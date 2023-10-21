Marvel Sinematik Evreninde geçecek olan Deadpool 3 ertelendi

Tam Boyutta Gör 20th Century Fox altında çıkış yapan Deadpool ve Deadpool 2, stüdyonun X-Men evreni filmleri arasında oldukça başarılı olmayı başarmıştı. Fox’un Disney tarafından satın alınmasının ardından Marvel Stüdyosu Başkanı Kevin Fiege, Deadpool 3’ün iptal edilmediğini ve MCU’da geçeceğini belirtmişti. İddialara göre bu yıl çekimleri başlayan filmin başı dertte.

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Deadpool mayıs ayına yetişmeyecek

Güvenilir kaynakları ile bilinen Deadline, Deadpool 3’ün 3 Mayıs 2024’te çıkış yapamayacağını ve filmin ertelendiğini belirtti. Deadline, filmin yeni çıkış tarihinin kesinleşmediğini ancak temmuz ve kasım aylarının muhtemel olduğunu belirtti. Filmin ertelenme sebebi ise ABD’de birkaç ay boyunca gerçekleşen yazar ve aktör grevleri. Görünüşe göre aktörlerin grevi önümüzdeki hafta bitse bile stüdyo, Deadpool 3’ü planlanan tarihe kadar tamamlayamayacak.

Deadpool 3’ün ertelenmesi bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak olsa da film, Hugh Jackman’ın Wolverine karakterine yer vermesi ile çoktan hayranların gözdesi olmayı başardı. İddialara göre Deadpool 3, Logan ve Wade’in evrenler arası macerasını anlatacak. Filmde Loki dizisinden tanıdığımız Mobius karakterinin de yer alması bekleniyor.



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