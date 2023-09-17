Konami yeni Contra'yı duyurdu: Operation Galuga

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Nintendo Direct sunumunun bir parçası olarak, yayıncı Konami ve oyun stüdyosu WayForward Technologies nişancı oyunu Contra: Operation Galuga'yı duyurdu. Orijinal Contra'nın yeniden uyarlaması olacak oyunun fragmanı ise oyunculardan övgü dolu yorumlar aldı.

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Yeni Contra ne zaman çıkacak?

Contra: Operation Galuga, geliştirilmiş grafikleri, güncellenmiş müzikleri ve daha dinamik oynanışıyla 1987 tarihli klasik oyunun (ilk olarak atari makinelerinde piyasaya sürülmüş ve 1988'de NES'e geçiş yapmıştı) "tamamen yeniden tasarlanması" olarak tanımlanıyor. Yeni seviyeler, düşmanlar, boss'lar, mekanikler, yeniden tasarlanmış silah sisteminin yanı sıra hikaye modunda iki kişilik ve arcade modunda dört kişilik co-op özelliği de duyuruldu.

Konami'nin "Contra'nın gerçek mirası şimdi başlıyor" diye lanse ettiği Contra: Operation Galuga,2024 yılının başlarında PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, S ve Nintendo Switch için piyasaya sürülecek. Yenilenmiş oyunun fragmanının ise oyunseverlerin büyük çoğunluğu tarafından beğeniyle karşılandığını da berlitelim.

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