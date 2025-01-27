Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Devletin gizli anayasası “Kırmızı Kitap” güncellendi: Yapay zeka tehdit unsuru oldu

    Gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında devletin gizli anayasası “Kırmızı Kitap” güncellendi. Yapay zeka, bir tehdit unsuru olarak tanımlandı.
    “Kırmızı Kitap” güncellendi: Yapay zeka tehdit unsuru oldu Tam Boyutta Gör
    Gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında 'devletin gizli anayasası' olarak tanımlanan ve kamuoyunda “Kırmızı Kitap” olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin (MGSB) yenilenmesi kabul edildi. Düzenli olarak beş yılda bir güncellenen MGSB, Türkiye'de, bölgede ve dünyada meydana gelen ve gelmesi muhtemel gelişmelerin değerlendirilmesiyle yenilendi ve kurulca uygun bulundu. Aktarılanlara göre çağımızın en önemli teknolojik olayı olan yapay zeka, bir tehdit unsuru olarak tanımlandı.

    Yapay zeka, Kırmızı Kitap’a girdi

    MGK toplantısında MGSB-2020'nin yürürlükten kaldırılarak MGSB-2025'in yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Yapılan bildiride başta terör örgütleri olmak üzere önem arz eden siyasi, askeri, iktisadi ve içtimai gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

    BBC’nin haberine göre MİT Başkanı İbrahim Kalın, teşkilatın kuruluşunun 97. yılı töreninde yaptığı konuşmada, "küresel belirsizlikler ve hibrit tehditler dönemi" olarak tanımladığı bu sürece hazırlanmanın önemine dikkat çekmiş ve sürekli yeni kabiliyetler üretmek gerektiğini vurgulamıştı. Kalın, aynı konuşmasında siber tehditlere de dikkat çekmiş ve "yapay zeka, sanal gerçeklik, güçlendirilmiş gerçeklik, derin sahte" gibi gelişmelere karşı ülkenin savunulması gerektiğini kaydetmişti.

    Kalın’ın yapay zekayı "dijital çağın atom bombası" olarak tanımladığı bildirilirken "Sınırı ve çerçevesi çizilmemiş yapay zeka çalışmaları insanlığın geleceğini doğrudan tehdit etmektedir" ifadelerinin kullandığına dikkat çekildi. Bu doğrultuda güncellenen MGSB'de siber tehditler başlığı altında yapay zekanın tehdit unsuru olarak yer aldığı belirtiliyor.

    Kaynakça https://www.bbc.com/turkce/articles/c8d91yqe87vo https://www.aa.com.tr/tr/gundem/mgk-bildirisi-milli-guvenlik-siyaseti-belgesi-yenilenmis-kurulca-uygun-bulunmustur/3459575
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Volkswagen ID. Buzz GTX Türkiye'de satışta

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    romedon +16 CWaRRioR +8 gun +7 ygb +6 BOLDVIPER +6 LORDTEK +6 Alpayan01 +5 ipli jeton +5 furkangunes04 +5 khanstern +5 darkaura +5 Linux Super User +4 anilk.34 +4 Esxici +4 matterdome +4 lterlemez +4 heyysanadiyom +4 ozbey08 +3 design.code +3 mystiery_ +3 TEHET +3 volga tuygun +3 sething +3 r0ket +3 s_demirci_53 +3
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    9 Kişi Okuyor (0 Üye, 9 Misafir) 3 Masaüstü 6 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    914 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Milli Güvenlik Kurulu, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi ve
    5 etiket daha kırmızı kitap ibrahim kalın Türkiye Haberleri Teknoloji Haberleri Yazılım
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı353b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kronik prostatit forum ferroli kombi eco ışığı yanıp sönüyor tescil tarihi ne demek hyundai getz tutulan modeli saçım şekil almıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25+
    Samsung Galaxy S25+
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Inspiron 3520
    Dell Inspiron 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum