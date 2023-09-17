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    Konami yeni Contra'yı duyurdu: Operation Galuga

    Konami, 1987 yılında piyasaya sürülen fenomen oyun Contra'nın yeniden uyarlaması olan Contra: Operation Galuga'yı piyasaya süreceğini duyurdu.                   

    Konami yeni Contra'yı duyurdu: Operation Galuga Tam Boyutta Gör

    Nintendo Direct sunumunun bir parçası olarak, yayıncı Konami ve oyun stüdyosu WayForward Technologies nişancı oyunu Contra: Operation Galuga'yı duyurdu. Orijinal Contra'nın yeniden uyarlaması olacak oyunun fragmanı ise oyunculardan övgü dolu yorumlar aldı.

    Yeni Contra ne zaman çıkacak?

    Contra: Operation Galuga, geliştirilmiş grafikleri, güncellenmiş müzikleri ve daha dinamik oynanışıyla 1987 tarihli klasik oyunun (ilk olarak atari makinelerinde piyasaya sürülmüş ve 1988'de NES'e geçiş yapmıştı) "tamamen yeniden tasarlanması" olarak tanımlanıyor. Yeni seviyeler, düşmanlar, boss'lar, mekanikler, yeniden tasarlanmış silah sisteminin yanı sıra hikaye modunda iki kişilik ve arcade modunda dört kişilik co-op özelliği de duyuruldu.

    Konami'nin "Contra'nın gerçek mirası şimdi başlıyor" diye lanse ettiği Contra: Operation Galuga,2024 yılının başlarında PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, S ve Nintendo Switch için piyasaya sürülecek. Yenilenmiş oyunun fragmanının ise oyunseverlerin büyük çoğunluğu tarafından beğeniyle karşılandığını da berlitelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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