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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kırıkkale'de kurulacak "bomba gövde üretim ve dolum tesisi" için önemli adım

    Valilik tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda duyurduğu bomba gövde ve üretim tesisi için özel bir firmaya yer tahsisi işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
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    Savunma Sanayi
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Kırıkkale'de kurulacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda bir özel sektör firması tarafından Kırıkkale’ye bomba üretim ve dolum tesisi kurulacağını duyurmuştu. Söz konusu tesisle ilgili ilk adım atıldı.

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    Kırıkkale Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kurulacak tesisle ilgili şu ifadelere yer verildi:

    Kırıkkale’nin savunma sanayi merkezi haline getirilmesi yönünde çok stratejik bir yatırım olan ‘Bomba Gövde Üretim ve Dolum Tesisi’ kurulması için özel bir firmaya yer tahsis işlemleri tamamlandı. Hayırlı olması dileklerimizle

    Ayrıca Bkz. "ASELSAN, dünyada koronavirüs salgınından en az etkilenen ilk 4 savunma şirketi arasında"

    Kurulacak tesiste, Türkiye’nin havadaki gücünü oluşturan Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve F-16’larda kullanılacak bombaların gövde üretim ve dolum işlemlerinin yapılması planlanıyor.



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    VS18 (Osman Cengeri) 3 gün en beğenilen mokoko_TR
    Böyle yorumlar görünce tekme tokat girmemek elde degil ya kardeşim siz sazan mısınız 2 silah fabrikası açtı öteki tarafta alım gücü yarı yarıya düştü işsizlik almış başını gidiyor dolar uçmuş sürekli zam geliyor üstüne devlet sürekli vergi zammı yapıyor ,enflasyona girmiyorum bile eğitimde kalite yerlede kardeşim siz ne yiyip içiyorsunuz cidden merak ediyorum
    Böyle yorumlar görünce tekme tokat girmemek elde degil ya kardeşim siz sazan mısınız 2 silah fabrikası açtı öteki tarafta alım gücü yarı yarıya düştü işsizlik a...
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    4 Yanıt Yanıtla +35
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    sething (sething ) 3 gün VS18
    Sadece patatesin tadina alismis biri elinden alinan kebaba tepki gostermez..
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    artenis (mehmet n.) 3 gün VS18
    Şeker fabrikasını bomba'dan önemsiz görmesinden anla eğitim-kültür seviyesini... Boşver bu tip insanları.
    '' S400'ler 2 nisanda yada nisan sonunda çalışır durumda olacak BİZ BÜYÜK DEVLETİZ BÜYÜK DEVLETLER TÜKÜRDÜĞÜNÜ YALAMAZ''
    Sözünü hatırlat mesela ne diyecek bakalım.

    Şeker (glikoz-sakkaroz vb.) atom bombasından güçlüdür 21. yyda bunu da bir ara okur inşallah da öğrenir ama aklıma hemen bir AKEPE'li bakanın sözü geldi yine.
    '' EĞİTİM SEVİYESİ YÜKSELDİKTE, SEÇMENİMİZ AZALIYOR''
    Nokta.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    sething (sething ) 3 gün VS18
    Sadece patatesin tadina alismis biri elinden alinan kebaba tepki gostermez..
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    mokoko_TR 3 gün yeni yorumcu sething
    sadece kebab yiyen insan önünden kebap alındıgında patetesin kıymetini anlar hele bir önünüzden o kebap alınsın görürüm ben o zaman o mağbatınızı
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    artenis (mehmet n.) 3 gün VS18
    Şeker fabrikasını bomba'dan önemsiz görmesinden anla eğitim-kültür seviyesini... Boşver bu tip insanları.
    '' S400'ler 2 nisanda yada nisan sonunda çalışır durumda olacak BİZ BÜYÜK DEVLETİZ BÜYÜK DEVLETLER TÜKÜRDÜĞÜNÜ YALAMAZ''
    Sözünü hatırlat mesela ne diyecek bakalım.

