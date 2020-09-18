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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kimlik ve ehliyet kartları 21 Eylül’de birleşiyor

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni kimlik kartları ile yeni ehliyet kartlarının birleştirilme çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Kimlik kartlarına ehliyet yüklemesi yapılacaak.
    5 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Kimlik ve ehliyet kartları 21 Eylül’de birleşiyor
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    Çipli TC kimlik kartları için yeni bir dönem başlıyor. 21 Eylül'den itibaren ehliyetler çipli kimlik kartına yüklenecek. Ehliyetini yükleyen vatandaşların yanında yalnızca kimlik kartını taşıması yeterli olacak. 

    Kimlik kartına ehliyeti yükleyebilmek için yeni tip sürücü belgeniz olması gerekiyor. Yeni tip ehliyetiniz ve çipli TC kimlik kartınız varsa 21 Eylül’den itibaren nüfus müdürlüklerinden randevu alarak ehliyet yükleme işlemi yapabilirsiniz. Bu işlem için herhangi bir ücret alınmayacak.

    Eski kimlik kartını yeni kimlikle değiştirmek isteyenlere ehliyetti yüklemek isteyip istemediği sorulacak. Bu sayede yeni kimlik çıkarmak isteyenlerin ehliyet yüklemek için ekstra işlem yapması gerekmeyecek.

    Dolandırıcılara karşı elektronik kimlik doğrulama sistemi geliyor

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahte kimliklerle yapılan dolandırıcılığın önüne geçmek için elektronik kimlik doğrulama sistemi üzerinde çalışıldığını duyurdu. Bakan Soylu sistemin çalışma şekliyle ilgili yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki yılın ilk zaman dilimlerinde inşallah elektronik kimlik doğrulama sistemini getiriyoruz. Bu da bir devrim, değişim. Bu teknoloji olarak bizi başka bir noktaya götüren husus. Notere gidiyorsunuz nüfus kağıdı veriyorsunuz, siz misiniz değil misiniz... Çok dolandırıcılık oldu. Keza bankalar, kamu kurumları, özel sektör de dahil. Basit bir şey. Ufak bir kimlik doğrulama cihazı. Gidecek kimliğini oradan geçirecek, parmağını oradan koyacak. Karşı tarafta noterdeki şahsa diyecek ki bu benim; bitti. Yüzüne bakacak, resmine bakacak. Bu sağlandığı andan itibaren bir başka noktaya daha geçiyor tüm Türkiye. Dolandırıcılığın, sahteciliğin engellendiği işlem kolaylığının olduğu ve bütün kurumların bu konuda kontrol mekanizması açısından çok ciddi bir noktaya getirecek bir yapıya ulaştırılmış olacak. Bütün altyapı bitti, yazılımlar bitti, düzenlemeler bitti. Şimdi atacağımız adımlar ile birlikte inşallah 2021'de; ehliyet kimlik meselesinden sonra inşallah adım atılmış olacak.” dedi. 



    https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-icisleri-bakani-suleyman-soyludan-flas-aciklamalar-41614704 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Guhong01 (Guhong 01 ) 5 sa. en beğenilen
    Hayret, ücretsiz mi yapılacak... Son 20 senedir ücretsiz yapılan ilk devlet girişimi sanırım. Emin misiniz ücretsiz olacağına?!?!
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    9unkarekoku 5 sa. (düzenlendi) Guhong01
    Öyle kolay kurtuluş yok bakın ne diyor?
    "Kimlik kartına ehliyeti yükleyebilmek için yeni tip sürücü belgeniz olması gerekiyor."
    Yani nedir önce yeni ehliyeti almak için para öde ondan sonra ücretsiz olarak kimliğe yükleyelim!
    Öyle kolay kurtuluş yok bakın ne diyor? "Kimlik kartına ehliyeti yükleyebilmek için yeni tip sürücü belgeniz olması gerekiyor." Yani n...
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    2 Yanıt Yanıtla +24
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    maximus8282 (maximus ) 5 sa. (düzenlendi) Guhong01
    Millet alıştı bir kere gidince bi ellilik bırakır. 😂
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    su09281979 (Serkan Çavuşoğlu) 12 dk.
    Ücretsiz mi? Ücretini de kredi kartlarına yüklemeseler bari.
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 45 dk.
    güzel bir uygulama, çok fazla kart taşımaktan daha iyidir
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    TheShadow (The Shadow) 1 sa. (düzenlendi)
    Sahip olduğumuz tüm banka kartı ve kredi kartı bilgileri de bunun içine yüklense, pos'tan geçerken banka->banka kartı/kredi kartı şeklinde seçilebilse gerçekten güzel hizmet olur.
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    uygunalp 2 sa. yeni yorumcu
    ikisini de ayrı ayrı taşımayacağımız için gayet güzel oldu.
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    mcrew (kemal kemal) 2 sa.
    Gecen Çinli bir arkadaş Türkiye ye geldi. Araba kullanma durumu oldu. Ehliyetin varsa kullanırsın dedim.

