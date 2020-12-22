Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kıyamet sonrasında geçen oyun Metro 2033 Redux, Epic Games'te ücretsiz

    Epic Games'in 15 gün boyunca her gün bir oyun hediye edeceği kampanya devam ediyor. Kampanyanın altıncı gününde Epic Games, Metro 2033 hediye ediyor.
    16 sa.
    2,2b
    17
    30
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    6

    Kıyamet sonrasında geçen oyun Metro 2033 Redux, Epic Games'te ücretsiz
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz hafta duyurulan ve birkaç gün önce başlayan her gün bir ücretsiz oyun kampanyasının altıncı gününde ücretsiz verilecek oyun belli oldu. 

    Ayrıca Bkz. "Epic Games'in ücretsiz oyun listesi belli oldu"

    Epic Games bugün ücretsiz verdiği oyun, Metro serisinin ilk oyunu ve döneminin en iyi oyunlarından biri olan Metro 2033. Oyunu yarın, yani 23 Aralık 19.00'a kadar Epic Games hesabınıza eklerseniz oyun tamamen sizin olacak. Buraya tıklayarak oyunun mağaza sayfasına ulaşabilirsiniz. Oynamayan oyunlara şiddetle tavsiye ettiğimiz bir oyun. Oyunun Epic Games'teki değeri 31,00 TL.

    Epic Games'in yarın vereceği oyun şu an için belli değil ancak geçtiğimiz günlerde sızdırılan liste şu ana kadar doğru bir şekilde gidiyor. O listeye göre yarın verilecek oyun, popüler strateji oyunu Tropico 5. O da yarın 19.00'da erişime açılacak. O zamana kadar bugünün oyununu hesabınıza eklemeyi unutmayın.

    İlginizi Çekebilir Avatar Epic Games'in 2. gün hediyesi belli oldu: Oddworld: New 'n' Tasty

    Tanırım Yazısı

    2013'te dünya, neredeyse tüm insanlığı yok eden ve dünya yüzeyini zehirli bir çorak araziye dönüştüren kıyamet benzeri bir olayla harap oldu. Hayatta kalan bir avuç insan, Moskova'nın yeraltı derinliklerine sığındı ve insan uygarlığı yeni bir Karanlık Çağa girdi.

    Yıl 2033. Bir neslin tamamı yer altında doğup büyüdü ve kuşatılmış Metro İstasyonu Şehirleri hayatta kalmak için mücadele ediyor, hem birbirleriyle hem de dışarıda bekleyen mutant canavarlarla.

    Yangından önceki son günlerde doğan fakat yer altında büyüyen Artyom'sunuz. Şehir sınırlarının ötesine hiç geçmemişken kaçınılmaz bir olay, insanoğlundan geriye kalanları yaklaşan korkunç bir tehdit hakkında uyarmak üzere son çare olarak Metro sisteminin kalbine gidilmesini gerektiriyor.

    Yolculuğunuz sizi, metro altındaki unutulmuş mezarlardan, eylemlerinizin insanlığın kaderini belirleyeceği, yukarıdaki ıssız ve çorap topraklara götürüyor.

    Peki ya asıl tehdit içerideyse?



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Alman sanatçı, Google Maps'i 99 telefonla kandırdı

    AREryilmaz

    Üç tane fular taktım hala bu sanatı anlayamadım. Anlayan varsa bana anlatabilir mi sevabına?

    9 saat önce
    Sanal Dilenci

    bu haber biraz eski değil mi?

