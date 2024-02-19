Star Wars hayranlarına müjde: Respawn Entertainment, Mandalorian oyunu için çalışmalara başladı

FPS tarzında bir Star Wars oyunu yolda
Oyun dünyasının güvenilir kaynaklarından olan Tom Henderson; Titanfall, Apex Legends ve Star Wars Jedi serisinin geliştiricisi Respawn Entertainment hakkında dikkat çekici şeyler söyledi. Henderson’a göre Respawn, Star Wars evreninde geçecek FPS tarzında bir oyun geliştiriyor. Bahsi geçen oyunun Mandalorian grubundan bir kelle avcısını konu alacağı da gelen bilgiler arasında. Oyunda yer alacak Mandalorian’ın hangi karakter olacağı bilinmiyor ancak yapımın İmparatorluk zamanında geçeceği belirtilmiş.
Açık dünya olmayacak
FPS çatışmalara odaklanacak olan yapımda birçok silaha ve bilek roketi, vizör ve kanca gibi birçok alete yer verilmesi bekleniyor. Ayrıca Henderson, oyunun açık dünya olmayacağını ve Star Wars evreninden tanıdığımız farklı mekanlarda geçen bölümlere sahip olacağını belirtti. Yapımın çıkış tarihi henüz belli değil ancak projenin geliştirme aşamasının başlarında olduğu biliniyor, bu nedenle oyunun önümüzdeki iki yıl içerisinde piyasaya sunulmayacağı düşünülüyor. Yapımın çok oyunculu bir moda sahip olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.