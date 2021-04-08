Kojima'nın son oyunu Death Stranding yalnızca PC'den 23 milyon Euro gelir elde etti

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Control, Death Stranding ve daha birçok oyunun yayıncılığını yapan 505 Games'in bağlı olduğu şirket Digital Bros'un 2020 yılına ait bazı finansal sonuçlar açıklandı.

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Paylaşılan görselde Kojima'nın PlayStation 4'e özel olarak geliştirdiği ancak sonradan PC için de duyurulan Death Stranding'in, yalnızca PC üzerinde yapılan satışlardan 23 milyon Euro gelir elde ettiğini görebiliyoruz. Oyunun Temmuz 2020'de yayınlandığını düşünürsek, yaklaşık 5 ay içerisinde bu geliri elde ettiğini söyleyebiliriz. 23 milyon Euro'ya 2021 gelirinin dahil olmadığını hatırlatalım.

Listeye baktığımızda bir diğer önemli oyun olan 2019'un başarılı yapımlarından Control'ü görebiliyoruz. Control ise 2020 yılının ikinci yarısında 16 milyon Euro gelir elde ederken, çıktığı yıl olan 2019'un ikinci yarısında 23 milyon Euro gelir elde ettiğini görüyoruz. Yani aynı döneme göre baktığımızda 1 yılın ardından oyunun satışlarının biraz düştüğünü görebiliyoruz ki bu durum gayet normal. Son olarak Assetto Corsa yaklaşık 9 milyon Euro ve Ghostrunner yaklaşık 7 milyon Euro gelir elde etti.

Kojima'nın stüdyosu Kojima Productions'ın şu anda yeni bir oyun üzerinde çalıştığı biliniyor. Death Stranding'in çıkışının ardından yeni bir oyun yapabilecek kadar para kazandıkları açıklanmıştı.

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https://www.dsogaming.com/news/death-stranding-has-generated-over-e23-million-on-pc/

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