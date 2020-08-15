Kompakt Google Asistan arayüzü daha çok kullanıcıya sunuldu

Tam Boyutta Gör

Google’ın son birkaç aydır test ettiği kompakt Asistan arayüzü, hâlâ beta sürümünde olsa da daha fazla kullanıcıya sunuldu. Arayüz, yeni Pixel modellerindekiyle aynı değil fakat çoğu cihazda yer alan şimdiki sürümün daha küçük bir hâli.

Ekran görüntülerinde de görüneceği üzere Google Asistan kısayollarından bir tanesi kullanılarak ulaşılabilen arayüz, eskiye kıyasla çok daha küçük. Boyutun küçülmesine rağmen gerekli tüm kısayollar hâlâ olması gereken yerde ve kolayca ulaşılabilir durumda.

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Ayrıca Bkz. "Antibakteriyel özelliğe sahip selüloz içeren membran geliştirildi"

Kullanıcılara ihtiyaç duydukları bilgiyi ya da kısayolu ekranın içeriğini eskisi kadar etkilemeden sağlayan güncelleme şüphesiz deneyimi olumlu etkiliyor. Google uygulamasının beta versiyonuna kaydolmuş kullanıcıların deneyimlediği özellik, yakın zamanda stabil sürüme geçecektir ve bununla herkesin kullanımına sunulacaktır.

Google Google LLC Araçlar Ücretsiz Cihaza göre değişir

Google Asistan Google LLC Verimlilik Ücretsiz 1,3M

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