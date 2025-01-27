Devletin gizli anayasası “Kırmızı Kitap” güncellendi: Yapay zeka tehdit unsuru oldu

Yapay zeka, Kırmızı Kitap’a girdi
MGK toplantısında MGSB-2020'nin yürürlükten kaldırılarak MGSB-2025'in yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Yapılan bildiride başta terör örgütleri olmak üzere önem arz eden siyasi, askeri, iktisadi ve içtimai gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
BBC’nin haberine göre MİT Başkanı İbrahim Kalın, teşkilatın kuruluşunun 97. yılı töreninde yaptığı konuşmada, "küresel belirsizlikler ve hibrit tehditler dönemi" olarak tanımladığı bu sürece hazırlanmanın önemine dikkat çekmiş ve sürekli yeni kabiliyetler üretmek gerektiğini vurgulamıştı. Kalın, aynı konuşmasında siber tehditlere de dikkat çekmiş ve "yapay zeka, sanal gerçeklik, güçlendirilmiş gerçeklik, derin sahte" gibi gelişmelere karşı ülkenin savunulması gerektiğini kaydetmişti.
Kalın’ın yapay zekayı "dijital çağın atom bombası" olarak tanımladığı bildirilirken "Sınırı ve çerçevesi çizilmemiş yapay zeka çalışmaları insanlığın geleceğini doğrudan tehdit etmektedir" ifadelerinin kullandığına dikkat çekildi. Bu doğrultuda güncellenen MGSB'de siber tehditler başlığı altında yapay zekanın tehdit unsuru olarak yer aldığı belirtiliyor.Kaynakça https://www.bbc.com/turkce/articles/c8d91yqe87vo https://www.aa.com.tr/tr/gundem/mgk-bildirisi-milli-guvenlik-siyaseti-belgesi-yenilenmis-kurulca-uygun-bulunmustur/3459575 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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