Yurt dışı çıkış harcı 1.500 TL değil 3.000 TL olabilir

Yurt dışı çıkış harcı için 3.000 TL önerisi
Mevcut durumda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışına çıkarken ödemesi gereken harç tutarı 150 TL. Ancak BMM’ye gelmesi beklenen yeni vergi paketinde harç tutarının yüzde 900 oranında zamlanarak 1.500 TL’ye çıkacağı belirtiliyor. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) 24 Mayıs 2024 tarihli sunumunda yurt dışı çıkış harcının 3.000 TL olarak düzenlenmesi öneriliyor.
GİB’in önerisine göre 3.000 TL’lik harç düzenlemesinin yanında bu tutarın her yıl yeniden değerleme oranıyla birlikte artırılması da tavsiye ediliyor. Sunumun "etki analizi" bölümünde 2023 yılında 8 milyon 743 bin 760 kişinin yurt dışına harç ödeyerek çıkış yaptığı belirtilerek yapılan değişiklik ile 6 aylık süre zarfında 12,5 milyar TL gelir elde edilebileceği ifade ediliyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarına göre çıkış harcı için bir zam hazırlığı bulunsa da henüz rakamın netleştirilmediği belirtiliyor. Dolayısıyla GİB’in önerisi, vergi paketinde aynı şekilde yer almayabilir. Yurt dışı çıkış harcı en son Mart 2022'de 50 TL’den 150 TL'ye yükseltilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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