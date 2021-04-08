Kojima'nın son oyunu Death Stranding yalnızca PC'den 23 milyon Euro gelir elde etti

Control, Death Stranding ve daha birçok oyunun yayıncılığını yapan 505 Games'in bağlı olduğu şirket Digital Bros'un 2020 yılına ait bazı finansal sonuçlar açıklandı.İlginizi Çekebilir MGS ve Death Stranding geliştiricisi Kojima'nın yeni oyunu çok yakında duyurulacak
Ayrıca Bkz. "E3 2021'in tarihi açıklandı; Sony katılmıyor"
Paylaşılan görselde Kojima'nın PlayStation 4'e özel olarak geliştirdiği ancak sonradan PC için de duyurulan Death Stranding'in, yalnızca PC üzerinde yapılan satışlardan 23 milyon Euro gelir elde ettiğini görebiliyoruz. Oyunun Temmuz 2020'de yayınlandığını düşünürsek, yaklaşık 5 ay içerisinde bu geliri elde ettiğini söyleyebiliriz. 23 milyon Euro'ya 2021 gelirinin dahil olmadığını hatırlatalım.
Listeye baktığımızda bir diğer önemli oyun olan 2019'un başarılı yapımlarından Control'ü görebiliyoruz. Control ise 2020 yılının ikinci yarısında 16 milyon Euro gelir elde ederken, çıktığı yıl olan 2019'un ikinci yarısında 23 milyon Euro gelir elde ettiğini görüyoruz. Yani aynı döneme göre baktığımızda 1 yılın ardından oyunun satışlarının biraz düştüğünü görebiliyoruz ki bu durum gayet normal. Son olarak Assetto Corsa yaklaşık 9 milyon Euro ve Ghostrunner yaklaşık 7 milyon Euro gelir elde etti.
Kojima'nın stüdyosu Kojima Productions'ın şu anda yeni bir oyun üzerinde çalıştığı biliniyor. Death Stranding'in çıkışının ardından yeni bir oyun yapabilecek kadar para kazandıkları açıklanmıştı.
https://www.dsogaming.com/news/death-stranding-has-generated-over-e23-million-on-pc/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Death stranding değerli bir oyun, koronadan önce kargo simülasyonu diye dalga geçildi şimdi gerçeğini aratmayacak şekilde bizi simule etmiş olduğunu anlıyoruz.
Kesinlikle tavsiye ederim son yılların en iyi oyunlarından biri bence.
Ayrıca oyun deneyimi alışıla gelmişim dışında.
Yola çıkmadan önce ihtiyaçlarını plan yapmayı gerektiren, stratejik olarak en kısa ve tehlikesiz yol seçimi yapmanızın önem arz ettiği, yeri geldiğinde silahlı çatışmalara girdiğiniz ve yolda sizi korkulu sürprizlerin beklediği çekici bir oyun.
Eksi tarafı ise;
Etraftan malzeme toplamak bu kadar tekdüze ve yorucu olmamalıydı, en sonunda artık; yeter artık toplamıyorum, elimde ki malzemeyle yetinip görevi tamamlayım diyorsunuz.
Demek ki bu Kojima üstad bile, oyuncuların bazı sıkıntılarını anlayamamış, ya da bilerek bu işkenceyi yaratmış.
Ancak artıları çok fazla olduğu için buna katlandım.
o yüzden sony bu işi çözmüş. IGN, DF, GamingBible gibi farklı platformlarda trollerine iyi paralar ödeyerek bu satışları sağlıyor.
IGN'nin sony oyunlarına verdiği puanlara bakıyorsun birde diğer platformlardakine çok ilginç değerlendirmeleri var cidden.
Gaming Bible mesela medium'a "aceleye gelmiş beni tatmin etmedi" derken Days Gone için ise "master piece" demiş. yani bunların aslında mahkemeye verilmesi lazım. Toplumları manipüle ediyorlar.