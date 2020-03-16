Konami, ertelenmesi gündemde olan EURO 2020 için PES güncelleme paketini tanıttı

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Konami, Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi beklenen EURO 2020 (2020 Avrupa Futbol Şampiyonası) için geliştirdiği güncellemenin çıkış tarihini açıkladı.

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Turnuva 2021 yılına ertelenebilir

Japon şirket PES 2020 için EURO 2020 güncelleme paketinin 30 Nisan Perşembe günü PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında ücretsiz olarak yayınlanacağı duyurdu. Güncellemede 55 ulusal takımın yanı sıra en son maç ekipmanlarının da yer aldığı belirtilmiş. Ayrıca 12 Temmuz'da EURO 2020 finaline ev sahipliği yapacak olan Wembley Stadyumu da oyunda yer alacak.

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Konami bu güncelleme paketini kullanıcılara sunuyor fakat gelen bilgilere bakılırsa Avrupa Futbol Şampiyonası yüksek bir ihtimalle 2021 yılına ertelenecek. Zira FIFA, Koronavirüs salgını nedeniyle milli takımlara futbolcu gönderilmemesini istedi. UEFA'nın ise Salı günü yapacağı basın toplantısı ile birlikte EURO 2020'nin 2021 yılına ertelendiğini resmi olarak açıklaması bekleniyor.

https://www.eurogamer.net/articles/2020-03-14-konami-announces-pes-2020-euro-2020-dlc-release-date-as-real-life-event-hangs-in-the-balance

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