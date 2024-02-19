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    Anlık Bildirim

    Star Wars hayranlarına müjde: Respawn Entertainment, Mandalorian oyunu için çalışmalara başladı

    Apex Legends ve Star Wars Jedi serisinin geliştiricisi Respawn, yeni bir projenin geliştirme sürecine başladı. İddialara göre stüdyo, FPS tarzında bir Mandalorian projesi üzerinde çalışıyor.
    Mandalorian - Disney+ Tam Boyutta Gör
    Star Wars evreni, geçtiğimiz yıllarda dikkat çeken bir büyüme yaşadı. Disney+ platformunda yayınlanan başarılı dizilerin yanında hayranlar, birçok başarılı oyuna da kavuştu. Ortaya atılan yeni iddialar, serinin hayranlarının dikkat çekici projeler ile karşılaşmaya devam edeceğini gösteriyor.

    FPS tarzında bir Star Wars oyunu yolda

    Oyun dünyasının güvenilir kaynaklarından olan Tom Henderson; Titanfall, Apex Legends ve Star Wars Jedi serisinin geliştiricisi Respawn Entertainment hakkında dikkat çekici şeyler söyledi. Henderson’a göre Respawn, Star Wars evreninde geçecek FPS tarzında bir oyun geliştiriyor. Bahsi geçen oyunun Mandalorian grubundan bir kelle avcısını konu alacağı da gelen bilgiler arasında. Oyunda yer alacak Mandalorian’ın hangi karakter olacağı bilinmiyor ancak yapımın İmparatorluk zamanında geçeceği belirtilmiş.

    Star Wars Battlefront Tam Boyutta Gör
    Henderson’a göre bu proje, geçtiğimiz aylarda stüdyodan ayrılan Mohammad Alavi tarafından hayata geçirilmiş ancak Respawn, proje için çalışmaları durdurmamış. Geçtiğimiz aylarda proje hakkında detay vermeden konuşan Jeff Grubb, yapımın oynanış mekanikleri hareketlilik ve stil üzerine odaklanacağını belirtmişti.  Jetpack cihazları ile bilinen Mandalorian grubu, hareketliliğe odaklı bir oyun için oldukça uygun bir hikâye odağı olacaktır. Ayrıca stüdyonun Titanfall ve Apex Legends gibi başarılı FPS yapımlar üzerinde çalışması, Mandalorian yapımının emin ellerde olduğunu gösteriyor.

    Açık dünya olmayacak

    FPS çatışmalara odaklanacak olan yapımda birçok silaha ve bilek roketi, vizör ve kanca gibi birçok alete yer verilmesi bekleniyor. Ayrıca Henderson, oyunun açık dünya olmayacağını ve Star Wars evreninden tanıdığımız farklı mekanlarda geçen bölümlere sahip olacağını belirtti. Yapımın çıkış tarihi henüz belli değil ancak projenin geliştirme aşamasının başlarında olduğu biliniyor, bu nedenle oyunun önümüzdeki iki yıl içerisinde piyasaya sunulmayacağı düşünülüyor. Yapımın çok oyunculu bir moda sahip olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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