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    Koronavirüs nedeniyle Apple Çin’de çakıldı, 100 milyar dolar değer kaybı yaşandı

    Koronavirüs sebebiyle hem satışları düşen hem de üretim tarafında sıkıntı yaşayan Apple hisselerde de kayıp yaşıyor. Hafta sonunda 100 milyar dolar civarında değer kaybı yaşandı.
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    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs nedeniyle Apple Çin’de çakıldı, 100 milyar dolar değer kaybı yaşandı
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    Çin’de başlayarak tüm dünyaya yayılan ve binlerce kişinini ölümüne neden olan koronavirüs salgını hem üretim tarafında hem satış tarafında akıllı telefon pazarını vuruyor. İki yerden darbe alan üreticilerin ise düşüşleri keskin oluyor.

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    Apple adeta çakıldı

    Çin’den gelen son bilgilere göre Ocak-Şubat aylarında iPhone satışları yüzde 75 civarında düşüş yaşadı. Koronavirüs nedeniyle ülkede 42 Apple mağazası bir süre kapalı kaldı. Şimdi ise 29 mağaza belirli saatlerde açık kalıyor.

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    Diğer taraftan tüketicilerin evden çıkmaması da genel anlamda akıllı telefon satışlarında düşüşe neden oldu. Sadece Şubat ayında 500 binden az iPhone modeli satıldı. Ocak ayında ise 2 milyon satış yapıldı ancak önceki yıl 5 milyon civarına yaklaşmıştı.

    Apple’ın düşen satışları yanında ülkedeki üretim tesislerinin kısmen kapatılması da mali tabloları etkileyecek. Önümüzdeki dönemde beklentilerin bu yönde olması hisseleri de olumsuz etkiledi. 271$ seviyesine kadar gerileyen hisse senetleri hafta sonunda 100 milyar dolar civarında bir değeri silmiş oldu.



    https://www.phonearena.com/news/chinese-iphone-sales-drop-sharply-last-month-in-china_id122806 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Portraitclub (Batuhan Korucan) 1 hf. en beğenilen
    Bunların tek sorumlusu çin. Bunca insan öldü maddi kayıplar da çabası, hep bu virüsler Asya ülkelerinden çıkıyor özellikle de Çin geçmişteki virüslerden hiçbir ders çıkarmayan Çin’in cezasını tüm dünya çekiyor. Zamanında karantina alınsaydı önlemler alınmış olsaydı bu kadar yayılmayacaktı. Tüm dünya Çin’e yaptırım uygulanması gerekiyor hemde öyle laf olsun diye değil, harbi ciddi nefes alamayacak şekilde. Eminim ki, bundan bile ders çıkarmamışlardır. Virüsü duyuran doktora bile neler yaptılar, belki de gizli biyolojik bir silah yapıyorlardı ve kontrolünü elinde tutamadılar. İnsanlar sevdiklerini kaybetti bundan daha kötüsü olamaz.
    Bunların tek sorumlusu çin. Bunca insan öldü maddi kayıplar da çabası, hep bu virüsler Asya ülkelerinden çıkıyor özellikle de Çin geçmişteki virüslerden hiçbir ...
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    darkaura 1 hf.
    koyun can derdinde, kasap et derdinde. bir tarafda insanlar oluyor, insanlar salgin yuzunden evlerine hapsolmus sokaga cikmaya korkuyor, ote tarafda apple para kaybetti diye daha cok uzulen bir fanboy kitlesi.
    koyun can derdinde, kasap et derdinde. bir tarafda insanlar oluyor, insanlar salgin yuzunden evlerine hapsolmus sokaga cikmaya korkuyor, ote tarafda apple para ...
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    2 Yanıt Yanıtla +7
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    Portraitclub (Batuhan Korucan) 1 hf. darkaura
    Eğer bana diyorsan, fanboy değilim. Bir çok sektör etkilendi dünya bir buhran içinde Apple olmuş olmamış bir önemi yok. Yakında dolaylı yoldan etkilendiğin zaman ne demek istediğimizi anlarsın.
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    Desider Specialist (Sencer Cebeci) 6 gün darkaura
    Ne saçmalıyorsun sen ya?

    Tüm şirketler maddi kayıp yaşadı, en büyük vurgunu da büyük şirketler yedi.

    Burası Apple forumu ve büyük bir şirket olan Apple ın zararını konuşuyoruz.



    Ne gereksiz gereksiz yorum yapıyorsun
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 1 hf.
    Kendi ülkesinde çalışanına 5.000 dolar vereceğine elin Çin'lisine 5 dolar verip telefon yaptırıp bunun da kaymağını yiyenlerin kafası karışık. 5 Dolara telefon yaptıracağı başka bir fakir ve çalışkan bir ülke bulmak gerek şimdi.
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    drjacob (... ) 1 hf.
    şu sıralar borsa da kazanan yok ki
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    CoreXXX (fatih tat) 1 hf.
    Kârdan zarar bişey olmaz appleye. virüs bitince o telefon almayanlar alacak illaki:)
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    V4LKyR 1 hf.
    Ne? 100 milyar dolar mı...

    YÖÖÖÖH.
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    darkaura 1 hf.
    koyun can derdinde, kasap et derdinde. bir tarafda insanlar oluyor, insanlar salgin yuzunden evlerine hapsolmus sokaga cikmaya korkuyor, ote tarafda apple para kaybetti diye daha cok uzulen bir fanboy kitlesi.
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    cand. 1 hf.
    Çine 50 sene ambargo uygulanmalı
    Yanıtla +3
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    Portraitclub (Batuhan Korucan) 1 hf. en beğenilen
    Bunların tek sorumlusu çin. Bunca insan öldü maddi kayıplar da çabası, hep bu virüsler Asya ülkelerinden çıkıyor özellikle de Çin geçmişteki virüslerden hiçbir ders çıkarmayan Çin’in cezasını tüm dünya çekiyor. Zamanında karantina alınsaydı önlemler alınmış olsaydı bu kadar yayılmayacaktı. Tüm dünya Çin’e yaptırım uygulanması gerekiyor hemde öyle laf olsun diye değil, harbi ciddi nefes alamayacak şekilde. Eminim ki, bundan bile ders çıkarmamışlardır. Virüsü duyuran doktora bile neler yaptılar, belki de gizli biyolojik bir silah yapıyorlardı ve kontrolünü elinde tutamadılar. İnsanlar sevdiklerini kaybetti bundan daha kötüsü olamaz.
    Yanıtla +21
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