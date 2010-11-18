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Kia, iddialı modeli Optima Hybrid ile 'yeşiller' segmentine giriş yaptı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Kia, iddialı modeli Optima Hybrid ile 'yeşiller' segmentine giriş yaptı
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Son dönemlerde çıkarttığı otomobil ve SUV'lerle dikkatleri üzerine çeken Kia, atılımlarına devam ediyor. Özellikle yeni kasa Sportage modelinin Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyada büyük ilgi görmesi Kia yöneticilerinin geleceğe daha umutlu bakmasını sağladı. Güney Koreli otomobil üreticisi şimdi de 'yeşiller' segmentine göz dikmiş görünüyor. Marka ilk hybrid otomobilini Los Angeles Auto Show'da sergiliyor.

Yeni geliştirdiği ve tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Optima modeline hybrid sistemi entegre eden Kia, tutumlu bir Optima ortaya çıkarmış. Piyasadaki hybridlerin kullandığı NiMH ve Li-ion bataryalar yerine lityum polimer solüsyon bataryayı kullanmayı tercih eden Kia mühendisleri bu sayede daha fazla enerjiyi daha uzun süre saklamayı başarmışlar. Lityum polimer solüsyon kullanılmasının diğer bir avantajı ise diğer hybrid otomobillerin bataryalarına göre yaklaşık 15 kilogramlık bir ağırlık azalması olarak açıklanabilir. Optima Hybrid'in sahip olduğu elektrik motorunun gücü 40 beygir, maksimum torku ise 205 NM. 2.4 litre hacmindeki benzinli motor da devreye girdiğinde kombine güç 206 beygire, tork ise 264 NM'ye ulaşabiliyor. Otomobilde aynı zamanda 11.5 beygir gücünde, tekerleklerle bağlantısı olmayan, sadece Optima Hybrid'i çalıştırmaya ve bataryayı şarj etmeye yarayan HSG adında bir motor kullanılmış. Start-stop sistemi sayesinde tüketim ve emisyon değerleri azaltılan otomobil, fren sırasındaki açığa çıkan enerjiyi tekrar kazanan sisteme de sahip. Tamamen elektrik motoru ve solüsyon bataryaları sayesinde 100 kilometre/saat hıza ulaşabilen otomobilin otoyol tüketimi ise 5.88 litre/100 kilometre olarak verilmiş.

Kia şimdilik daha fazla detay, teknik değerler ve fiyat etiketi hakkında bilgi vermese de otomobilin gelecek yıl Amerika'da satışa sunulacağı doğrulandı. Gelişmiş özellikleri göz önüne alındığında Optima Hybrid, hybrid otomobillerin en iddialılarından biri olarak öne çıkıyor.

Kia, iddialı modeli Optima Hybrid ile 'yeşiller' segmentine giriş yaptı
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Kia, iddialı modeli Optima Hybrid ile 'yeşiller' segmentine giriş yaptı
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Kia, iddialı modeli Optima Hybrid ile 'yeşiller' segmentine giriş yaptı
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Akarsu. 9 yıl
Kia yeni tasarımcısıyla hoş bir tasarım dili yakaladı. Biraz saab, biraz audi, biraz hyundai (ister istemez).
Uzakdoğulular olmasa daha uzun bir süre hibrid araçlar gündeme gelmezdi. VW daha 2 sene önceye kadar "bizim fosil yakıtlı motorlar o kadar verimli ki hibride elektrikliye gerek yok." diyordu. Şimdi elektrikli araçlarını tanıtıyorlar...
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jay jay justified 9 yıl
Hibrit mibrit hikaye. Biz de çevreci olalım, modadan geri kalmayalım demişler işte.

Fakat araç gerçekten çok güzel. Direksiyon haricinde her şey nefis görünüyor. Adam gibi dört kollu direksiyon ya da doğru dürüst üç kollu direksiyon tasarlamak bu kadar zor olmamalı.
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vector x-31 9 yıl
Teneke
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