    Ehliyetimi getirmedim. Çin de kimse ehliyet taşımaz. Polis durdurdu mu telefondan ehliyetin QR kodunu okuturuz polis görür dedi. Bilmiyorum ne kadar doğru ama mantıklı geldi.

    E-devlet uygulaması üzerinden direk QR kodu göstersek polis o kodu okusa uğraşmasak güzel olur.
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    Aeris (Tolga Düzgün) 2 sa.
    Bizim yeni ehliyetin Avrupa birliği ülkelerinde geçme gibi bir özelliği vardı. Kimlikteki çipin içine yerleşince yurtdışında geçme olayı nasıl olacak? Aynı şekilde önceden geçerli olan bütün ülkelerde kimliğimizi gösterince tamam mı diyecekler?
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    davidddd (E. O.) 2 sa.
    Basit bir şey. Ufak bir kimlik doğrulama cihazı. Gidecek kimliğini oradan geçirecek, parmağını oradan koyacak. Karşı tarafta noterdeki şahsa diyecek ki bu benim; bitti. 
    Ya bu beni çok korkutuyor. Her geçen gün adımımızı attığımız her yerde kimlik tespiti yapılacak cihazların olması, gece gündüz takip edilmek filan bu noktaya doğru gidiyoruz galiba. Suç işleme vs. bunlara girmiyorum ama artık anonim olma özgürlüğü günden güne kısıtlanıyor gibi geliyor.
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 3 sa.
    Güya bilişim çağında yaşıyoruz ama ikisini birleştirmek için yine bürokratik olarak devlet dairesine gitmek gerekiyor. Her iki belgesi de olan e devlet üzerinden yapsın işte. Sistem ikisini de birleştirsin. Hadi e e-devlet girişi sıkıntı, şifre alan giriyor. Bari e imza vs olanlara kolaylık sağla. Varsa e imzasi girsin birleştirsin işte. Salgın varken insanları devlet dairesine dikmenin mantığı ne.
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    DigitalKral (Serkan TÜKENMEZ) 1 sa. alprkrkmz
    Sorması ayıp sende chip'li kart okuyucusu var mı?
    Yada kaç kişide var?

    Kart okuyucu olmadan chip'e bilgileri nasıl yüklemeyi düşünüyorsun?

    Ayrıca güvenlik meselesini saymıyorum bile?
    Yükleme yapacağın bilgisayarda trojan yada virüs varsa tüm bilgilerinin başka ellere geçebileceğini biliyorsundur sanırım.
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    ugacomtr (Umut Gökhan AYKAN) 3 sa.
    şimdi benim kimliğim yeni. ehliyetim eski. gidip müracat edince yeni ehliyet almadan direk kimliğe mi işleyecekler?
    eğer gidip yeni ehliyet alıp onu da kimliğe işleyeceğiz diyeceklerse büyük yük.
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    aslapesetme1903 (Murad Yildirim) 3 sa. ugacomtr
    Benimde aynı önce ehliyeti yenilemek gerek miş galina
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    fly_jack (emrah kaya) 1 sa. ugacomtr
    Aynen öyle önce ehliyetinizin yenilenmesi gerek yeni tip ehliyetler kimlik kartına yükleniyor. İş değil şu ortamda insanlari izdiham ettirecekler nüfus müdürlüklerine laf olsun işte
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    sparcoo (Ahmet Ertuğ) 3 sa.
    İyi oldu. Bende eski tip kullanıyordum halen 😁
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    fly_jack (emrah kaya) 3 sa. sparcoo
    Once yenilemeniz gerek sanirim ehliyetinizi😁
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    HABERİN ETİKETLERİ
    kimlik kartı, tc kimlik ve
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