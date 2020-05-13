Kırıkkale'de kurulacak "bomba gövde üretim ve dolum tesisi" için önemli adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda bir özel sektör firması tarafından Kırıkkale’ye bomba üretim ve dolum tesisi kurulacağını duyurmuştu. Söz konusu tesisle ilgili ilk adım atıldı.İlginizi Çekebilir ASELSAN, dünyada koronavirüs salgınından en az etkilenen ilk 4 savunma şirketi arasında
Kırıkkale Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kurulacak tesisle ilgili şu ifadelere yer verildi:
“Kırıkkale’nin savunma sanayi merkezi haline getirilmesi yönünde çok stratejik bir yatırım olan ‘Bomba Gövde Üretim ve Dolum Tesisi’ kurulması için özel bir firmaya yer tahsis işlemleri tamamlandı. Hayırlı olması dileklerimizle”
Ayrıca Bkz. "ASELSAN, dünyada koronavirüs salgınından en az etkilenen ilk 4 savunma şirketi arasında"
Kurulacak tesiste, Türkiye’nin havadaki gücünü oluşturan Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve F-16’larda kullanılacak bombaların gövde üretim ve dolum işlemlerinin yapılması planlanıyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
'' S400'ler 2 nisanda yada nisan sonunda çalışır durumda olacak BİZ BÜYÜK DEVLETİZ BÜYÜK DEVLETLER TÜKÜRDÜĞÜNÜ YALAMAZ''
Sözünü hatırlat mesela ne diyecek bakalım.
Şeker (glikoz-sakkaroz vb.) atom bombasından güçlüdür 21. yyda bunu da bir ara okur inşallah da öğrenir ama aklıma hemen bir AKEPE'li bakanın sözü geldi yine.
'' EĞİTİM SEVİYESİ YÜKSELDİKTE, SEÇMENİMİZ AZALIYOR''
Nokta.
'' S400'ler 2 nisanda yada nisan sonunda çalışır durumda olacak BİZ BÜYÜK DEVLETİZ BÜYÜK DEVLETLER TÜKÜRDÜĞÜNÜ YALAMAZ''
Sözünü hatırlat mesela ne diyecek bakalım.
Şeker (glikoz-sakkaroz vb.) atom bombasından güçlüdür 21. yyda bunu da bir ara okur inşallah da öğrenir ama aklıma hemen bir AKEPE'li bakanın sözü geldi yine.
'' EĞİTİM SEVİYESİ YÜKSELDİKTE, SEÇMENİMİZ AZALIYOR''
Nokta.