Kompakt Google Asistan arayüzü daha çok kullanıcıya sunuldu

Google’ın son birkaç aydır test ettiği kompakt Asistan arayüzü, hâlâ beta sürümünde olsa da daha fazla kullanıcıya sunuldu. Arayüz, yeni Pixel modellerindekiyle aynı değil fakat çoğu cihazda yer alan şimdiki sürümün daha küçük bir hâli.
Ekran görüntülerinde de görüneceği üzere Google Asistan kısayollarından bir tanesi kullanılarak ulaşılabilen arayüz, eskiye kıyasla çok daha küçük. Boyutun küçülmesine rağmen gerekli tüm kısayollar hâlâ olması gereken yerde ve kolayca ulaşılabilir durumda.İlginizi Çekebilir Google Lens filtresi artık fotoğraflardaki matematik problemlerini çözebiliyor
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Kullanıcılara ihtiyaç duydukları bilgiyi ya da kısayolu ekranın içeriğini eskisi kadar etkilemeden sağlayan güncelleme şüphesiz deneyimi olumlu etkiliyor. Google uygulamasının beta versiyonuna kaydolmuş kullanıcıların deneyimlediği özellik, yakın zamanda stabil sürüme geçecektir ve bununla herkesin kullanımına sunulacaktır.
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