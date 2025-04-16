Kling AI 2.0 sahneye çıktı: Video üretiminde dünyanın en güçlüsü

Tam Boyutta Gör Çin’in önde gelen kısa video platformlarından Kuaishou, yapay zeka alanındaki iddiasını bir üst seviyeye taşıyarak yeni nesil video üretim modeli Kling AI 2.0’ı tanıttı. Şirket, bu yeni sürümle birlikte Kling'in artık “dünyanın en güçlü video üretim modeli” olduğunu ileri sürüyor. Pekin’de düzenlenen bir şirket etkinliğinde duyurulan model, OpenAI’ın Sora’sı ve Google’ın Veo 2’si gibi küresel rakiplerle rekabete edecek.

Kling AI 2.0 çıktı

Yapılan etkinlikte söylenenlere göre Kling AI bugüne kadar dünya genelinde 22 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. Bu kullanıcılar 168 milyondan fazla video klibi ve 344 milyon görsel üretti. Sadece birkaç ay önce tanıtılan ilk nesil Kling modellerinin ardından gelen Kling AI 2.0, özellikle hareket kalitesi, görüntü gerçekçiliği ve estetik detaylarda ciddi gelişmeler vaat ediyor.

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Kling AI 2.0’ın en dikkat çeken özelliklerinden birisi de daha geniş bir hareket yelpazesini desteklemesi ve kullanıcıya sahne kontrolünde daha ince ayarlar sunması. Özellikle komutlara uyum konusunda ciddi bir ilerleme kaydedilmiş. Model ayrıca verilen metin komutlarını daha doğru yorumlama ve bu komutları görsel içeriğe dönüştürme konusunda da önceki sürüme kıyasla daha başarılı. Ayrıca çok modlu özellikler de modele eklenmiş durumda. Ek olarak artık üretilen videolar üzerindeki düzenleme kabiliyetleri de geliştirilmiş.

Yeni sürüm metinden video üretmede çok şaşırtıcı sonuçlar vermese de görselden videoya üretim söz konusu olduğunda rakipleriyle arasındaki farkı açıyor. Görsel temelli videolarda karakterin hareketleri hem doğru işleniyor hem de tutarlılık korünüyor. Öte yandan sınırlamalar ise biraz can sıkabilir. Zira çözünürlük 720p ile sınırlı, 1080p'nin geleceği söylense de tam tarih belirsiz. Maksimum üretim ise 10 saniye.

Etkinlikte duyurulan bir diğer önemli gelişme ise NextGen adlı yeni proje oldu. Bu girişim, sanatçılara Kling AI ile sinema kalitesinde içerikler üretmeleri için finansman, teknik destek ve görünürlük sağlıyor. Kuaishou, bu yolla yalnızca teknoloji geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda dijital içerik üreticilerinin ekosistemini de büyütmeyi hedefliyor.Video üretiminde Kling AI 2.0’ın yanı sıra Kling AI platformundaki görüntü oluşturucu da KOLORS 2.0 olarak güncellendi. Artık daha gerçekçi ve karmaşık görseller üretebiliyor. Bu arada Kling AI 2.0 ve KOLORS 2.0 halihazırda platforma eklenmiş ancak denemek için abonelik gerekiyor. Aşağıdaki X bağlantısından canlı etkinliği izleyebilirsiniz.

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Kling AI 2.0 sahneye çıktı: Video üretiminde dünyanın en güçlüsü