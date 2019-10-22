Kolay şarj imkânı sunan Honor Band 5i tanıtıldı

Giyilebilir cihaz pazarında önemli bir paya sahip olan Huawei farklı ürünlerle payını genişletmeye çalışıyor. Henüz duyurulan Honor Band 5i fitness bilekliği şarj etme konusunda daha önce gelen eleştirileri gidermeyi amaçlıyor.

Honor Band 5i özellikleri ve fiyatı

Honor Band 5i modelinde 0.96 inçlik TFT dokunmatik ekran yer alıyor ve 80x160 piksel çözünürlük sunuyor. Ekranın hemen altında bir kapasitif tuş yer alıyor ve geçişleri sağlıyor. Aslında Mi Band 4 ile benzer bir kontrol düzeni diyebiliriz. Ekrana 30 karakter sığabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Kingston yeni 2.5 inçlik SSD modelini duyurdu"

Kandaki oksijen değerin ölçen ve nabız takibini daha hassas yapabilen Honor Band 5i modeli müzik oynatıcıyı kontrol edebiliyor ve 50 metreye kadar da su altında dayanıklı. Batarya 7-9 gün arasında kullanım süresi sunuyor.

Honor Band 5i modelinin önceki nesillerden farkı ise kullanıcılardan gelen eleştirileri dinleyerek gövdenin alt kısmına özel bir USB portu entegre etmesi. Bu sayede kayışı çıkararak USB portunu bilgisayara takıp şarj edebiliyorsunuz. Honor Band 5i modeli 21$ fiyat etiketine sahip.

https://www.gizmochina.com/2019/10/22/honor-band-5i-with-plug-and-charge-design-launched/