Kırıkkale'de kurulacak "bomba gövde üretim ve dolum tesisi" için önemli adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda bir özel sektör firması tarafından Kırıkkale’ye bomba üretim ve dolum tesisi kurulacağını duyurmuştu. Söz konusu tesisle ilgili ilk adım atıldı.

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Kırıkkale Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kurulacak tesisle ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Kırıkkale’nin savunma sanayi merkezi haline getirilmesi yönünde çok stratejik bir yatırım olan ‘Bomba Gövde Üretim ve Dolum Tesisi’ kurulması için özel bir firmaya yer tahsis işlemleri tamamlandı. Hayırlı olması dileklerimizle”

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Kurulacak tesiste, Türkiye’nin havadaki gücünü oluşturan Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve F-16’larda kullanılacak bombaların gövde üretim ve dolum işlemlerinin yapılması planlanıyor.

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