    Şeker (glikoz-sakkaroz vb.) atom bombasından güçlüdür 21. yyda bunu da bir ara okur inşallah da öğrenir ama aklıma hemen bir AKEPE'li bakanın sözü geldi yine.
    '' EĞİTİM SEVİYESİ YÜKSELDİKTE, SEÇMENİMİZ AZALIYOR''
    Nokta.
    Şeker fabrikasını bomba'dan önemsiz görmesinden anla eğitim-kültür seviyesini... Boşver bu tip insanları. '' S400'ler 2 nisanda yada nisan sonunda çalışır ...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    mokoko_TR 3 gün yeni yorumcu artenis
    alıntını bana yap bana cevap yazıyorsan 2 tane özel sektör şeker fabrikası neredeyse 18 devlet şeker fabrikasının ürettigi kadar şeker üretiyordu.. fabrikalar özel sektöre devredildi yani şeker üretilmiyor deil algı yapmayın.... s400 çalışacak sen rahat ol alınımaz dendigindede aynı teranaleri sayıklıyordunuz..
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    1 Avatar
    DH Misafiri 2 gün
    Şeker fabrikası açmak çok mu zor istersek yine istediğimiz kadar açarız , peki Torku ve benzeri şirketler Şekeri nasıl üretiyor ?? ithal mi :)) savunma konusunda stratejik adımlar önemli sihalara ne gerek var diyenler vardı kullanmayın diyen muhalefet vardı şimdi Libyadan İdlibe bütün oyun değişti Bunlar vizyon meselesi tabii tatil yaparak olacak şeyler değil :))
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    subaortik 2 gün
    tank-palet'çileri samancıları bide şekercileri bekliyoruz
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    ayhanmisirci 2 gün yeni yorumcu
    belki bir kaç kişi işe başlar burada. Bir umut[8\|]
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    berk768 2 gün
    Hay maşallah devletimiz günden güne güçleniyor.Eski rezil hükümetlere kalsaydık halen mermi ithal ediyor olurduk.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Dreadfrost (Tugay Öztürk) 2 gün berk768
    çapulcu ile kastın CHP ise onlar 1950'den bu yana iktidar yüzü görmediler.
    sözün anap,demokrat parti,erbakanın da içinde olduğu koalisyona ise ona birşey diyemem.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    infom@n (Uğur Doğan) 2 gün
    Çok tuhaf ya.

    Fabrika, kurum kapatınca yada satınca zaten çalışmıyordu, zarar ediyordu falan de üstelik sattığın adam bir müddet sonra 2-3 katına başla birine satsın.

    Bir fabrika kurunca, yeni bir ürün çıkarınca bayrak asanları anlamıyorum.

    Bir ülke vatandaşını korumak ve daha iyi koşullarda yaşatmak için savaş ve savunma gereçlerini temin etmek, ekonomiye faydası olan üretim tesisleri açmak zorundasın.

    Lafa geldiğinde dünya lideri, şöyle iyiyiz, böyle iyiyiz diyenlere sözüm. O kadar iyiysen dünyanın en iyisini en kısa sürede üretmelisin.

    Terör örgütleri ve vatan hainleri dışında hiçbir kimse mantıklı üretime karşı değil.

    Hükümeti eleştirdi diye kimse de vatan haini ve terörist olmaz.

    Güçlü ordu güçlü Türkiye
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    smart1978 (X Y) 3 gün
    Vatandasin karni doysun yeter. Kac issize is istihdami oldu merak ediyorum.
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    DH Misafiri 3 gün
    yaw kardesim senin işsizligiğinden bize ne burada savunma sanayi icin yapilan gelişmelerden bahsediliyor gidip calissaydin burada millete yorum yazacağına
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    engingursen 3 gün
    bomba gibi haber
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    Feyzuli 3 gün
    Haberin içeriğini çekemeyenler kronik rahatsızlıkları yüzünden günde bir bomba veya mermi yiyen karşıt mantaliteye sahip taraflar gibi TSK aracılığı ile kendilerine reçete yazdırabilir. Hepinize yetecek kadar üretilecek sonuçta. Kimilerinin isteği hep Yunanistan gibi olmak. Yunanistan bir derdi olunca ne yapıyor bilirsiniz. "Trump amca Trump amca Türkiye adacıklarımın üstünde prrr yaptı geçti onlar benim." 2023te nuke üretsek "ne gerek var ya İncirlikte Amerikalı kardeşlerimizin var." derler birileri. Kuzey korede yaşamıyoruz isteyen veya yaşam standartlarını düşük bulan gider istediği yere orada yaşar. Herkes özgür seçim yapmakta. Sonra belki bir gün geri dönersiniz cavit-30 yaşına gelince :p
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    sething (sething ) 3 gün
    Breh breh breh...

    Hulllloooggggg...

    Sirius bizi kiskani

    Betelgeuse bizi cekemiyi

    Alfa sentauri bize ozeniyi...
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    2294 kez okundu.
    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    siha bomba, f-16 bomba ve
    4 etiket daha kırıkkale bomba üretim bomba üretim ve dolum tesisi Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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