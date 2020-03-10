Koronavirüs nedeniyle Apple Çin’de çakıldı, 100 milyar dolar değer kaybı yaşandı

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Çin’de başlayarak tüm dünyaya yayılan ve binlerce kişinini ölümüne neden olan koronavirüs salgını hem üretim tarafında hem satış tarafında akıllı telefon pazarını vuruyor. İki yerden darbe alan üreticilerin ise düşüşleri keskin oluyor.

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Çin’den gelen son bilgilere göre Ocak-Şubat aylarında iPhone satışları yüzde 75 civarında düşüş yaşadı. Koronavirüs nedeniyle ülkede 42 Apple mağazası bir süre kapalı kaldı. Şimdi ise 29 mağaza belirli saatlerde açık kalıyor.

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Diğer taraftan tüketicilerin evden çıkmaması da genel anlamda akıllı telefon satışlarında düşüşe neden oldu. Sadece Şubat ayında 500 binden az iPhone modeli satıldı. Ocak ayında ise 2 milyon satış yapıldı ancak önceki yıl 5 milyon civarına yaklaşmıştı.

Apple’ın düşen satışları yanında ülkedeki üretim tesislerinin kısmen kapatılması da mali tabloları etkileyecek. Önümüzdeki dönemde beklentilerin bu yönde olması hisseleri de olumsuz etkiledi. 271$ seviyesine kadar gerileyen hisse senetleri hafta sonunda 100 milyar dolar civarında bir değeri silmiş oldu.

https://www.phonearena.com/news/chinese-iphone-sales-drop-sharply-last-month-in-china_id122806

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