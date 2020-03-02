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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koral ve SİHA’lar Suriye topraklarında destan yazıyor

    Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen KORAL sinyal bozucu sistem ile Suriye hava savunma sistemleri kör edilirken SİHA’lar ile de vurulması çok zor hedefler imha ediliyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    8b
    1
    57
    Savunma Sanayi
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koral ve SİHA’lar Suriye topraklarında destan yazıyor
    Tam Boyutta Gör

    Büyük bir atılım ile savunma sanayimiz kendi sistemlerini üretmeye başladı ve bu sistemler artık destan yazıyor. Suriye topraklarında görev yapan Koral sinyal bozucu sistem ve silahlı İHA’larımız rejim unsurlarına göz açtırmıyor.

    Destan yazıyor

    Yerli olduğu kadar yabancı kaynaklarda da gündem olan yerli savunma sistemlerimiz Suriye’ye verilen sürenin dolması ile birlikte komşu topraklara giriş yaptı. Tarihte ilk defa bir ülkenin sürü İHA modelleri kullanarak bu denli büyük bir alana hakim olduğu ifade ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Vatikan etik bir yapay zeka istiyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar SİHA'lar, Rusya yapımı hava savunma sistemlerini başarıyla vurdu

    Kısa süre önce silahlı İHA yani SİHA modellerinin Suriye ordusuna ait Rus yapımı hava savunma sistemini vurduğu görüntüler paylaşıldı. Pantsir olarak adlandırılan 70 milyon dolarlık bu araçları geçmiş yıllarda elektronik karıştırma yaparak İsrail İHA’ları vurmuştu.

    Normalde yakınlaşan hava unsurlarını tespit ederek kilitlenen Pantsir sistemlerini yanıltan sebep ise Koral sinyal karıştırıcımız oldu. Hava savunma sistemlerini ve füze güdümlerini adeta kör eden Koral ayrıca füzeleri farklı bir noktaya yönlendirerek patlatabiliyor. Telefon ve telsiz iletişimini ise tamamen kesiyor.

    Koral ve SİHA’lar Suriye topraklarında destan yazıyor

    Dün vurulan iki SU-24 uçağının da Koral nedeniyle tamamen iletişimi kaybettiği ve aynı F-16 uçağımız tarafından vurulduğu ifade ediliyor. Hava savunma sahasını kapatan Suriye karşısında Koral çok önemli bir avantaj sağlıyor.

    Bu avantajı iyi değerlendiren SİHA’larımız Suriye ordusuna ait bir konvoyu ve kimyasal silah deposunu yerle bir etti. Ayrıca dün Neyrab’da Suriye ordusuna ait bir hava üssü de kullanılamaz hale getirildi. SİHA’ların çok aktif bir şekilde kullanılması haliyle F-16 uçaklarının daha verimli görevlerde öne çıkmasını sağlıyor.

     

     



