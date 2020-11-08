Korku oyunu The Medium, 28 Ocak 2021’e ertelendi

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Konsol tarafında sadece Xbox Series X/S ile PC platformu için 10 Aralık’ta çıkış yapması beklenen korku oyunu The Medium, son dönemde ertelenen oyunlar kervanındaki yerini aldı. Layers of Fear, Observer ve Blair Witch’in yapımcısı Bloober Team tarafından geliştirilen oyunun yeni çıkış tarihi ise 28 Ocak 2021 olarak değiştirildi.

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Geliştiricinin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Üzerinde uzun uzun düşündükten sonra zor bir karar alarak The Medium’u ertelemek durumunda kaldık. Bizim için kolay olmayan kararı almamızda Covid-19 salgınının Polonya’daki seyri ve piyasaya çıkacak diğer oyunlar etkili oldu. Blobber ekibinin stüdyo tarihindeki en korkutucu oyun deneyimini sunmak için çalıştığını hatırlatmak isteriz. Erteleme sonucu oluşan boşlukta oyunun optimizasyonunu çok daha iyi hale getireceğiz. Bizle kalın ve kendinize dikkat edin.”

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Geliştiricinin yaptığı açıklamadaki “diğer oyunlar” ifadesi ise dikkat çekici. Açıkça dillendirilmese bile son anda 10 Aralık tarihine ertelenen Cyberpunk 2077, The Medium’un da çıkış tarihinin ötelenmesine neden olmuş gibi görünüyor. Zira, Cyberpunk 2077’nin ertelenmesiyle birlikte çıkışı ötelenen başka oyunlar da var. Örneğin, Rockfish Games tarafından geliştirilen Everspace 2 de sırf Cyperpunk 2077 yüzünden ertelenmişti. Geliştirici durumu, “Everspace 2 hayranlarının mutsuz olacağına eminiz ancak video oyun tarihinin muhtemelen en çok beklenen oyunu ile yarışmaya çalışmak pek akıllıca durmuyor” sözleriyle açıklamıştı.

The Medium için yayınlanan oynanış videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.

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