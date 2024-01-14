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    Anlık Bildirim

    Huawei P70 Kirin 9000S işlemcisi ile gelebilir

    ABD ambargosu sonucu ciddi problemler yaşayan Huawei, P70 serisi ile hayal kırıklığı yaratabilir. İddialara göre firma, Mate 60 serisinde kullandığı Kirin 9000S işlemcisini kullanmaya devam edecek.
    Kirin 9000S işlemcisi bu yıl da kullanılabilir Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda ABD tarafından ciddi ambargo uygulamalarına maruz kalan Huawei, bu süreçte Çin dışındaki pazarlarında popülerliğini kaybetti. Ayrıca araştırma ve geliştirme alanlarında da ciddi gerilemeler yaşayan firma, önümüzdeki aylarda satışa sunacağı P70 serisinde ciddi bir kırpmaya gidebilir.

    Kirin 9000S kullanılmaya devam edecek

    Geçtiğimiz yıl tanıtılan Huawei Mate 60 serisi, firmanın Kirin 9000S yonga seti ile geliyordu. SIMC’in ikinci nesil 7nm sürecinde üretilen bu yonga seti, özellikle grafik ve verimlilik tarafında 2020 yılında karşımıza çıkan Kirin 9000’in gerisinde kalıyordu. Huawei, gelecek nesil yonga seti Kirin 9010 üzerindeki çalışmalarına devam etse de Kirin 9000S için yolun sonuna gelinmiş değil.

    Kirin 9000S işlemcisi bu yıl da kullanılabilir Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Huawei P70, P70 Pro ve P70 Art’ın Kirin 9010 yonga setine sahip olması bekleniyordu ancak yeni iddialar, serinin farklı konfigürasyonlara sahip olacağını belirtiyor. Weibo platformu üzerinde Smart Pikachu, firmanın giriş seviye P70 modelinde Kirin 9000S işlemcisini test ettiğini belirtti. Pikachu, firmanın bu kararı neden verebileceği hakkında ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.

    Huawei, P70 Pro ve P70 Art Kirin 9010 işlemcisine sahip olacak

    ABD’nin ambargoları nedeniyle birçok firma ile iş yapamayan Huawei, bir süredir TSMC’nin birçok teknolojisini kullanamıyor. Bu nedenle başka firmalara da fabrikasyon süreçlerinde dönen firma, muhtemelen P70 ailesine yeteri kadar Kirin 9010 sağlayamayacak. Bu nedenle standart model Huawei P70’in Kirin 9000S ile satışa sunulması bekleniyor. Huawei, batılı ülkelerde popülerliğini kaybetse de 2024 yılında 100 milyon akıllı telefon satışı yapmayı planlıyor. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 4 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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