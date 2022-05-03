Amazon Kindle cihazları sonunda epub formatını destekleyecek

Tam Boyutta Gör

Amazon’un yüksek satışlara ulaşan Kindle e-kitap okuyucu serisi, uzun bir sürenin ardından epub dosya formatını destekleyecek. Güncelleme 2022’nin sonunda gerçekleşecek.

Güncelleme ile MOBI desteğine de son verilecek

Amazon’un Kindle Mağazası, artık epub kitapları da destekleyecek. 2022’nin sonlarına doğru gerçekleşmesi beklenen güncelleme ile Kindle kullanıcıları Calibre gibi üçüncü parti uygulamalar olmadan epub kitaplarını Kindle cihazlarına aktarabilecek.

Wikimedia Vakfı artık kripto bağışları kabul etmeyecek 1 gün önce eklendi

Ayrıca bu güncelleme ile Kindle cihazları, Amazon’un kendi dosya formatı olan MOBI formatını desteklemeyi bırakacak. Amazon, 2005 yılında Mobipocket şirketini satın alarak MOBI’yi kendi dosya formatına dönüştürmüştü. Kullanıcılar, cihazlarında bulunan MOBI kitapları hala kullanabilecek ancak bundan sonra yeni kitaplar MOBI formatını desteklemeyecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Kindle cihazları sonunda epub formatını destekleyecek