    10 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    snowtger (Eren ) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen maliyeci18
    Siz çok yanlış gelmişsiniz hocam.
    1 Yanıt Yanıtla +37
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sonthor (Tahsin ) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    3 kez bitirdim oyunu finali haric herseyi 2. Oyundan güzel bence, epic bunu vererek çok akıllıca bir hareket yapmıs oyanamıs olanlar adına sevindim hayırlı olsun.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeter yahu kıyamet kıyamet kıyamet. Bu pandemi döneminde ne kadar film, dizi izlediysek ne kadar oyun oynadıysak yahu her şey mi kötümser ve kıyamet olur. Hep karanlık, umutsuz, berbat bir dünyada hayatta kalma üzerine konular. Çok güzel çekilmiş, harika grafikler filan fistan da hepsi bize bu durumu daha da iyi hissettirmek ve gerçekçi göstermek için uğraşıyor. Dışarıdaki pandemi ve ülkenin ve dünyanın korkunç durumu yetmezmiş gibi bir de ekranda canavarlar, düşmanlar, karanlık bir evrende hayatta kalma mücadelesi yaratmak filan falan. %90'nı kötü şeyleri anlatıyor ve hakikatin insanın ruhunu daraltıyor. Kimse böyle hissetmiyor mu bizden başka, çok merak ettim yazdım.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Frobisher (Orhan ) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Aksine seveni daha çok post apokaliptik dünyayı. Birde bu oyunların hepsi pandemiden önce çıkmış oyunlardır onuda belirteyim yeni çıkmış değiller.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Galatas4ray (ENVER A.) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha önce vermişti sanki kütüphanemde var
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MühendisMurat (Murat ) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Exodus biraz oynadım içim karardı ruhum sıkıldı yahu, görevler birbirinden uzak, can ve mermi olayı çok saçma, canavar bir vuruyor %60 70 bir kerede gidiyor zaten.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    EMRE_RUSLAN (Emre ) 27 dk. ( Mesaj Silindi ) MühendisMurat
    Ne yapalım witcher 3 mü oynayalım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    adner (Adner ) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Isıtıp ısıtıp veriyorlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sp@wn (Serkan Kopuz) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu serinin bir oyununu eski bilgisayarımda oynamıştım ama serinin kaç oyunu vardı isimleri neydi hatırlayamadım.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    snowtger (Eren ) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) sp@wn
    1) Metro 2033
    2) Metro Last Light
    3) Metro Exodus

