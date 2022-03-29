KoçSavunma, denizaltılar için Acil Durum Sualtı Telefonu geliştirdi

Sualtı elektroniği ve akustiği konularında çalışmalar yürüten KoçSavunma, denizaltılar için önemli bir ürün geliştirdi. Preveze sınıfı denizaltıları için geliştirilen Acil Durum Sualtı Telefonu (EUT – Emergency Underwater Telephone) sisteminin fabrika kabul testleri başarıyla tamamlandı.
Acil Durum Sualtı Telefonu ne işe yarar?
Acil Durum Sualtı Telefonu, denizaltının satıh yapamadığı ve gemi devresinden beslenemediği durumlarda alternatif olarak kullanılan bir iletişim sistemidir. Denizaltı ortamına uygun olarak sessiz ve az güç tüketimiyle çalışabiliyor. Denizaltıdaki güç kesildiğinde bile kendi bataryası ile günlerce çalışabiliyor. Acil durumlarda kullanılmak üzere, SOS fonksiyonu mevcuttur.
Söz konusu sistemin geliştirilme çalışmaları “Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi’nin imzalanmasıyla başlamıştı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemin ilkinin fabrika kabul testleri 20-22 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. KoçSavunma’dan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile fabrika kabul testlerinin başarıyla tamamlandığı duyuruldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.
her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"