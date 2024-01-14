Huawei P70 Kirin 9000S işlemcisi ile gelebilir

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda ABD tarafından ciddi ambargo uygulamalarına maruz kalan Huawei, bu süreçte Çin dışındaki pazarlarında popülerliğini kaybetti. Ayrıca araştırma ve geliştirme alanlarında da ciddi gerilemeler yaşayan firma, önümüzdeki aylarda satışa sunacağı P70 serisinde ciddi bir kırpmaya gidebilir.

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Kirin 9000S kullanılmaya devam edecek

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Huawei Mate 60 serisi, firmanın Kirin 9000S yonga seti ile geliyordu. SIMC’in ikinci nesil 7nm sürecinde üretilen bu yonga seti, özellikle grafik ve verimlilik tarafında 2020 yılında karşımıza çıkan Kirin 9000’in gerisinde kalıyordu. Huawei, gelecek nesil yonga seti Kirin 9010 üzerindeki çalışmalarına devam etse de Kirin 9000S için yolun sonuna gelinmiş değil.

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Huawei P70, P70 Pro ve P70 Art’ın Kirin 9010 yonga setine sahip olması bekleniyordu ancak yeni iddialar, serinin farklı konfigürasyonlara sahip olacağını belirtiyor. Weibo platformu üzerinde Smart Pikachu, firmanın giriş seviye P70 modelinde Kirin 9000S işlemcisini test ettiğini belirtti. Pikachu, firmanın bu kararı neden verebileceği hakkında ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Huawei, P70 Pro ve P70 Art Kirin 9010 işlemcisine sahip olacak

ABD’nin ambargoları nedeniyle birçok firma ile iş yapamayan Huawei, bir süredir TSMC’nin birçok teknolojisini kullanamıyor. Bu nedenle başka firmalara da fabrikasyon süreçlerinde dönen firma, muhtemelen P70 ailesine yeteri kadar Kirin 9010 sağlayamayacak. Bu nedenle standart model Huawei P70’in Kirin 9000S ile satışa sunulması bekleniyor. Huawei, batılı ülkelerde popülerliğini kaybetse de 2024 yılında 100 milyon akıllı telefon satışı yapmayı planlıyor.

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Kirin 9000S işlemcisi bu yıl da kullanılabilir