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    Star Wars: Knights of the Old Republic 2 Nintendo Switch’e geliyor

    Gelmiş geçmiş en iyi Star Wars oyunlarından biri sayılaan Knights of the Old Republic 2, Nintendo Switch için çıkış yapacak. Ayrıca KOTOR 2, daha önce yayınlanmamış içerikleri de sunacak.
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    Knights of the Old Republic 2 Switch'e geliyor

    Geçtiğimiz günler Star Wars hayranları için dolu geçti. Star Wars Jedi: Survivor ve Disney+ için duyurulan yeni dizilerin dışında bir heyecan verici haber de Nintendo Switch kullanıcılarına geliyor. Gelmiş geçmiş en iyi Star Wars oyunlarından biri olan Knights of the Old Republic 2 Nintendo Switch için duyuruldu.

    Switch için KOTOR 2 daha önce görülmemiş içerikler ile gelecek

    Orijinal olarak Obsidian Enternainment tarafından geliştirilen Knights of the Old Republic 2, LucasArts’ın zaman kısıtlamaları nedeniyle acele ile geliştirilmişti. Obsidian Enternainment, LucasArt’ın teslim tarihine yetişebilmek için oynanabilir tam bir gezegen dahil birçok içeriği son anda oyundan çıkarmak zorunda kalmıştı. Ancak Nintendo Switch için KOTOR 2, bu içeriklerin bir kısmını geri getirecek. Gelecek içerikler hakkında detaylı bir bilgi bulunmasa da bu olay KOTOR hayranlarını oldukça sevindirecektir.

    Aspyr Media tarafından geliştirilen Nintendo Switch için Knights of the Old Republic 2, 8 Haziran’da 15 dolara satışa çıkacak. Ayrıca Aspyr Media, orijinal Knights of the old Republic’i PS5 için en baştan geliştiriyor ancak bu projenin çıkış tarihi hakkında bir bilgi yok.

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    jubeii 3 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 1 hafta önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 1 hafta önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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