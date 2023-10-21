Marvel Sinematik Evreninde geçecek olan Deadpool 3 ertelendi

Deadpool mayıs ayına yetişmeyecek
Güvenilir kaynakları ile bilinen Deadline, Deadpool 3’ün 3 Mayıs 2024’te çıkış yapamayacağını ve filmin ertelendiğini belirtti. Deadline, filmin yeni çıkış tarihinin kesinleşmediğini ancak temmuz ve kasım aylarının muhtemel olduğunu belirtti. Filmin ertelenme sebebi ise ABD’de birkaç ay boyunca gerçekleşen yazar ve aktör grevleri. Görünüşe göre aktörlerin grevi önümüzdeki hafta bitse bile stüdyo, Deadpool 3’ü planlanan tarihe kadar tamamlayamayacak.
Deadpool 3’ün ertelenmesi bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak olsa da film, Hugh Jackman’ın Wolverine karakterine yer vermesi ile çoktan hayranların gözdesi olmayı başardı. İddialara göre Deadpool 3, Logan ve Wade’in evrenler arası macerasını anlatacak. Filmde Loki dizisinden tanıdığımız Mobius karakterinin de yer alması bekleniyor.
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.