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    Anlık Bildirim

    Hunt Showdown AMD FSR 2.1, DirectStorage ve HDR desteğine kavuşuyor

    Crytek’in başarılı yapımı Hunt Showdown, sonunda büyük bir güncellemeye kavuşacak. CryEngine 5.11 ile güncellenecek oyun, FSR 2.1 ve DirectX12 desteğine kavuşacak.
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    Hunt Showdown için FSR ve DirectStorage desteği yolda Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasında gücünü kaybeden Crytek, geçtiğimiz yıllarda yayınladığı Hunt: Showdown ile dikkatleri tekrar üzerine çekmeyi başarmıştı. CryEngine’in muhteşem görselleri ile dikkat çeken yapım, 4 yıl sonra ilk kez oyun motoru güncellemesine kavuşacak.

    CryEngine 5.11 ile FSR 2.1 ve DirectStorage desteği gelecek

    Hunt Showdown yapımının Genel Müdürü David Fifield, oyunun geleceği hakkında konuştu. Yapılan açıklamaya göre oyun, 4 yılın ardından oyun motoru güncellemesi alacak ve CryEngine sürümü 5.6’dan 5.11’e yükseltilecek. Yeni nesil konsollarda görsel deneyimi güçlendirecek bu güncelleme, PC oyuncuları için de önemli yenilikler barındıracak.

    Hunt Showdown için FSR ve DirectStorage desteği yolda Tam Boyutta Gör
    Fifield’a göre CryEngine 5.11 ile Hunt: Showdown; HDR, AMD FSR 2.1, DirectStorage ve DirectX12 desteğine kavuşacak. DirectStorage ile oyun, yükleme sürelerinde ciddi geliştirmelere sahip olacak. Ayrıca bu zamana kadar DLSS gibi teknolojileri desteklemeyen oyun, FSR 2.1 ile ciddi performans artışlarını mümkün kılacak. Fifield’ın açıklamalarına göre yapım, 2023’ün sonrasında da desteklenmeye devam edecek. Görünüşe göre Showdown, Rainbow Six: Siege gibi nesiller arası desteklenen bir yapım olacak.
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 1 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 1 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 1 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

    Profil resmi
    4S14N_HUNT3R 3 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 4 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 5 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 5 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 5 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 6 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 6 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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