Kimlik ve ehliyet kartları 21 Eylül’de birleşiyor

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Çipli TC kimlik kartları için yeni bir dönem başlıyor. 21 Eylül'den itibaren ehliyetler çipli kimlik kartına yüklenecek. Ehliyetini yükleyen vatandaşların yanında yalnızca kimlik kartını taşıması yeterli olacak.

Kimlik kartına ehliyeti yükleyebilmek için yeni tip sürücü belgeniz olması gerekiyor. Yeni tip ehliyetiniz ve çipli TC kimlik kartınız varsa 21 Eylül’den itibaren nüfus müdürlüklerinden randevu alarak ehliyet yükleme işlemi yapabilirsiniz. Bu işlem için herhangi bir ücret alınmayacak.

Eski kimlik kartını yeni kimlikle değiştirmek isteyenlere ehliyetti yüklemek isteyip istemediği sorulacak. Bu sayede yeni kimlik çıkarmak isteyenlerin ehliyet yüklemek için ekstra işlem yapması gerekmeyecek.

Dolandırıcılara karşı elektronik kimlik doğrulama sistemi geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahte kimliklerle yapılan dolandırıcılığın önüne geçmek için elektronik kimlik doğrulama sistemi üzerinde çalışıldığını duyurdu. Bakan Soylu sistemin çalışma şekliyle ilgili yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki yılın ilk zaman dilimlerinde inşallah elektronik kimlik doğrulama sistemini getiriyoruz. Bu da bir devrim, değişim. Bu teknoloji olarak bizi başka bir noktaya götüren husus. Notere gidiyorsunuz nüfus kağıdı veriyorsunuz, siz misiniz değil misiniz... Çok dolandırıcılık oldu. Keza bankalar, kamu kurumları, özel sektör de dahil. Basit bir şey. Ufak bir kimlik doğrulama cihazı. Gidecek kimliğini oradan geçirecek, parmağını oradan koyacak. Karşı tarafta noterdeki şahsa diyecek ki bu benim; bitti. Yüzüne bakacak, resmine bakacak. Bu sağlandığı andan itibaren bir başka noktaya daha geçiyor tüm Türkiye. Dolandırıcılığın, sahteciliğin engellendiği işlem kolaylığının olduğu ve bütün kurumların bu konuda kontrol mekanizması açısından çok ciddi bir noktaya getirecek bir yapıya ulaştırılmış olacak. Bütün altyapı bitti, yazılımlar bitti, düzenlemeler bitti. Şimdi atacağımız adımlar ile birlikte inşallah 2021'de; ehliyet kimlik meselesinden sonra inşallah adım atılmış olacak.” dedi.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-icisleri-bakani-suleyman-soyludan-flas-aciklamalar-41614704

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