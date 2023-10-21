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    Marvel Sinematik Evreninde geçecek olan Deadpool 3 ertelendi

    Marvel Sinematik Evreninde geçecek olan ve merakla beklenen Deadpool 3 ertelenmiş olabilir. Güvenilir kaynaklar, Wolverine ve Deadpool’u önceden planlanan tarihte göremeceyeğimizi belirtiyor.
    Deadpool 3 ertelenmiş olabilir Tam Boyutta Gör
    20th Century Fox altında çıkış yapan Deadpool ve Deadpool 2, stüdyonun X-Men evreni filmleri arasında oldukça başarılı olmayı başarmıştı. Fox’un Disney tarafından satın alınmasının ardından Marvel Stüdyosu Başkanı Kevin Fiege, Deadpool 3’ün iptal edilmediğini ve MCU’da geçeceğini belirtmişti. İddialara göre bu yıl çekimleri başlayan filmin başı dertte.

    Deadpool mayıs ayına yetişmeyecek

    Güvenilir kaynakları ile bilinen Deadline, Deadpool 3’ün 3 Mayıs 2024’te çıkış yapamayacağını ve filmin ertelendiğini belirtti. Deadline, filmin yeni çıkış tarihinin kesinleşmediğini ancak temmuz ve kasım aylarının muhtemel olduğunu belirtti. Filmin ertelenme sebebi ise ABD’de birkaç ay boyunca gerçekleşen yazar ve aktör grevleri. Görünüşe göre aktörlerin grevi önümüzdeki hafta bitse bile stüdyo, Deadpool 3’ü planlanan tarihe kadar tamamlayamayacak.

    Deadpool 3’ün ertelenmesi bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak olsa da film, Hugh Jackman’ın Wolverine karakterine yer vermesi ile çoktan hayranların gözdesi olmayı başardı. İddialara göre Deadpool 3, Logan ve Wade’in evrenler arası macerasını anlatacak. Filmde Loki dizisinden tanıdığımız Mobius karakterinin de yer alması bekleniyor.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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