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-01/turkey-s-killer-drone-swarm-poses-syria-air-challenge-to-putin Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Steelo (Fatih Koyuncu) 2 hf. en beğenilen
    34 Şehit verilirken Koral'ın fişi çıkmış sanırım.
    5 Yanıt Yanıtla +68
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    Musty3535123 2 hf. Steelo
    açıklamaları iyi okursan o uçakların geldiği ve ilk başka bir yeri bombaladığı görülmüş; sonrasında TSK rusyaya burda uçaklar yakınımızı bombalıyor diyip bulunduğu kordinatları vermiş burdayız vurmayın diye. aslında o zaman böyle bir saldırıya kalkışacaklarını düşünmüyormuşuz ama rusya bilerek TSK yı hedef göstermiş. isteseler ilk saldırıyıda bertaraf ederdik ama rusyanın bizi arkamızdan vuracağını düşünmedik o zaman. sonuç olarak şuan idlib hava sahasını biz kapattık ve rusyaya hiçbir konuda güvenmiyoruz. tabi bizimkilerde bizi esed vurdu diyip rusya vurdu diyemiyorlar orası ayrı.
    1 Yanıt Yanıtla +42
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    CleanCoders (Fatih ) 2 hf. Steelo
    Savaş tıpkı bir satranç gibidir. karşındakinin hamlesini tahmin bile etsen eğer sıra sende değilse hamle yapamazsın.
    Yanıtla +2
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    Ömerayhan 2 hf. Steelo
    Yerli üretimi kötülemek için bahane bulamayanlar şehitleri nefretlerine alet ediyorlar. Bu mesaj da onun bir tezahürü.
    2 Yanıt Yanıtla +24
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    faniseyler (halit özdemir) 2 hf.
    Yerli muhimmat ve yerli Sihalar hakikaten başarılarıyla düşmanlarımıza korku salmış. Demekki 2-3 sene sonra hem sahada hem masada daha ağır basacak bi Türkiye olacak.
    Türkiye, Amerika’ya rağmen Barış Pınarı Harekâtı’nı nasıl gerçekleştirdi ise, Rusya’ya rağmen de, İdlib ve çevresiyle ilgili olarak icap eden her operasyonu hayata geçirecektir. Bu meyanda ne yazık ki, şehitler veriyoruz. Yüreğimiz yanıyor. Milletçe başımız sağ olsun. Şehitlerimize Allahü tealadan rahmet, yakınlarına sabır ve metanet niyaz ediyoruz. Ne çare ki, bu netameli coğrafyada, vatan ve istiklalimizi korumanın bedeli hiç de kolay değil. Şairin dediği gibi; “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır / Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır…”
    Yerli muhimmat ve yerli Sihalar hakikaten başarılarıyla düşmanlarımıza korku salmış. Demekki 2-3 sene sonra hem sahada hem masada daha ağır basacak bi Türkiye o...
    Devamını Gör
    Yanıtla +61
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    Musty3535123 2 hf. Steelo
    açıklamaları iyi okursan o uçakların geldiği ve ilk başka bir yeri bombaladığı görülmüş; sonrasında TSK rusyaya burda uçaklar yakınımızı bombalıyor diyip bulunduğu kordinatları vermiş burdayız vurmayın diye. aslında o zaman böyle bir saldırıya kalkışacaklarını düşünmüyormuşuz ama rusya bilerek TSK yı hedef göstermiş. isteseler ilk saldırıyıda bertaraf ederdik ama rusyanın bizi arkamızdan vuracağını düşünmedik o zaman. sonuç olarak şuan idlib hava sahasını biz kapattık ve rusyaya hiçbir konuda güvenmiyoruz. tabi bizimkilerde bizi esed vurdu diyip rusya vurdu diyemiyorlar orası ayrı.
    açıklamaları iyi okursan o uçakların geldiği ve ilk başka bir yeri bombaladığı görülmüş; sonrasında TSK rusyaya burda uçaklar yakınımızı bombalıyor diyip bulund...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +42
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (27) Yorum Yaz Forumda Gör
    hakanarslan30 (hakan aydın) 2 hf.
    KORAL Sadece düşmanin haberleşmesini keser Milkar serisi ise havada uçan İHA SİHA F16 olsun radarda gizlenmesini sağlar. Yanlışım varsa düzeltin
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    hakanarslan30 (hakan aydın) 2 hf. yorumculuklar
    Dahası var Akıncı SİHA test aşamasında uçaklar ile kafa tutacak seviyeye getiriliyor geleceğin savaşı böyle olacak . Aksungur operasyona giriyor sınıfın en iyi yüklü mühimmati ile . HİSAR A VE O Yakında bunlarida görürüz inşallah. Sürü tipi dronlarda teslim edildi muhtemelen o da sahada Esed itlerinde test edilecek
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    Gt95 (hakan dinler) 2 hf.
    bu forum da sırf Erdoan düşmanlığına esedci oldunuz demirtaşcı oldunuz fransız oldunuz bir vatan sevdalısı olamadınız sizden asla iktidar olmaz şehitler üzerinde de iktidar olamazsınız şehit üzerinden oy devşiren vatan haini dir
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    cabriyo (Emin Tuncer) 2 hf.
    esad a neden saldırıyoruz? diyenler var. esad mı kaldı? suriye, rusya nın vilayeti oldu artık. geçmiş olsun.
    - abd desinki ben gidiyorum karışmayacağım suriyeye, rusya çekip gider mi?
    - esad desinki muhalifler ne isterse yapacağım, rusya gider mi?
    - muhalifler deseki esad ne isterse yapacağız, rusya gider mi?
    rusya nın vilayeti oldu suriye geçmiş olsun. içimizdeki esad çılar gözünü açsın. putin babanızın hayrına suriyede değil. aldı suriyeyi.
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    DH Misafiri 2 hf.
    A-Haber Teknoloji sayfasına hoş geldiniz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Rouvax 2 hf.
    "A"DONANIMHABER yazmış.

    Madem Destan yazıldı neden seraqib kaybedildi, ÖSO geri çekiliyor?
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    Krone 2 hf.
    Koral mı yoksa Barış Kartalı etkeni mi var ?
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Ya arkadaş şu abuk subuk mesajları alıntı yapıp durmayın, o kadar blokladık okumak zorunda kalıyoruz
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    kazuya58 (sinan polat) 2 hf.
    /chp mode on

    Maket bunlar, böyle bişi yok

    varmı,maket degilmi

    şu üstteki kutudamı degil
    eminmisiniz

    hiçmi degil,

    himmm mmm m
    kesin erken seçim var, çarşambaya sandıkları dağıtılır perşemde seçim,
    kesin bilgi yayalım.

    yokmu,

    cuma vardır ozaman, mudarek gün felan.

    yokmu

    hiçmi yok,


    ıııggggh

    motoru yerlimiydi bunun

    lastikler?

    peki benzini yerlimi

    mazotlamı çalışıyor
    sonuçta mazotu ithat nıhahahahaha nıhahahaa istemezüüükk

    /chp mode off
    Yanıtla +7
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    gun (Gün Oksay) 2 hf.
    Şu seyir füzelerinden Esad’ın sarayına bir iki tane göndersek çok iyi olurdu ama daha hazır değil sanırım.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    8018 kez okundu.
    24 kişi, toplam 27 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    koral, siha ve Bilim ve Teknoloji
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