Koral ve SİHA’lar Suriye topraklarında destan yazıyor

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Büyük bir atılım ile savunma sanayimiz kendi sistemlerini üretmeye başladı ve bu sistemler artık destan yazıyor. Suriye topraklarında görev yapan Koral sinyal bozucu sistem ve silahlı İHA’larımız rejim unsurlarına göz açtırmıyor.

Destan yazıyor

Yerli olduğu kadar yabancı kaynaklarda da gündem olan yerli savunma sistemlerimiz Suriye’ye verilen sürenin dolması ile birlikte komşu topraklara giriş yaptı. Tarihte ilk defa bir ülkenin sürü İHA modelleri kullanarak bu denli büyük bir alana hakim olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Vatikan etik bir yapay zeka istiyor"

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SİHA'lar, Rusya yapımı hava savunma sistemlerini başarıyla vurdu

Kısa süre önce silahlı İHA yani SİHA modellerinin Suriye ordusuna ait Rus yapımı hava savunma sistemini vurduğu görüntüler paylaşıldı. Pantsir olarak adlandırılan 70 milyon dolarlık bu araçları geçmiş yıllarda elektronik karıştırma yaparak İsrail İHA’ları vurmuştu.

Normalde yakınlaşan hava unsurlarını tespit ederek kilitlenen Pantsir sistemlerini yanıltan sebep ise Koral sinyal karıştırıcımız oldu. Hava savunma sistemlerini ve füze güdümlerini adeta kör eden Koral ayrıca füzeleri farklı bir noktaya yönlendirerek patlatabiliyor. Telefon ve telsiz iletişimini ise tamamen kesiyor.

Dün vurulan iki SU-24 uçağının da Koral nedeniyle tamamen iletişimi kaybettiği ve aynı F-16 uçağımız tarafından vurulduğu ifade ediliyor. Hava savunma sahasını kapatan Suriye karşısında Koral çok önemli bir avantaj sağlıyor.

Bu avantajı iyi değerlendiren SİHA’larımız Suriye ordusuna ait bir konvoyu ve kimyasal silah deposunu yerle bir etti. Ayrıca dün Neyrab’da Suriye ordusuna ait bir hava üssü de kullanılamaz hale getirildi. SİHA’ların çok aktif bir şekilde kullanılması haliyle F-16 uçaklarının daha verimli görevlerde öne çıkmasını sağlıyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-01/turkey-s-killer-drone-swarm-poses-syria-air-challenge-to-putin

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