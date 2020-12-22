Kıyamet sonrasında geçen oyun Metro 2033 Redux, Epic Games'te ücretsiz

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Geçtiğimiz hafta duyurulan ve birkaç gün önce başlayan her gün bir ücretsiz oyun kampanyasının altıncı gününde ücretsiz verilecek oyun belli oldu.

Ayrıca Bkz. "Epic Games'in ücretsiz oyun listesi belli oldu"

Epic Games bugün ücretsiz verdiği oyun, Metro serisinin ilk oyunu ve döneminin en iyi oyunlarından biri olan Metro 2033. Oyunu yarın, yani 23 Aralık 19.00'a kadar Epic Games hesabınıza eklerseniz oyun tamamen sizin olacak. Buraya tıklayarak oyunun mağaza sayfasına ulaşabilirsiniz. Oynamayan oyunlara şiddetle tavsiye ettiğimiz bir oyun. Oyunun Epic Games'teki değeri 31,00 TL.

Epic Games'in yarın vereceği oyun şu an için belli değil ancak geçtiğimiz günlerde sızdırılan liste şu ana kadar doğru bir şekilde gidiyor. O listeye göre yarın verilecek oyun, popüler strateji oyunu Tropico 5. O da yarın 19.00'da erişime açılacak. O zamana kadar bugünün oyununu hesabınıza eklemeyi unutmayın.

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Tanırım Yazısı

2013'te dünya, neredeyse tüm insanlığı yok eden ve dünya yüzeyini zehirli bir çorak araziye dönüştüren kıyamet benzeri bir olayla harap oldu. Hayatta kalan bir avuç insan, Moskova'nın yeraltı derinliklerine sığındı ve insan uygarlığı yeni bir Karanlık Çağa girdi.

Yıl 2033. Bir neslin tamamı yer altında doğup büyüdü ve kuşatılmış Metro İstasyonu Şehirleri hayatta kalmak için mücadele ediyor, hem birbirleriyle hem de dışarıda bekleyen mutant canavarlarla.

Yangından önceki son günlerde doğan fakat yer altında büyüyen Artyom'sunuz. Şehir sınırlarının ötesine hiç geçmemişken kaçınılmaz bir olay, insanoğlundan geriye kalanları yaklaşan korkunç bir tehdit hakkında uyarmak üzere son çare olarak Metro sisteminin kalbine gidilmesini gerektiriyor.

Yolculuğunuz sizi, metro altındaki unutulmuş mezarlardan, eylemlerinizin insanlığın kaderini belirleyeceği, yukarıdaki ıssız ve çorap topraklara götürüyor.

Peki ya asıl tehdit içerideyse?

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