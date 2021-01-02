Knuckles-5 ile tek el Drone kontrolü kolaylaşıyor

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Drone kontrolcüleri günümüzde çift el ile kullanılabilen tarzda geliştiriliyor ve bu geleneksel bir tasarım kabul ediliyor. Bazı girişimler Drone kontrolünü tek ele indirmek için farklı projeler geliştiriyor. Knuckles-5 bunlardan birisi.

Knuckles-5 nedir?

CES 2021 sanal fuarında boy gösterecek olan Knuckles-5 kontrolcüsü tek ele yerleşen bir joystick görünümünde. Girişim bu tasarıma olabildiğince tuş yerleştirerek geniş kapsamlı bir kontrol mekanizması ortaya çıkarmış.

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Drone sektöründeki deneyimli insanların bir araya gelerek oluşturduğu girişim kontrolcüleri tek el ile kullanmak isteyen veya tek el ile kullanmak zorunda olan pilotları hedefliyor. Knuckles-5 bu hedefin sonucunda ortaya çıkmış.

Kontrolcüde baş parmak ve işaret parmağı için iki ayrı kontrol topu yer alıyor. Bu toplar iki ekseni kontrol edebiliyor ve tıklama özelliğine sahip. Hemen ortasında ise iki ekseni kontrol eden mini bir joystick bulunuyor. Altında ise bu tuşların modlarını değiştiren bir tuş daha yer alıyor.

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Alt kısma doğru baş parmağın ulaşabileceği şekilde 3 anahtar yer alıyor. Anahtarın iki uçta veya ortada bulunduğu şekle göre fonksiyon atanabiliyor. Diğer parmakların ulaşabileceği bir alanda ise yine 3 tuşa yer verilmiş. Ayrıca kontrolcünün hareketine göre de 2 eksen kontol edilebiliyor.

Tüm tuşlar programlandığında toplamda 19 eksenli veya 40 tuşlu bir kontrol mekanizması ortaya çıkarılabiliyor. En üstte ise Drone ile ilgili bazı bilgiler veren minik bir LCD ekran yer alıyor.

Knuckles-5 kontrolcüsü CES 2021 fuarında boy gösterdikten sonra en erken yıl sonunda piyasaya çıkabilecek. Girişim 250$-300$ arasında bir fiyat etiketi düşünüyor. Hali hazırda prototip çalışmaları başarılı bir şekilde devam ediyor. Ürün oyunlara da uyum sağlayabilecek.

https://newatlas.com/drones/knuckles-5-one-handed-drone-controller/

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