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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kojima'nın son oyunu Death Stranding yalnızca PC'den 23 milyon Euro gelir elde etti

    Control, Death Stranding daha birçok oyunun yayıncılığını yapan 505 Games'in 2020 yılında yayınladığı oyunlardan elde ettiği gelirler açıklandı.
    08 Nisan 2021, 01:00 (6 gün)
    1,8b
    1
    20
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Kojima'nın son oyunu Death Stranding yalnızca PC'den 23 milyon Euro gelir elde etti
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    Control, Death Stranding ve daha birçok oyunun yayıncılığını yapan 505 Games'in bağlı olduğu şirket Digital Bros'un 2020 yılına ait bazı finansal sonuçlar açıklandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar MGS ve Death Stranding geliştiricisi Kojima'nın yeni oyunu çok yakında duyurulacak

    Ayrıca Bkz. "E3 2021'in tarihi açıklandı; Sony katılmıyor"

    Paylaşılan görselde Kojima'nın PlayStation 4'e özel olarak geliştirdiği ancak sonradan PC için de duyurulan Death Stranding'in, yalnızca PC üzerinde yapılan satışlardan 23 milyon Euro gelir elde ettiğini görebiliyoruz. Oyunun Temmuz 2020'de yayınlandığını düşünürsek, yaklaşık 5 ay içerisinde bu geliri elde ettiğini söyleyebiliriz. 23 milyon Euro'ya 2021 gelirinin dahil olmadığını hatırlatalım.

    Listeye baktığımızda bir diğer önemli oyun olan 2019'un başarılı yapımlarından Control'ü görebiliyoruz. Control ise 2020 yılının ikinci yarısında 16 milyon Euro gelir elde ederken, çıktığı yıl olan 2019'un ikinci yarısında 23 milyon Euro gelir elde ettiğini görüyoruz. Yani aynı döneme göre baktığımızda 1 yılın ardından oyunun satışlarının biraz düştüğünü görebiliyoruz ki bu durum gayet normal. Son olarak Assetto Corsa yaklaşık 9 milyon Euro ve Ghostrunner yaklaşık 7 milyon Euro gelir elde etti.

    Kojima'nın stüdyosu Kojima Productions'ın şu anda yeni bir oyun üzerinde çalıştığı biliniyor. Death Stranding'in çıkışının ardından yeni bir oyun yapabilecek kadar para kazandıkları açıklanmıştı.

    Kojima'nın son oyunu Death Stranding yalnızca PC'den 23 milyon Euro gelir elde etti
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    https://www.dsogaming.com/news/death-stranding-has-generated-over-e23-million-on-pc/
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    N Night_Blade (ibrahim s) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İyi bir İngilizcem olmasına rağmen aldığım oyunlarda Türkçe altyazılı ve dublajlı olmasına özen gösteriyorum. Northgard, Age of empires serisi, Cyberpunk, Death stranding, Witcher 3 oyunlarını gibi. Yani nüfusu ve ekonomisi olmayan ülkelere altyazı desteği veren oyunlara çıldırıyorum almıyorum.



    Death stranding değerli bir oyun, koronadan önce kargo simülasyonu diye dalga geçildi şimdi gerçeğini aratmayacak şekilde bizi simule etmiş olduğunu anlıyoruz.
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    S siyah.kus 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    oynanış videosunu izleyip keyif almamıştım
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    madonos 6 gün ( Mesaj Silindi ) siyah.kus
    Oyuna bende sıcak bakmadım. Başka oyun kalmadı diye oynadım. İyikide oynamışım. Oyunun hikayesini asla geçmeden oyunu oynarsan oyun çok keyifli. Çok iyi bir bilim kurgu, gerilim filmi içindeki başrol oyuncusu sen oynuyormuşssun havasına kapılıyorsun.

    Kesinlikle tavsiye ederim son yılların en iyi oyunlarından biri bence.
    Ayrıca oyun deneyimi alışıla gelmişim dışında.
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    K kayamtky 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Alt tarafı "kargo taşımacılığı" oyunu diye küçümsemiştim, fakat şimdi başından ayrılamıyorum, güzel oyun.
    Yola çıkmadan önce ihtiyaçlarını plan yapmayı gerektiren, stratejik olarak en kısa ve tehlikesiz yol seçimi yapmanızın önem arz ettiği, yeri geldiğinde silahlı çatışmalara girdiğiniz ve yolda sizi korkulu sürprizlerin beklediği çekici bir oyun.

