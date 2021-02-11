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    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu indirmeye sunuldu. 24 TL değerindeki strateji oyunu Halcyon 6: Starbase Commander'ı hemen şimdi indirebilirsiniz.
    11 Şubat 2021, 19:03 (Güncellendi, 6 gün)
    25,4b
    1
    9
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı
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    Her hafta oyun veya oyunlar hediye eden Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı ve haftaya verilecek olan oyunlar da belli oldu.

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    Epic Games'in bu hafta ücretsiz verdiği oyun bağımsız aksiyon türündeki Halcyon 6: Starbase Commander. Oyunun değeri 24 TL. Şu andan itibaren; 18 Şubat 2021, 19.00'a kadar oyunu Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, oyun tamamen sizin olacak. Oyunu ücretsiz alabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

    Epic Games'in haftaya ücretsiz olarak vereceği oyunlar ise Rage 2 ve Absolute DriftBu oyunları da 18 Şubat 19.00'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı
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    Tanıtım Yazısı

    Üs kurma, derin taktiksel savaş, mürettebat yönetimi ve gelişen hikâye anlatımı içeren retro uzay strateji RYO.

    Terran uzayının sınırında gizemli bir öncül ırk tarafından terk edilen yıldız üssü Halcyon 6 bulunuyor. Görevin, bu terk edilmiş üssü ele geçirmek ve yeniden kurmak. Gizemli bir uzaylı gücü Dünya'ya doğru ilerlemeye çalışıyor ve bu üs New Terran Federation'ın yeni ittifaklar kurma, yeni teknolojileri araştırma ve yaklaşan istilayı engellemek için bir yol bulma konusundaki en büyük şansı.

    Özellikler

    • Üs Kurma: Kaynakları harcayarak üste tesisler (odalar) kurup üretim ve teknoloji olanaklarını geliştir ya da gemiler kurarak daha fazla bölgeyi kontrol etmek için destek sağla
    • Keşif: Filolarını yaklaşan düşman tehditlerini ortadan kaldırmaları, uzaylı grupları için görev yapmaları veya bonus kaynaklar elde etmeleri için yakınlardaki yıldız kümelerine ata
    • Mürettebat Yönetimi: Mürettebatı faaliyet etkinliğini büyük ölçüde geliştirmek için istasyondaki tesislere veya savaş, görevler ve etkinlik konusunda eşsiz yollarla katkı sağlamaları için gemilere ata
    • Derin Taktiksel Savaş: Taktiksel gemi veya kara savaşlarına katılarak düşman etkinliklerine son ver, bölgede bir güvenli nokta kur ve en sonunda düşmanın ana gemisini yok et!
    • Hikâye Etkinlikleri: Kurulan odalara, uzaylı diplomasisine skorları veya görevli özelliklerine/becerilerine bağlı olarak oyun, savaşa, zaman temelli uygulanabilir bonuslara/dezavantajlara, görevli özelliği değişikliklerine veya herhangi bir sayıda oyun içi çılgın hikâyelere yol açabilecek hikâye etkinlikleri üretecek (genellikle çok seçenekli sonuçlarla).


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    crazywinner3 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen SEO19ProjectManager
    Steam linux'a destek veriyor. Steam play ile windows oyunlarını bile oynayabiliyorsunuz
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    D denizjaws 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu oyunları oynamak için destek verse ne olur destek vermese ne olur
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    steam mı epic mi !?

    hangisi linux a tam destek verirse kıral o dur !

    windows DX serisi yüzünden oyuncular windowsun kölesi olmuş bir kere !'
    2 Yanıt Yanıtla
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    crazywinner3 6 gün ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    Steam linux'a destek veriyor. Steam play ile windows oyunlarını bile oynayabiliyorsunuz
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    R retro61 3 gün ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    DirextX Linux de olmadığı sürece Linux ezik ve 1000 çeşit sürümlü olmaya devam edecektir.
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