    İlk 2 oyun linear şekilde, verilen görevleri yapma odaklı ilerliyor. Oyunun büyük bir kısmı aynı ismi gibi metrolarda karanlık ortamlara geçiyor. Haliyle de gerilimi yüksek.
    Son oyun olan Exodus'da ise, açık bir dünyada ana görevler harici keşfedilecek yerler bulunuyor. Oyunun büyük kısmı yeryüzünde geçtiği için gerilim önceki oyunlar kadar yüksek değil.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Aykan19o3 (Aykan ) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bi heves yükledim, sonuç; uygulama düzgün olarak başlatılamadı 0xc00007b
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    maliyeci18 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hangi gerizekalı bu, kıyamet sonrasında birilerinin sağ kalacağını sanan! Ölmeyi bayılmak zannedenler mi?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    snowtger (Eren ) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) maliyeci18
    Siz çok yanlış gelmişsiniz hocam.
    1 Yanıt Yanıtla +37
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Cem300 (Cem Yılmaz) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daha önce vermişti niye aynı oyunu bir daha verdi anlamadım..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    istanbuli 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    https://www.epicgames.com/store/tr/product/metro-2033-redux/home
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    vedkum +125 ProfXavier +85 ssbrutality +73 palamutix +61 Tarantinoprof +57 monacomen +54 khytr89 +51 Cihan +48 investing +45 galaxyg +42
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 kilecerme ilk kez +377 2 TUFFGONG ilk kez +256 3 Spider_hip 6. kez +201
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    17 Kişi Okuyor (3 Üye, 14 Misafir) 11 Masaüstü 6 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2243 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    metro 2033, ücretsiz ve
    5 etiket daha epic games yeni oyun epic games 22 aralık epic ücretsiz Yazılım Galeri
    Facebook Sayfası249,6b
    Twitter Profili94,7b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı310b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. Ryzen 7 5800H ve RTX 3080’li Acer oyuncu dizüstüsü fiyatı sızdı 1 sa. AMD 4. nesil Ryzen’da ilk nesile göre %81 performans artışı sundu 2 sa. İçi sıvı dolu nesnelerin 3 boyutlu yazıcılarda tek seferde üretilmesini sağlayacak yöntem geliştirildi 8 sa. Christopher Nolan, filmlerinin muhtemel oyun uyarlamaları hakkında konuştu 9 sa. KFC'den oyun oynayabildiğiniz ve tavuk ısıtabildiğiniz oyun konsolu: KFConsole 10 sa. Goro Miyazaki ve Studio Ghibli iş birliğinden yeni animasyon filmi: Earwig and the Witch 11 sa. Dikey formatlı yerli dijital içerik platformu Gain, 30 Aralık'ta yayına başlıyor 11 sa. Alman sanatçı, Google Maps'i 99 telefonla kandırdı 11 sa. Haftalık Mobil Oyun Önerisi 05: Bridge Constructor: The Walking Dead 12 sa. Nvidia ve Intel de SolarWinds kurbanı 12 sa. Uzayda çekilen ilk film olma konusunda Tom Cruise'a rakip çıktı: Rusya 12 sa. Cyberpunk 2077'nin güncel satış rakamları açıklandı 13 sa. XPG’den RGB aydınlatmalı oyuncu SSD’si 13 sa. Nvidia ve Samsung yonga üretim ortaklığını derinleştiriyor 14 sa. Samsung Galaxy Chromebook 2'nin sızdırılan görüntüsü, tasarım detaylarını ortaya koyuyor 14 sa. Steam Kış İndirimleri resmen başladı: İşte dikkat çekenler 14 sa. Overwatch'u, 4 Ocak'a kadar ücretsiz oynayabilirsiniz 15 sa. Xbox Live Gold üyelerine Ocak ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu 15 sa. Xiaomi Mi 11 serisinin tanıtım tarihi açıklandı 16 sa. Eski Android sürümlerini güvenlik açığına maruz bırakacak sertifika sorunu çözüldü 16 sa. GÖRÜNTÜLENEN Kıyamet sonrasında geçen oyun Metro 2033 Redux, Epic Games'te ücretsiz Sonraki Yeni Dacia Logan Türkiye'de Renault markası altında farklı bir isimle satılacak 17 sa. Covid-19'un Türkiye'de mutasyona uğrayıp uğramadığı araştırılıyor 17 sa. İş Bankası Dijital Kasa Uygulaması - İnceleme 17 sa. Monster'da Bu Hafta - Trials Rising 17 sa. YouTube, indirmeleri cihazlar arasında senkronize etmeyi test ediyor 18 sa. James Bond stüdyosu MGM yakında satılabilir 18 sa. Galaxy Buds Pro’nun yeni özellikleri ortaya çıktı 19 sa. Mercedes'in yeni multimedya sistemi "MBUX Hyperscreen" 7 Ocak'ta tanıtılacak 19 sa. THY, Türkiye'nin ilk yerli wireless IFE sunucu ve modemini üretti 20 sa. The Mandalorian 3. sezon için duyurulan tarih, başka bir Star Wars dizisine ait; The Mandalorian seneye gelmeyecek 20 sa. Makyajlı Opel Crossland Türkiye fiyatı belli oldu 21 sa. Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20 5G hayal kırıklığı yarattı 21 sa. PlayStation oyunlarında "Ocak İndirimleri" başladı; %70'e varan fırsatlar 22 sa. Apple'ın sürücüsüz otomobili 2024 yılında üretime girebilir 22 sa. Slightly Mad: "Project Cars 4, yapılmış en gerçekçi simülasyon oyunu olacak" 22 sa. Kanser hücrelerine spesifik ilaç taşıyan nano parçacıklar geliştirildi 23 sa. Steam, 2020 Yılın Oyunu adaylarını açıkladı 23 sa. Karşınızda Lada Niva'nın daha modern versiyonu: 2021 Lada Niva Travel 23 sa. AMD ilk Navi 2 iGPU’lu APU’sunu önümüzdeki yıl duyurabilir 1 gün FDA kurumu tarihte ilk defa genetiği değiştirilmiş domuzların kullanımına onay verdi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız