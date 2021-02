Kingdom Hearts serisi Epic Games'e özel olarak PC'ye geliyor; Türkiye fiyatı belli oldu

Tam Boyutta Gör

Oyun dünyasının en popüler ve sevilen serilerinden biri olan ancak yalnızca konsollarda erişilebilir olan Kingdom Hearts serisi PC'ye geliyor.

Geçtiğimiz günlerde özel etkinlik yapacağını açıklayan Epic Games'in etkinliği başladı ve etkinliğin ilk duyurularından biri Kingdom Hearts üzerine oldu. Etkinlik esnasında yapılan duyuruya göre Kingdom Hearts oyunları PC'ye gelecek ve Epic Games'e özel olacak.

Oyunların geleceği tarih için 30 Mart tarihi verildi. Gelecek oyunlar ise Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue, Kingdom Hearts III ve Kingdom Hearts: Melody of Memory. Oyunlar limitli süreliğine mi Epic Games'te kalacak yoksa süresiz bir şekilde mi kalacak bilinmiyor.

PC'ye gelecek her oyunu şu anda PlayStation 4 ve Xbox One'da bulabilirsiniz. Kingdom Hearts: Melody of Memory'i ise Nintendo Switch'te de bulabilirsiniz.

