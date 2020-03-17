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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs nedeniyle yüzlerce liralık müzik uygulamaları ücretsiz oldu

    Evinden çalışmak zorunda kalan müzisyenler ve müzik yapmıcıları için kısa bir süreliğine Minimoog Model D ve Kaossilator sentezleyici uygulamaları ücretsiz hale getirildi.
    3 gün
    15,5b
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs nedeniyle yüzlerce liralık müzik uygulamaları ücretsiz oldu

    Koronavirüs salgınının yayılması nedeniyle pek çok meslek grubu evinden çalışmaya başladı. Bunların arasında müzisyenler de bulunuyor. Moog ve Korg markaları bu nedenle müzisyenlere önemli bir jest yapıyor.

    Pahalı jest

    Moog ekibinin App Store üzerindeki Minimoog Model D sentezleyici uygulaması ücretsiz hale getirildi. Bu uygulama ile kolay bir şekilde sentezleme işlemlerine başlayabiliyorsunuz.

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    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs nedeniyle Google Play uygulama onayları gecikiyor"

    Korg ise Kaossilator uygulamasını ücretsiz hale getirdi. Kaossilator oldukça beğenilen bir sentezleme uygulaması ve fiyatı 114TL olarak görünüyor. Hem Android hem de iOS uygulaması ücretsiz. IOS uygulaması iKaossilator ismine sahip. Android uygulaması 20 Mart tarihine kadar iOS uygulaması ise 31 Mart tarihine kadar ücretsiz olacak.

    Minimoog Model D Synthesizer Minimoog Model D Synthesizer Minimoog Model D Synthesizer Minimoog Model D Synthesizer Moog Music Inc. Müzik Ücretsiz 210 MB

    KORG iKaossilator KORG iKaossilator KORG iKaossilator KORG iKaossilator KORG INC. Müzik Ücretsiz 69.4 MB

    KORG Kaossilator for Android KORG Kaossilator for Android KORG Kaossilator for Android KORG Kaossilator for Android KORG INC. Müzik ve Ses ₺114,99 40M



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Godolphin (Cem Yılmaz) 3 gün en beğenilen
    Bedava diye indirdim kullanmayacagım ama ileride ne olacagını kim bilebilir.
    2 Yanıt Yanıtla +25
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    ramis78 (ramis yelkenci) 1 gün Godolphin
    çok mantıklı hocam ileride ne olacağını kim bilebilir :)
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    e55e55e55 (arda güzel) 3 gün
    Mecbur çalmayı öğrenecez artık
    Yanıtla +12
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    enja 1 gün
    virus bulaşınca bir insana dünya bedava olsa ne olcak
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    DH Misafiri 2 gün
    aynen kütaphaneye ekleyin ne olur olmaz ilerde bir klavye alabilirim
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    ByBaterist (uygar demir) 3 gün
    Düğünlerde çalınır
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    e55e55e55 (arda güzel) 3 gün
    Mecbur çalmayı öğrenecez artık
    Yanıtla +12
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    kingsix (Murat Arman) 3 gün
    Bedava mal baldan tatlidir indirin 😬
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    langsuyares (deniz turan) 3 gün
    Zaten bedava değil uygulama içi satınalma seçeneğini gördüğüm hiçbir program bedava değildir
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    mtheaven (mustafa çivrilli) 3 gün Godolphin
    İndirdik bakalım belki organizasyoncu olurum
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 3 gün
    Şu zor günlerde alının doğru karar
    Yanıtla +2
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    Godolphin (Cem Yılmaz) 3 gün en beğenilen
    Bedava diye indirdim kullanmayacagım ama ileride ne olacagını kim bilebilir.
    3 Yanıt Yanıtla +25
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