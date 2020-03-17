Koronavirüs nedeniyle yüzlerce liralık müzik uygulamaları ücretsiz oldu

Koronavirüs salgınının yayılması nedeniyle pek çok meslek grubu evinden çalışmaya başladı. Bunların arasında müzisyenler de bulunuyor. Moog ve Korg markaları bu nedenle müzisyenlere önemli bir jest yapıyor.

Pahalı jest

Moog ekibinin App Store üzerindeki Minimoog Model D sentezleyici uygulaması ücretsiz hale getirildi. Bu uygulama ile kolay bir şekilde sentezleme işlemlerine başlayabiliyorsunuz.

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Korg ise Kaossilator uygulamasını ücretsiz hale getirdi. Kaossilator oldukça beğenilen bir sentezleme uygulaması ve fiyatı 114TL olarak görünüyor. Hem Android hem de iOS uygulaması ücretsiz. IOS uygulaması iKaossilator ismine sahip. Android uygulaması 20 Mart tarihine kadar iOS uygulaması ise 31 Mart tarihine kadar ücretsiz olacak.

Minimoog Model D Synthesizer Moog Music Inc. Müzik Ücretsiz 210 MB

KORG iKaossilator KORG INC. Müzik Ücretsiz 69.4 MB

KORG Kaossilator for Android KORG INC. Müzik ve Ses ₺114,99 40M

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