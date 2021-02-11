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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kingdom Hearts serisi Epic Games'e özel olarak PC'ye geliyor; Türkiye fiyatı belli oldu

    Oyun dünyasının sevilen serilerinden biri olan Kingdom Hearts serisi ilk kez PC'ye geliyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    11 Şubat 2021, 22:30 (6 gün)
    2,4b
    1
    9
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Kingdom Hearts serisi Epic Games'e özel olarak PC'ye geliyor; Türkiye fiyatı belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Oyun dünyasının en popüler ve sevilen serilerinden biri olan ancak yalnızca konsollarda erişilebilir olan Kingdom Hearts serisi PC'ye geliyor. 

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    Ayrıca Bkz. "Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı"

    Geçtiğimiz günlerde özel etkinlik yapacağını açıklayan Epic Games'in etkinliği başladı ve etkinliğin ilk duyurularından biri Kingdom Hearts üzerine oldu. Etkinlik esnasında yapılan duyuruya göre Kingdom Hearts oyunları PC'ye gelecek ve Epic Games'e özel olacak.

    Oyunların geleceği tarih için 30 Mart tarihi verildi. Gelecek oyunlar ise Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue, Kingdom Hearts III ve Kingdom Hearts: Melody of Memory. Oyunlar limitli süreliğine mi Epic Games'te kalacak yoksa süresiz bir şekilde mi kalacak bilinmiyor.

    PC'ye gelecek her oyunu şu anda PlayStation 4 ve Xbox One'da bulabilirsiniz. Kingdom Hearts: Melody of Memory'i ise Nintendo Switch'te de bulabilirsiniz.



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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bıyıklı Bey 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Şuan indirimle ps store de 89₺ 3.oyun konusu karmaşık ben dünyası ve disney de işin içinde olduğu için aldım hikayesi ise kaba özetle 7 ayrı aydınlık parçayı tüm Disney dünyasından toplamasini anlatıyor.
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    Hudson51 (Durukan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu anki fiyatlar aşırı pahalı. Anca %50 indirim yer üstüne de Epic kupon verirse öyle alınır yoksa zor...
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    K koçari (ali burak) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bilgisayardan girince saçma bir hal almış playstore. Ne fiyat görülüyor ne de sepete ekleniyor.
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    K koçari (ali burak) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bir çok karakter var ya o yüzden ilgimi çekiyor, bir de Dost Kayaoğlu en sevdiğim oyun diyordu .Ama senaryosu karmaşıkmış.
    ps de şu an tüm oyunları 130 tl ye alabiliyorsunuz. Alsam mı bilemedim.

    Dili ağır mı KH serisinin ?
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Denuvo ile çıkmaz umarım
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    1.5

    2.5

    2.8



    Bunlar ne olm
    Yanıtla +2
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    exii 6 gün ( Mesaj Silindi )
    öküz alırız o paraya :D
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    CaptainErturan (Tobey Maguire) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Artık yeni nesil oyunlara en kötü 300TL veriyoruz...
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) CaptainErturan
    Kingdom hearts yeni nesil sayılmaz doğrusu.
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