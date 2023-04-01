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    Kioxia ve WD dünyanın en hızlı 3D NAND belleğini duyurdu

    Kioxia ve Western Digital ortaklığından geliştirilen çok katmanlı 3D NAND flash belleği dünyanın en hızlısı olmayı başardı. Geliştirilen 3D NAND bellek aynı zamanda 218 katmana sahip.
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    Kioxia ve WD dünyanın en hızlı 3D NAND belleğini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Kioxia ve Western Digital birlikte geliştirdikleri 218 aktif katmana sahip 8. Nesil BiCS 3D NAND belleği resmen tanıttı. Yeni bellek sayesinde üreticiler daha az sayıda 3D NAND yongası kullanarak yüksek performanslı depolama sistemleri oluşturabilecek. Yeni bellek, öncelikli olarak kurumsal çözümlerde kullanılmayu ve bunun aynı zamanda uygun maliyette yapmayı hedefliyor.

    Öncelik kurumsal tarafta

    Kioxia ve WD dünyanın en hızlı 3D NAND belleğini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Kioxia ve Western Digital’in ellerinden çıkan 3D NAND bellek, rekor seviyedeki 3200 MT/s arayüz hızına sahip. Tanıtılan ilk 8. Nesil BiCS 3D TLC NAND bellek cihazı 1Tb (128GB) kapasiteye, dahili paralelliği ve performansı en üst düzeye çıkarmak için dört düzlemli bir mimariye ve 400 MB/s'lik yüksek sıralı okuma/yazma hızına sahip. Yüksek veri aktarım hızları, PCIe 5.0 arabirimine sahip üst düzey istemci ve kurumsal SSD'ler için kullanışlı olacaktır.

    Kioxia ve Western Digital, sektörün en hızlı I/O'suna ek olarak, en son 3D NAND IC'lerinin de sektörün en yüksek bit yoğunluğuna sahip olduğunu iddia ediyor ancak net rakamları paylaşmaktan da çekiniyorlar. Öte yandan Kioxia geliştirdikleri ürünü halihazırda bazı kurumsal müşteriler için örneklemeye başladıklarını aktarıyor. Ancak yüksek hacimli seri üretim için şimdilik bir takvim belirlenmiş değil.

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    S
    SERKANAqA 1 gün önce

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