Khaby Lame ve Binance ortaklık yapıyor

Çektiği TikTok videoları ile popüler olan ve 130 milyon takipçiyle sosyal ağın en çok takip edilen ikinci ismi olan Khaby Lame, Binance borsasının marka elçisi oldu. Fenomen ile özel bir işbirliği de yapılıyor.
Binance ve Khaby Lame ortaklığı
Hugo Boss markasının tarihteki ilk fenomen reklam yüzü olan Khaby Lame yaklaşık 21 yıldır yaşadığı İtalya’da vatandaşlık alamaması ile gündeme gelmişti. Şimdi Binance ile özel bir projeye imza atıyor.
Proje kapsamında Khaby Lame kripto para bilincini geliştirmek için farklı etkinliklere katılacak. Web3 ve kripto para ile ilgili bilgi kirliliğinin önüne geçilecek. Özel bir NFT koleksiyonu Binance NFT üzerinden satışa sunulacak ve elbette Binance ekosisteminin geliştirilmesi amaçlanacak.
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Qualcomm taş mı yesin, her şeyi de kendin yapmayıver.