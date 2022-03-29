KoçSavunma, denizaltılar için Acil Durum Sualtı Telefonu geliştirdi

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Sualtı elektroniği ve akustiği konularında çalışmalar yürüten KoçSavunma, denizaltılar için önemli bir ürün geliştirdi. Preveze sınıfı denizaltıları için geliştirilen Acil Durum Sualtı Telefonu (EUT – Emergency Underwater Telephone) sisteminin fabrika kabul testleri başarıyla tamamlandı.

Acil Durum Sualtı Telefonu ne işe yarar?

Acil Durum Sualtı Telefonu, denizaltının satıh yapamadığı ve gemi devresinden beslenemediği durumlarda alternatif olarak kullanılan bir iletişim sistemidir. Denizaltı ortamına uygun olarak sessiz ve az güç tüketimiyle çalışabiliyor. Denizaltıdaki güç kesildiğinde bile kendi bataryası ile günlerce çalışabiliyor. Acil durumlarda kullanılmak üzere, SOS fonksiyonu mevcuttur.

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Söz konusu sistemin geliştirilme çalışmaları “Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi’nin imzalanmasıyla başlamıştı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemin ilkinin fabrika kabul testleri 20-22 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. KoçSavunma’dan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile fabrika kabul testlerinin başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

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