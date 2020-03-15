Galaxy Note 20'nin detayları netleşiyor

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Samsung'un Galaxy S20 modellerini tanıtmasının ardından gözler Note 20 serisine çevrilmiş durumda. Yeni sızıntılar, şirketin yaklaşan amiral gemisi modelleriyle ilgili merak edilenleri az da olsa cevaplar nitelikte.

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Bir model Snapdragon 865 ile gelecek

Galaxy Note 20 serisinin 120Hz yenileme hızı sunan ekran, gelişmiş stylus kalem ve 7nm teknolojisine sahip bir yonga seti ile geleceğini önceki haberlerimizde size bildirmiştik. XDA geliştirici forumundan Max Weinbach'ın verdiği bilgilere göre Note 20 modellerinden biri Snapdragon 865 işlemci ile birlikte gelecek.

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Diğer modelin ise Extreme Ultraviolet teknolojisi üzerine kurulmuş yeni bir Exynos işlemci ile geleceği öngörülüyor. SamMobile sitesine göre de Note 20 serisi temel olarak 128GB dahili depolamaya sahip olacak. Geçtiğimiz yıl 256GB olan bu depolama alanının bu yıl düşük olması ise microSD yuvasının geri gelebileceğini gösteriyor. Note 20 serisi ile ilgili sızan bilgiler şimdilik bu şekilde. Yeni bilgiler geldikçe sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz.

https://twitter.com/MaxWinebach/status/1238906607045672960

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