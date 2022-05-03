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    Wikipedia artık kripto bağışları kabul etmeyecek

    2014’ten beri kripto bağışları kabul eden Wikimedia Vakfı, artık kripto üzerinden bağış kabul etmeyecek. Vakıf, Bitpay hesabını kapatmış durumda. Ancak karar, hala tartışmaya açık
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    Wikimedia Vakfı artık kripto bağışları kabul etmeyecek
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    Özellikle Wikipedia ile bilinen ve genel anlamda bağışlara dayalı olarak çalışan kar amaçsız Wikimedia Vakfı, kripto para üzerinden bağış almayı bırakıyor. Vakıf, Bitpay hesabını kapatmış durumda. Wikimedia, 2014 yılından beri kripto üzerinden bağış kabul ediyordu.

    Kripto bağışlarının etik olmadığına karar verildi

    Wikipedia editörü GorillaWarefare (Molly White) başta olmak üzere editörler tarafından kripto bağışlara karşı vakfa öneri sunulmuştu. GorillaWarefare, kripto bağışların inanılmaz derecede riskli yatırım olduğunu ve bu bağışların, vakfın sürdürülebilirlik misyonlarına karşı olduğunu belirtti. Molly White, Mozilla Vakfı’nın Bitcoin bağışlarına dur demesinin kendisine ilham verdiğini de belirtmiş.

    Wikimedia, GorillaWarefare’ın sunduğu öneriye yönelik fikirleri beklediğini belirtmişti. Süreç sonunda 232 oy kripto bağışların engellemesini, 94 oy ise engellememesini istedi. Molly White, The Verge’e yaptığı açıklamada kripto bağışların, durumu meşrulaştırmaya değmeyecek kadar fazla sorunu olduğunu belirtti. Kripto endüstrisinin bazı ülkelerden fazla elektrik harcadığı düşünüldüğünde, kendisi haklı sayılabilir. Wikimedia, durumu değerlendirmeye devam edeceklerini ve bu süreç içerisinde esnek davranacaklarını da belirtti. Vakıf, belki de ileride fikrini değiştirir.

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    C
    Command-01 2 gün önce

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    L
    linkci_sude 4 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 5 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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