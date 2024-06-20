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    Anlık Bildirim

    Yurt dışı çıkış harcı 1.500 TL değil 3.000 TL olabilir

    Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yakın tarihli bir sunumunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışına çıkarken ödemesi gereken harcın 3.000 TL’ye yükseltilmesi öneriliyor.
    Yurt dışı çıkış harcı 1.500 TL değil 3.000 TL olabilir Tam Boyutta Gör
    Kurban Bayramı'nın ardından, önümüzdeki hafta TBMM’ye gelmesi beklenen yeni vergi paketinde yurt dışı çıkış harcı ücretinde değişiklik yapılması bekleniyor. Bu değişikliğin yüzde 900 oranında zam ile sonuçlanacağı öngörülüyor olsa da ortaya çıkan yeni bilgilere göre zam, yüzde 1.900 oranında gerçekleşebilir. Halihazırda yurt dışına çıkarken ödemesi gereken harç tutarı 150 TL.

    Yurt dışı çıkış harcı için 3.000 TL önerisi

    Mevcut durumda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışına çıkarken ödemesi gereken harç tutarı 150 TL. Ancak BMM’ye gelmesi beklenen yeni vergi paketinde harç tutarının yüzde 900 oranında zamlanarak 1.500 TL’ye çıkacağı belirtiliyor. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) 24 Mayıs 2024 tarihli sunumunda yurt dışı çıkış harcının 3.000 TL olarak düzenlenmesi öneriliyor.

    GİB’in önerisine göre 3.000 TL’lik harç düzenlemesinin yanında bu tutarın her yıl yeniden değerleme oranıyla birlikte artırılması da tavsiye ediliyor. Sunumun "etki analizi" bölümünde 2023 yılında 8 milyon 743 bin 760 kişinin yurt dışına harç ödeyerek çıkış yaptığı belirtilerek yapılan değişiklik ile 6 aylık süre zarfında 12,5 milyar TL gelir elde edilebileceği ifade ediliyor.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarına göre çıkış harcı için bir zam hazırlığı bulunsa da henüz rakamın netleştirilmediği belirtiliyor. Dolayısıyla GİB’in önerisi, vergi paketinde aynı şekilde yer almayabilir. Yurt dışı çıkış harcı en son Mart 2022'de 50 TL’den 150 TL'ye yükseltilmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    1366 kez okundu.
    27 kişi, toplam 28 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    gelir idaresi başkanlığı, hazine ve maliye bakanlığı ve
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