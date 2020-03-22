Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs, NASA'nın insanlı Ay programını da vurdu

    Ay'a astronot taşıyacak olan SLS roketinin geliştirme süreci koronavirüs salgını nedeniyle durduruldu. SLS, Saturn V'i de geride bırakarak tarihin en güçlü roketi olacak.
    8 sa.
    617
    6
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Koronavirüs, NASA'nın insanlı Ay programını da vurdu
    Tam Boyutta Gör

    NASA'nın insanlı Ay hedeflerine şimdi de koronavirüs darbesi geldi. Uzay ajansının Ay ve Mars'a insan taşımak için tasarladığı Space Launch System (SLS) roketinin geliştirme süreci koronavirüs nedeniyle durduruldu. Teknik merkezlerin yer aldığı Louisiana ve Mississippi'de vaka sayısının hızlı bir şekilde artmasının ardından geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayan NASA, mühendis ekibinin evlerine gönderildiğini ve SLS üzerindeki çalışmaların süresiz bir şekilde durdurulduğunu duyurdu.

    NASA'nın bildiğiniz gibi 2024 yılında Ay'a geri dönme hedefi var. Yeni insanlı Ay programı Artemis'in duyurusu geçtiğimiz yıl yapılmıştı. Uzay ajansı, son Apollo misyonundan yaklaşık yarım asır sonra Amerikan astronotlarını tekrar Ay yüzeyine göndermeyi hedefliyor. Yapılan açıklamalara göre ilk insanlı Artemis misyonunda Orion kapsülünde bir de kadın astronot yer alacak; yani Ay yüzeyinde ilk kez bir kadın astronotun yürüdüğünü göreceğiz.

    NASA'nın aslında orijinal planı 2028 yılı itibarıyla Ay'a astronot indirmekti. Ancak Trump yönetimi burada geçtiğimiz yıl bir değişikliğe gitti ve uzay ajansının yeni hedefini 2024 yılı olarak belirledi. Bu değişiklik ABD'de epey bir tartışmaya neden oldu. Özellikle de Kongre'deki Demokratlar, 2024 değişikliğinin arkasında politik nedenler olduğunu düşünüyor. Trump'ın görev süresi, bu yıl tekrar seçilmesi halinde bildiğiniz gibi 2024'e uzayacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar NASA'nın Orion kapsülünü taşıyan uçak, 'enteresan tasarımıyla' dikkat çekiyor

    Koronavirüs, NASA'nın insanlı Ay programını da vurdu
    Tam Boyutta Gör

    Artemis'te hedefin 2028'den 2024'e çekilmesi elbette NASA'nın da işlerini epey zorlaştırdı. Uzay ajansının dört yıl içerisinde SLS roketini tamamlayıp insanlı derin uzay uçuşları için hazır hale getirmesi açıkçası şu anda neredeyse imkansız görünüyor. Zaten SLS'nin geliştirme süreci, koronavirüsten önce de epey sıkıntılı geçiyordu.

    Ayrıca Bkz. "NASA'nın 12 milyar dolar harcadığı dev Mars roketi bekleneni veremiyor"

    15 milyar dolar harcandı, bekleneni veremiyor

    SLS roketi NASA'nın 21.yüzyıldaki en büyük hayal kırıklıklarından birisi oldu. 2011 yılından bu yana geliştirme süreci devam eden SLS'nin aslında 2017'de ilk görevine çıkması bekleniyordu. Ancak NASA ve roketin üretiminden sorumlu olan Boeing, geride bıraktığımız dört yıl içerisinde tam dört farklı erteleme kararı aldı ve roketin fırlatma tarihini 2017'den 2021'e kadar erteledi. 

    SLS projesinin en çok eleştiri alan kısmı ise, özellikle de son yıllarda artık inanılmaz rakamlara ulaşan maliyet tarafı oldu. Roketin toplam maliyetinin aslında 7 milyar doları geçmeyeceği tahmin ediliyordu, ancak art arda gelen ertelemelerin ardından şimdi harcanan para 15 milyar dolara ulaşmış durumda. ABD federal yetkilileri, önümüzdeki yıl bu rakamın 18 milyar doları da geride bırakacağını söylüyor.

