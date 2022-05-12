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    Khadas VIM4, Raspberry Pi 4'ten daha etkileyici bir performans sunuyor

    Khadas VIM4 geliştirici kartı 8 çekirdekli işlemcisi ve 8GB LPPDDR4 RAM belleği ile Raspberry Pi rakibine karşı çok daha iyi bir performans ortaya koyuyor.      
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    Raspberry Pi
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    Geliştirici kartı tabanlı bilgisayar sistemlerinin öncüsü Raspberry Pi uzun bir süre uygun fiyat etiketi stratejisini devam ettirse de ne yazık ki küresel çip krizi nedeniyle son nesil modelleri artık kara borsaya düştü. Bu bakımdan alternatifler öne çıkmaya başladı. 

    Khadas VIM4 geliştirici kartı daha iyi

    Khadas VIM serisi uzun süredir Raspberry Pi alternatifi geliştirici kartlarına ev sahipliği yapıyor. Khadas VIM4 serinin en güçlüsü olarak dikkat çekiyor. 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Amlogic A311D2 işlemcisine 8GB’a kadar LPDDR4 bellek eşlik ediyor. 

    40 pinli GPIO, HDMI, USB Tip-A, USB Tip-C, Ethernet, 32GB eMMC bellek, WiFi 6, Bluetooth 5.2, M.2 SSD için soket şeklinde dikkat çekici özellikler mevcut. Opsiyonel olarak bir fan da yer alıyor. 

    Sysbench testleri VIM4 modelinde sadece 10 saniyede tamamlanmış. Hız aşırtılmış bir Raspberry Pi modelinde bu süre 36 saniye iken ortalama süre ise 41 saniye civarında. YouTube videoları 30fps hızında takılma olmadan çalışırken pek çok emülatör de 60fps seviyesinde oyun oynatabiliyor. 

    Özellikle Vulkan performasının bunda büyük katkısının olduğu belirtiliyor. Testler 32-bitlik Linux dağıtımı üzerinde çalıştığı için 64-bitlik versiyonda rakamların daha da artacağı ifade ediliyor. Khadas VIM4 geliştirici kartı 200$ fiyat etiketine sahip. Soğutma ile birlikte 220$ oluyor. Önceki VIM modellerinin kutularının bu modelde de kullanılabileceği not düşülmüş.


     

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