Devletin gizli anayasası “Kırmızı Kitap” güncellendi: Yapay zeka tehdit unsuru oldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında 'devletin gizli anayasası' olarak tanımlanan ve kamuoyunda “Kırmızı Kitap” olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin (MGSB) yenilenmesi kabul edildi. Düzenli olarak beş yılda bir güncellenen MGSB, Türkiye'de, bölgede ve dünyada meydana gelen ve gelmesi muhtemel gelişmelerin değerlendirilmesiyle yenilendi ve kurulca uygun bulundu. Aktarılanlara göre çağımızın en önemli teknolojik olayı olan yapay zeka, bir tehdit unsuru olarak tanımlandı.

Yapay zeka, Kırmızı Kitap’a girdi

MGK toplantısında MGSB-2020'nin yürürlükten kaldırılarak MGSB-2025'in yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Yapılan bildiride başta terör örgütleri olmak üzere önem arz eden siyasi, askeri, iktisadi ve içtimai gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

BBC’nin haberine göre MİT Başkanı İbrahim Kalın, teşkilatın kuruluşunun 97. yılı töreninde yaptığı konuşmada, "küresel belirsizlikler ve hibrit tehditler dönemi" olarak tanımladığı bu sürece hazırlanmanın önemine dikkat çekmiş ve sürekli yeni kabiliyetler üretmek gerektiğini vurgulamıştı. Kalın, aynı konuşmasında siber tehditlere de dikkat çekmiş ve "yapay zeka, sanal gerçeklik, güçlendirilmiş gerçeklik, derin sahte" gibi gelişmelere karşı ülkenin savunulması gerektiğini kaydetmişti.

DeepSeek nedir? ChatGPT'den ucuz mu? 5 sa. önce eklendi

Kalın’ın yapay zekayı "dijital çağın atom bombası" olarak tanımladığı bildirilirken "Sınırı ve çerçevesi çizilmemiş yapay zeka çalışmaları insanlığın geleceğini doğrudan tehdit etmektedir" ifadelerinin kullandığına dikkat çekildi. Bu doğrultuda güncellenen MGSB'de siber tehditler başlığı altında yapay zekanın tehdit unsuru olarak yer aldığı belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

“Kırmızı Kitap” güncellendi: Yapay zeka tehdit unsuru oldu