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Apple’ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Cihazın fiyatı hakkında yapılan son sızıntılar, kullanıcıları pek de mutlu edecek gibi görünmüyor. İddialara göre, iPhone Fold'un başlangıç fiyatı 2.100 doları bulacak, hatta en üst seviye modelde bu rakamın 2.300 dolara kadar çıkabileceği öne sürülüyor.

Katlanabilir akıllı telefon pazarında Samsung, Google ve OnePlus gibi markalar halihazırda güçlü seçenekler sunarken, Apple bu kategoriye geç adım atacak gibi görünüyor. Ancak fiyatlandırma açısından Apple’ın çıtayı oldukça yükseğe koyduğu söylenebilir. Örneğin, Samsung’un Galaxy Z Fold serisi 1.899 dolardan başlarken, Flip modelleri 1.099 dolarlık fiyat etiketi taşıyor. Google’ın Pixel Fold modeli 1.799 dolardan satışa sunulurken, OnePlus Open da 1.699 dolarla daha ulaşılabilir bir seçenek olarak konumlanıyor.

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Apple’ın bu fiyat politikasının arkasında ise hem markanın kendine has premium çizgisi hem de katlanabilir yapının getirdiği teknik karmaşıklık yatıyor. Gelişmiş ekran teknolojileri, özel menteşe sistemleri ve uzun süredir devam eden Ar-Ge süreci, bu fiyatlara doğrudan etki ediyor.

Daha da dikkat çekici olan ise bu fiyat aralığının sadece bir sızıntıya değil, aynı zamanda analist tahminlerine de dayanıyor olması. Barclays analisti Tim Long, cihazın 2.300 dolardan başlayabileceğini ifade ederken, Apple konusunda güvenilir tahminleriyle bilinen Ming-Chi Kuo da fiyatın 2.000 ile 2.500 dolar arasında değişmesini bekliyor.

Henüz resmi bir tanıtım yapılmamış olsa da, iPhone Fold’un hem tasarımı hem de fiyatıyla teknoloji dünyasında ses getireceği kesin gibi görünüyor.

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iPhone Fold'un başlangıç fiyatı 2.100 dolar seviyesinde olabilir