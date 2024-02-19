Star Wars hayranlarına müjde: Respawn Entertainment, Mandalorian oyunu için çalışmalara başladı

Tam Boyutta Gör Star Wars evreni, geçtiğimiz yıllarda dikkat çeken bir büyüme yaşadı. Disney+ platformunda yayınlanan başarılı dizilerin yanında hayranlar, birçok başarılı oyuna da kavuştu. Ortaya atılan yeni iddialar, serinin hayranlarının dikkat çekici projeler ile karşılaşmaya devam edeceğini gösteriyor.

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FPS tarzında bir Star Wars oyunu yolda

Oyun dünyasının güvenilir kaynaklarından olan Tom Henderson; Titanfall, Apex Legends ve Star Wars Jedi serisinin geliştiricisi Respawn Entertainment hakkında dikkat çekici şeyler söyledi. Henderson’a göre Respawn, Star Wars evreninde geçecek FPS tarzında bir oyun geliştiriyor. Bahsi geçen oyunun Mandalorian grubundan bir kelle avcısını konu alacağı da gelen bilgiler arasında. Oyunda yer alacak Mandalorian’ın hangi karakter olacağı bilinmiyor ancak yapımın İmparatorluk zamanında geçeceği belirtilmiş.

Tam Boyutta Gör Henderson’a göre bu proje, geçtiğimiz aylarda stüdyodan ayrılan Mohammad Alavi tarafından hayata geçirilmiş ancak Respawn, proje için çalışmaları durdurmamış. Geçtiğimiz aylarda proje hakkında detay vermeden konuşan Jeff Grubb, yapımın oynanış mekanikleri hareketlilik ve stil üzerine odaklanacağını belirtmişti. Jetpack cihazları ile bilinen Mandalorian grubu, hareketliliğe odaklı bir oyun için oldukça uygun bir hikâye odağı olacaktır. Ayrıca stüdyonun Titanfall ve Apex Legends gibi başarılı FPS yapımlar üzerinde çalışması, Mandalorian yapımının emin ellerde olduğunu gösteriyor.

Açık dünya olmayacak

FPS çatışmalara odaklanacak olan yapımda birçok silaha ve bilek roketi, vizör ve kanca gibi birçok alete yer verilmesi bekleniyor. Ayrıca Henderson, oyunun açık dünya olmayacağını ve Star Wars evreninden tanıdığımız farklı mekanlarda geçen bölümlere sahip olacağını belirtti. Yapımın çıkış tarihi henüz belli değil ancak projenin geliştirme aşamasının başlarında olduğu biliniyor, bu nedenle oyunun önümüzdeki iki yıl içerisinde piyasaya sunulmayacağı düşünülüyor. Yapımın çok oyunculu bir moda sahip olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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