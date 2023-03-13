Kirby’s Return To Dreamland Deluxe - inceleme: Yine müthiş bir Switch oyunu

Oynanış her zaman olduğu gibi keyifli
Oyunun orijinal versiyonunu yani 2011 yılında çıkan versiyonunu ne yazık ki oynama fırsatım olmamıştı. Bu yüzden ekstra bir keyifle oynadığımı söyleyebilirim. Elbette oyunun öne çıkan noktası oynanış kısmı. Aynı Mario gibi tasarlanmış olan Kirby’s Return To Dreamland Deluxe’de karakterimizi o bölümün sonuna ulaştırmaya çalışıyoruz. Aksiyon kısmında ise o tatlı karakterimiz ağzını açarak düşmanları yutuyor ve yuttuğu düşmanın gücünü kazanıyor. Her kazandığı güç için de 3 farklı vuruş tarzı oluyor. Yani alabileceğiniz güçlerin çeşitliliğini de düşünürsek oynanış anlamında gerçekten keyifli bir oyun olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak bu oyunun belki de eksisi diyebileceğim nokta şu; oyun zor değil. Yani kendinize meydan okjyacağınız çok fazla şey yok. Bu yüzden oynanışta bir şeyleri başardım hissiyatından ziyade rahat rahat takılıyorum huzurluyum hissiyatı oluşuyor. Bu da tam eleştiri sayılmaz aslında.
Oynanış kısmındaki eksiye gelecek olursam oyunun bossları, yani bölüm sonu canavarları ne yazık ki hiç çeşitli değil. Daha ikinci bosstan itibaren aynı bossun şekil değiştirmiş haliyle dövüşüyor gibi hissediyorsunuz. Burada da sizi oyuna karşı hala heyecanlı tutabilen şey ise sürekli gücünüzü değiştirebiliyor olmanız. Buradaki bir diğer güzel ayrıntı ise oyunu ister tek başınıza ister co-op olarak oynayabiliyor oluşunuz.
Eğer oyunun Wii versiyonunu siz de benim gibi oynamadıysanız, oyun birçok yeni içeriğe sahip sizler için. Ancak eski versiyonu oynadıysanız sizler için daha az yenilik mevcut.
Ana hikayeyi tamamladıktan sonra Magolor isimli yeni bir maceranın kilidi açılıyor ve ister arkadaşlarınızla, ister tek başınıza bu kısmı oynayabiliyorsunuz. Ayrıca yepyeni birçok da oyun için ödül sizleri bekliyor.
Kısaca toparlamak gerekirse oyun bizlere klasik bir platform aksiyon oyunu deneyimi yaşatıyor diyebilirim. Ancak bunu çok keyifli bir şekilde deneyimletiyor. Bu yüzden hem çocuklarınız için hem de kendiniz için çok güzel bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız kesinlikle kaçırmayın. Şu anda Switch’in mağazasında bir demo bulunuyor, en kötü ihtiamlle onu indirip bir şans verin derim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez