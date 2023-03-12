Hunt Showdown AMD FSR 2.1, DirectStorage ve HDR desteğine kavuşuyor

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasında gücünü kaybeden Crytek, geçtiğimiz yıllarda yayınladığı Hunt: Showdown ile dikkatleri tekrar üzerine çekmeyi başarmıştı. CryEngine’in muhteşem görselleri ile dikkat çeken yapım, 4 yıl sonra ilk kez oyun motoru güncellemesine kavuşacak.

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CryEngine 5.11 ile FSR 2.1 ve DirectStorage desteği gelecek

Hunt Showdown yapımının Genel Müdürü David Fifield, oyunun geleceği hakkında konuştu. Yapılan açıklamaya göre oyun, 4 yılın ardından oyun motoru güncellemesi alacak ve CryEngine sürümü 5.6’dan 5.11’e yükseltilecek. Yeni nesil konsollarda görsel deneyimi güçlendirecek bu güncelleme, PC oyuncuları için de önemli yenilikler barındıracak.

Tam Boyutta Gör Fifield’a göre CryEngine 5.11 ile Hunt: Showdown; HDR, AMD FSR 2.1, DirectStorage ve DirectX12 desteğine kavuşacak. DirectStorage ile oyun, yükleme sürelerinde ciddi geliştirmelere sahip olacak. Ayrıca bu zamana kadar DLSS gibi teknolojileri desteklemeyen oyun, FSR 2.1 ile ciddi performans artışlarını mümkün kılacak. Fifield’ın açıklamalarına göre yapım, 2023’ün sonrasında da desteklenmeye devam edecek. Görünüşe göre Showdown, Rainbow Six: Siege gibi nesiller arası desteklenen bir yapım olacak.

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Hunt Showdown için FSR ve DirectStorage desteği yolda