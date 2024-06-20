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Tam Boyutta Gör Kurban Bayramı'nın ardından, önümüzdeki hafta TBMM’ye gelmesi beklenen yeni vergi paketinde yurt dışı çıkış harcı ücretinde değişiklik yapılması bekleniyor. Bu değişikliğin yüzde 900 oranında zam ile sonuçlanacağı öngörülüyor olsa da ortaya çıkan yeni bilgilere göre zam, yüzde 1.900 oranında gerçekleşebilir. Halihazırda yurt dışına çıkarken ödemesi gereken harç tutarı 150 TL.

Yurt dışı çıkış harcı için 3.000 TL önerisi

Mevcut durumda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışına çıkarken ödemesi gereken harç tutarı 150 TL. Ancak BMM’ye gelmesi beklenen yeni vergi paketinde harç tutarının yüzde 900 oranında zamlanarak 1.500 TL’ye çıkacağı belirtiliyor. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) 24 Mayıs 2024 tarihli sunumunda yurt dışı çıkış harcının 3.000 TL olarak düzenlenmesi öneriliyor.

GİB’in önerisine göre 3.000 TL’lik harç düzenlemesinin yanında bu tutarın her yıl yeniden değerleme oranıyla birlikte artırılması da tavsiye ediliyor. Sunumun "etki analizi" bölümünde 2023 yılında 8 milyon 743 bin 760 kişinin yurt dışına harç ödeyerek çıkış yaptığı belirtilerek yapılan değişiklik ile 6 aylık süre zarfında 12,5 milyar TL gelir elde edilebileceği ifade ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarına göre çıkış harcı için bir zam hazırlığı bulunsa da henüz rakamın netleştirilmediği belirtiliyor. Dolayısıyla GİB’in önerisi, vergi paketinde aynı şekilde yer almayabilir. Yurt dışı çıkış harcı en son Mart 2022'de 50 TL’den 150 TL'ye yükseltilmişti.

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Yurt dışı çıkış harcı 1.500 TL değil 3.000 TL olabilir