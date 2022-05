Star Wars: Knights of the Old Republic 2 Nintendo Switch’e geliyor

Geçtiğimiz günler Star Wars hayranları için dolu geçti. Star Wars Jedi: Survivor ve Disney+ için duyurulan yeni dizilerin dışında bir heyecan verici haber de Nintendo Switch kullanıcılarına geliyor. Gelmiş geçmiş en iyi Star Wars oyunlarından biri olan Knights of the Old Republic 2 Nintendo Switch için duyuruldu.

Switch için KOTOR 2 daha önce görülmemiş içerikler ile gelecek

Orijinal olarak Obsidian Enternainment tarafından geliştirilen Knights of the Old Republic 2, LucasArts’ın zaman kısıtlamaları nedeniyle acele ile geliştirilmişti. Obsidian Enternainment, LucasArt’ın teslim tarihine yetişebilmek için oynanabilir tam bir gezegen dahil birçok içeriği son anda oyundan çıkarmak zorunda kalmıştı. Ancak Nintendo Switch için KOTOR 2, bu içeriklerin bir kısmını geri getirecek. Gelecek içerikler hakkında detaylı bir bilgi bulunmasa da bu olay KOTOR hayranlarını oldukça sevindirecektir.

Aspyr Media tarafından geliştirilen Nintendo Switch için Knights of the Old Republic 2, 8 Haziran’da 15 dolara satışa çıkacak. Ayrıca Aspyr Media, orijinal Knights of the old Republic’i PS5 için en baştan geliştiriyor ancak bu projenin çıkış tarihi hakkında bir bilgi yok.

