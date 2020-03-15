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    Galaxy Note 20'nin detayları netleşiyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yaklaşan amiral gemisi Galaxy Note 20 ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Yeni bilgiler cihazın hangi işlemci ve modellerle geleceğini gösteriyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Galaxy Note 20'nin detayları netleşiyor
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    Samsung'un Galaxy S20 modellerini tanıtmasının ardından gözler Note 20 serisine çevrilmiş durumda. Yeni sızıntılar, şirketin yaklaşan amiral gemisi modelleriyle ilgili merak edilenleri az da olsa cevaplar nitelikte.

    Ayrıca Bkz. "Pixel 5, amiral gemisi sınıfında olmayabilir"

    Bir model Snapdragon 865 ile gelecek

    Galaxy Note 20 serisinin 120Hz yenileme hızı sunan ekran, gelişmiş stylus kalem ve 7nm teknolojisine sahip bir yonga seti ile geleceğini önceki haberlerimizde size bildirmiştik. XDA geliştirici forumundan Max Weinbach'ın verdiği bilgilere göre Note 20 modellerinden biri Snapdragon 865 işlemci ile birlikte gelecek.

    Galaxy Note 20'nin detayları netleşiyor
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    Diğer modelin ise Extreme Ultraviolet teknolojisi üzerine kurulmuş yeni bir Exynos işlemci ile geleceği öngörülüyor. SamMobile sitesine göre de Note 20 serisi temel olarak 128GB dahili depolamaya sahip olacak. Geçtiğimiz yıl 256GB olan bu depolama alanının bu yıl düşük olması ise microSD yuvasının geri gelebileceğini gösteriyor. Note 20 serisi ile ilgili sızan bilgiler şimdilik bu şekilde. Yeni bilgiler geldikçe sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz.



    https://twitter.com/MaxWinebach/status/1238906607045672960 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 5 gün en beğenilen
    snapdragon 865 ve yeni exynos islemcilerle gelecegini hic tahmin etmezdim



    ryzen serisi kullanilmiyor muydu bu seride?







    not: konunun yazarina gram lafim yok, kaynakcali zaten. sadece ilkokul cocugunun bile tahmin edebilecegi seyleri tık ugruna kendi sayfalarinda haber yapanlari anlamiyorum.







    note20'nin virus sebebiyle ertelenmesi haber degeri tasir, guncel islemciyle gelecek olmasi (ki kodu bile yazmiyor different chip diyor) tasimaz en basitinden.
    snapdragon 865 ve yeni exynos islemcilerle gelecegini hic tahmin etmezdim ryzen serisi kullanilmiyor muydu bu seride?
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    smart1978 (X Y) 5 gün Schtroumpf Grognon
    Ben sana yeni birsey soyleyeyim ;) : Ekrani yeni bir teknoloiji ile gelecek bataryasi da ;) . Kaynak neresi dersen elbet kaynaklari da sizmaya baslar. Belki de baslandi bile ;) ...
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    DH Misafiri 4 gün
    Evet güzele benziyor daireyi satıp almayı düşünüyorum
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    SunLight56 ( Luke) 5 gün yeni yorumcu
    Fiyat en az 7K olur
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 5 gün en beğenilen
    snapdragon 865 ve yeni exynos islemcilerle gelecegini hic tahmin etmezdim



    ryzen serisi kullanilmiyor muydu bu seride?







    not: konunun yazarina gram lafim yok, kaynakcali zaten. sadece ilkokul cocugunun bile tahmin edebilecegi seyleri tık ugruna kendi sayfalarinda haber yapanlari anlamiyorum.







    note20'nin virus sebebiyle ertelenmesi haber degeri tasir, guncel islemciyle gelecek olmasi (ki kodu bile yazmiyor different chip diyor) tasimaz en basitinden.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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