    NASA ve Boeing, SLS'yi tarihin en güçlü roketi olacak şekilde 2011 yılında tasarlamıştı. Ancak geride bıraktığımız yaklaşık 10 yıl içerisinde roketin teknolojisi de aslında epey bir eskidi. Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX bildiğiniz gibi şu sıralar Starship isimli dev bir roket geliştiriyor. Starship, SLS'den daha güçlü olmasına rağmen çok daha ucuz maliyetlerle hazırlanıyor. Ayrıca SpaceX'in diğer roketleri gibi tekrar kullanılabilir özellikleri de olacak. Uzmanlar, Starship ilk kez havalandığında, NASA'nın 20 milyar dolar harcadığı SLS roketinin tamamıyla kullanılamaz hale geleceğini tahmin ediyor.

    ABD içerisinde büyük tartışmalara neden olan SLS projesinden NASA'nın geri dönmesi artık pek mümkün değil. Roketin 2021 yılında ilk uçuşuna çıkması bekleniyor. Bakalım SLS'nin Ay'a astronot taşıdığı günleri görebilecek miyiz.



    https://www.bbc.com/news/science-environment-51976470 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Gişe rekorları kıran Sonic filmi erkenden internete geliyor
    1 gün
    SpaceX'in yeni Starlink görevinde Falcon 9 roketi okyanusa çakıldı
    1 gün
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 7 sa. Android Auto ve Apple CarPlay, sürücülerin dikkatini alkollü araba kullanmaktan çok dağıtıyor 8 sa. GÖRÜNTÜLENEN Koronavirüs, NASA'nın insanlı Ay programını da vurdu Sonraki Çin, KOVİD-19’u dünyaya duyurmasının ardından hayatını kaybeden doktorun ailesinden özür diledi 9 sa. 2020 Skoda Octavia Combi'nin detaylı fotoğrafları paylaşıldı [Galeri] 9 sa. Koronavirüsten ülkemizde ölüm sayısı 21 oldu 9 sa. Windows 10 yeni arayüzü Instagram paylaşımında göründü 10 sa. Mozilla da FTP desteğini sonlandırıyor 10 sa. Twitter daha fazla sağlık uzmanının hesabını onaylayacak 11 sa. Windows 10 Enterprise sürüm 1709’un destek süresi uzatıldı 11 sa. MSI Optix MAG272CQR oyuncu monitörünü denedik 11 sa. YouTube artık güvenilir koronavirüs videolarını ana sayfada gösterecek 12 sa. Tip 1 diyabet hastaları için pankreas uygulaması geliştirildi 12 sa. ZTE Axon 11 5G'nin hangi işlemciyle geleceği belli oldu 13 sa. Asetilkolin bağımlı M1 reseptör eksitasyonu hafızanın temelini oluşturuyor 13 sa. Tamamen elektrikli Porsche Macan'ın üretim tarihi açıklandı 14 sa. Turkcell şebeke adını 'EvdeHayatVar' olarak değiştirdi 14 sa. Xiaomi Mi 10S'in ekran özellikleri ortaya çıktı 15 sa. Honor Play 9A'nın render görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı 16 sa. Yayın kalitesini düşüren şirketler arasına Amazon ve Apple da katıldı 17 sa. Koronavirüse yeni önlem: Mangal, berber ve kuaför yasak 17 sa. Amazon’a ait dağıtım merkezlerinden birinde çalışan işçide koronavirüs tespit edildi 17 sa. Apple, Koronavirüs nedeniyle çevrimiçi iPhone satışlarına sınırlama getirdi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Solunum cihazı talebine yerli çözüm
    DonanımHaber
    Google'ın Koronavirüs için hazırladığı web sitesi açıldı! Koro...
    DonanımHaber
    Yeni iPad Pro'daki LiDAR tarayıcı iPhone 12 Pro üzerinde görün...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Narcos: Rise of the Cartels'ten Oynanış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni clio ss li, manuel cam, kampana fren ve muhtesem 70 beygi...
    DH Forum
    silinsin.
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim