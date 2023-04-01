Kioxia ve WD dünyanın en hızlı 3D NAND belleğini duyurdu

Öncelik kurumsal tarafta
Kioxia ve Western Digital, sektörün en hızlı I/O'suna ek olarak, en son 3D NAND IC'lerinin de sektörün en yüksek bit yoğunluğuna sahip olduğunu iddia ediyor ancak net rakamları paylaşmaktan da çekiniyorlar. Öte yandan Kioxia geliştirdikleri ürünü halihazırda bazı kurumsal müşteriler için örneklemeye başladıklarını aktarıyor. Ancak yüksek hacimli seri üretim için şimdilik bir takvim belirlenmiş değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı