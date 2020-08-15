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    Kompakt Google Asistan arayüzü daha çok kullanıcıya sunuldu

    Google'ın herhangi bir yöntemle tetikleme sonrasında ekranın alt tarafında çıkan Asistan arayüzü, beta sürümde bir hayli küçüldü. Bu alanın küçülmesi kullanıcıların ekran alanını artırıyor.
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Kompakt Google Asistan arayüzü daha çok kullanıcıya sunuldu
    Tam Boyutta Gör

    Google’ın son birkaç aydır test ettiği kompakt Asistan arayüzü, hâlâ beta sürümünde olsa da daha fazla kullanıcıya sunuldu. Arayüz, yeni Pixel modellerindekiyle aynı değil fakat çoğu cihazda yer alan şimdiki sürümün daha küçük bir hâli.

    Ekran görüntülerinde de görüneceği üzere Google Asistan kısayollarından bir tanesi kullanılarak ulaşılabilen arayüz, eskiye kıyasla çok daha küçük. Boyutun küçülmesine rağmen gerekli tüm kısayollar hâlâ olması gereken yerde ve kolayca ulaşılabilir durumda.

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    Ayrıca Bkz. "Antibakteriyel özelliğe sahip selüloz içeren membran geliştirildi"

    Kullanıcılara ihtiyaç duydukları bilgiyi ya da kısayolu ekranın içeriğini eskisi kadar etkilemeden sağlayan güncelleme şüphesiz deneyimi olumlu etkiliyor. Google uygulamasının beta versiyonuna kaydolmuş kullanıcıların deneyimlediği özellik, yakın zamanda stabil sürüme geçecektir ve bununla herkesin kullanımına sunulacaktır.

    Google Google Google Google Google LLC Araçlar Ücretsiz Cihaza göre değişir

    Google Asistan Google Asistan Google Asistan Google Asistan Google LLC Verimlilik Ücretsiz 1,3M



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