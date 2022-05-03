Wikipedia artık kripto bağışları kabul etmeyecek

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Özellikle Wikipedia ile bilinen ve genel anlamda bağışlara dayalı olarak çalışan kar amaçsız Wikimedia Vakfı, kripto para üzerinden bağış almayı bırakıyor. Vakıf, Bitpay hesabını kapatmış durumda. Wikimedia, 2014 yılından beri kripto üzerinden bağış kabul ediyordu.

Kripto bağışlarının etik olmadığına karar verildi

Wikipedia editörü GorillaWarefare (Molly White) başta olmak üzere editörler tarafından kripto bağışlara karşı vakfa öneri sunulmuştu. GorillaWarefare, kripto bağışların inanılmaz derecede riskli yatırım olduğunu ve bu bağışların, vakfın sürdürülebilirlik misyonlarına karşı olduğunu belirtti. Molly White, Mozilla Vakfı’nın Bitcoin bağışlarına dur demesinin kendisine ilham verdiğini de belirtmiş.

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Wikimedia, GorillaWarefare’ın sunduğu öneriye yönelik fikirleri beklediğini belirtmişti. Süreç sonunda 232 oy kripto bağışların engellemesini, 94 oy ise engellememesini istedi. Molly White, The Verge’e yaptığı açıklamada kripto bağışların, durumu meşrulaştırmaya değmeyecek kadar fazla sorunu olduğunu belirtti. Kripto endüstrisinin bazı ülkelerden fazla elektrik harcadığı düşünüldüğünde, kendisi haklı sayılabilir. Wikimedia, durumu değerlendirmeye devam edeceklerini ve bu süreç içerisinde esnek davranacaklarını da belirtti. Vakıf, belki de ileride fikrini değiştirir.

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Wikimedia Vakfı artık kripto bağışları kabul etmeyecek