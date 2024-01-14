Huawei P70 Kirin 9000S işlemcisi ile gelebilir

- Kirin 9000S kullanılmaya devam edecek
- Huawei, P70 Pro ve P70 Art Kirin 9010 işlemcisine sahip olacak
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Kirin 9000S kullanılmaya devam edecek
Geçtiğimiz yıl tanıtılan Huawei Mate 60 serisi, firmanın Kirin 9000S yonga seti ile geliyordu. SIMC’in ikinci nesil 7nm sürecinde üretilen bu yonga seti, özellikle grafik ve verimlilik tarafında 2020 yılında karşımıza çıkan Kirin 9000’in gerisinde kalıyordu. Huawei, gelecek nesil yonga seti Kirin 9010 üzerindeki çalışmalarına devam etse de Kirin 9000S için yolun sonuna gelinmiş değil.
Huawei, P70 Pro ve P70 Art Kirin 9010 işlemcisine sahip olacak
ABD’nin ambargoları nedeniyle birçok firma ile iş yapamayan Huawei, bir süredir TSMC’nin birçok teknolojisini kullanamıyor. Bu nedenle başka firmalara da fabrikasyon süreçlerinde dönen firma, muhtemelen P70 ailesine yeteri kadar Kirin 9010 sağlayamayacak. Bu nedenle standart model Huawei P70’in Kirin 9000S ile satışa sunulması bekleniyor. Huawei, batılı ülkelerde popülerliğini kaybetse de 2024 yılında 100 milyon akıllı telefon satışı yapmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.