Amazon Kindle cihazları sonunda epub formatını destekleyecek

Amazon’un yüksek satışlara ulaşan Kindle e-kitap okuyucu serisi, uzun bir sürenin ardından epub dosya formatını destekleyecek. Güncelleme 2022’nin sonunda gerçekleşecek.
Güncelleme ile MOBI desteğine de son verilecek
Amazon’un Kindle Mağazası, artık epub kitapları da destekleyecek. 2022’nin sonlarına doğru gerçekleşmesi beklenen güncelleme ile Kindle kullanıcıları Calibre gibi üçüncü parti uygulamalar olmadan epub kitaplarını Kindle cihazlarına aktarabilecek.
Ayrıca bu güncelleme ile Kindle cihazları, Amazon’un kendi dosya formatı olan MOBI formatını desteklemeyi bırakacak. Amazon, 2005 yılında Mobipocket şirketini satın alarak MOBI’yi kendi dosya formatına dönüştürmüştü. Kullanıcılar, cihazlarında bulunan MOBI kitapları hala kullanabilecek ancak bundan sonra yeni kitaplar MOBI formatını desteklemeyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.