    Eksi tarafı ise;
    Etraftan malzeme toplamak bu kadar tekdüze ve yorucu olmamalıydı, en sonunda artık; yeter artık toplamıyorum, elimde ki malzemeyle yetinip görevi tamamlayım diyorsunuz.
    Demek ki bu Kojima üstad bile, oyuncuların bazı sıkıntılarını anlayamamış, ya da bilerek bu işkenceyi yaratmış.
    Ancak artıları çok fazla olduğu için buna katlandım.
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    madonos 6 gün ( Mesaj Silindi ) kayamtky
    Malzemeleri toplamak kolay olsaydı zaten oyunu challange eden bir şey kalmazdı. Az strateji yapmadık malzemeleri nasıl kolay yoldan toplarız diye, köprüler kurmadık. Bir oyun seni hiç challange etmiyorsada zevki olmaz.
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    monacomen 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Oynaması zor, zahmetli ve belki de çok az kişiye hitap eden ama yenilikçi oyunların para kazanması iyi ama yine de dediğim gibi zor ve az kişiye hitap eden bu oyunların hepsi iyi bir PR çalışması ile satılıyor bu bir gerçek. Enis Kirazoğlu dahil bir çok oyun delisi bile oyunu ikinci defa oynamayı göze alamayacak kadar yorucu buluyor iken bu kadar satması tamamen reklam, doğru pazarlama, Hollywood yıldızı kullanmak ve merak uyandırma gibi gibi sebeplerle bence. Ben mesela aynı tarihlerde oynayıp da neden bu kadar az ilgi gördü bu şaheser dediğim Shadow of the Tomb Raider var kafamda. Gerek yenilikçi kamera açıları, gerek ise muazzam sahneleri ve oynanış kolaylığı ve bir çok artısı ile aklımı alsa da daha fazla ses getirmesini çok iyi satmasını isterdim. Kesinlikle PR'ı iyi yapılmadığı için arkada kalmış bi şaheser ve sanat eseridir gözümde. 

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    D. 6 gün ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Önceki 2 oyunun üstüne hiçbir şey koymadıkları için fazla ses getirmemesi normal.
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    D Dellialli 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) monacomen
    PS'in ruh hastası sayılacak bir kitlesi var. O kitleye herşeyi satabilirsin. Adamlar bozuk kol satmışlar ama internette bakıyorum onu bile savunan Ponyler var. Gidip konsola 500 dolar veriyorum ve kol 3 4 ayda bozuluyorsa ve şirket bunu değiştirmiyorsa yemişim fanatikliğini. Hadi bu avrupadkai pony lere koymur ama bizim ülkedeki fanatik takımın ses etmemesi ve savunması çok ilginç.

    o yüzden sony bu işi çözmüş. IGN, DF, GamingBible gibi farklı platformlarda trollerine iyi paralar ödeyerek bu satışları sağlıyor.

    IGN'nin sony oyunlarına verdiği puanlara bakıyorsun birde diğer platformlardakine çok ilginç değerlendirmeleri var cidden.

    Gaming Bible mesela medium'a "aceleye gelmiş beni tatmin etmedi" derken Days Gone için ise "master piece" demiş. yani bunların aslında mahkemeye verilmesi lazım. Toplumları manipüle ediyorlar.
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    JaReD22 6 gün ( Mesaj Silindi )
    %75 indirim yapsınlar alalım o da sırf Tr olduğu için yoksa kuruş koklatmam
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    SuperVisör (mahir cam) 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    güzel oyundu bitirdim sayılır pc de +35 trainerli ışınlanmalı sınırsız para malzeme vs oynadım yoksa kahrı çekilmezdi trainerli bile zor hala bitmedi
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yayıncı şirket ne oluyor tam olarak? Yani ben oyun yapıyorum, kendim yayınlamak varken bir şirkete neden gidiyorum? Aydınlatabilir misiniz?
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    ***Leopard*** 6 gün ( Mesaj Silindi ) Abdülhak Hamit Tarhan
    Sen oyunu geliştiriyorsun ama marketing konusunda, platform özeli anlaşmalar konusunda vs deneyimin yok. Yayıncılar (publisher) bu işleri hallediyor senin yerine, tabi pay alıyorlar satışlardan sonrasında.
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