti.

Özel Operasyonlar Aracı'nın şu ana kadar yaptıkları koruma seviyesi en yüksek araç olduğunu ifade eden Aybars Küçük, MRAP denilen mayına dayanıklı araçlardan çok daha yüksek dayanıma sahip olduğunu söyledi.

Termal kameralar ile 360 derece görüntüleme

Aracın sürücüsü ve komutanına 180 derecenin üzerinde görüş alanı sağladıklarını vurgulayan Küçük, ayrıca araçta 360 derece görüntüleme yapan termal kameralar kullanıldığını bildirdi. Aybars Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Bu kameralardan aracın etrafındaki bütün hareketi tespit edebiliyoruz. Bunlar otomatik olarak tespit edilebiliyor. Hatta çalının arkasındaki tehdidi bile hızlı şekilde görebiliyorsunuz. Yerli bir elektronik firması çözüm ortağımızla özel kamera geliştirdik. Bu kamera hem termal ışımaları hem de gün ışığını alarak, bunları birleştirerek hem derinlik hissi veriyor hem de çukur, tümsek gibi engelleri zifiri karanlıkta bile görme imkanı sağlıyor. Bu tamamen farlar kapalı şekilde operasyon yapmasını sağlayabiliyor. Hatta karşı tarafın farı bile kamerayı etkilemiyor. Bundan sonra bütün araçlarımızda bu yerli kamerayı kullanacağız."

2 uzaktan kumandalı silah sistemiyle 'ölü bölge' kalmıyor

Tam Boyutta Gör Pars IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı'nda 2 uzaktan kumandalı silah sistemi yer alıyor. Bu sistemler de göreve özel olarak FNSS mühendisleri tarafından tasarlanmış. 3 çeşit silah takılabilen bu sistemlerle 360 derece, hiç ölü bölge bulundurmadan atış imkanı sağlanıyor. bu sayede hem aracın korunduğunu hem de araçtan dışarı çıkmış personele ateş desteği sağlandığını belirten Küçük, araçtaki karıştırma sistemiyle, tuzaklanmış el yapımı patlayıcıların uzaktan patlatılmasının belirli mesafelerde engellediğini bildirdi.

"Akustik hedef tespiti için yerli sistem tercih edildi"

Aracın üzerinde operasyona özel bir sistem daha bulunduğunu ifade eden Küçük, akustik hedef tespit sistemi ile araca yönelik herhangi bir atış olduğunda süpersonik akustik dalgalardan hedefin yönünün çok hassas tespit edildiğini ve silah sistemlerinin oraya yönelmesinin sağlandığını söyledi. Küçük, buradaki ürünün seçiminin nasıl yapıldığına ilişkin de şu bilgiyi verdi:

"Burada herhangi bir marka veya ürünü alıp takmadık. Dünya üzerinde envantere girmiş hatta prototip sistemleri bile gerçek ortamlarda, eşdeğer şartlarda test ettik. Biri yerli, diğeri yabancı 2 sistem çok iyi performans gösterdi. Yerli olan sistemi kullandık. Neden bu kadar testten geçirdik? Çünkü bu sistem bir kere çalışacak ve çalıştığı zaman doğru çalışması lazım. Hayat kurtaracak bir sistem. Bu şekilde entegrasyonunu gerçekleştirdik. Şu anda mükemmel, bütün sistemlerimizle uyumlu çalışıyor."

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