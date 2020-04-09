Koronavirüs salgını Galaxy Note 20 ve Fold 2'nin çıkışını etkilemeyecek

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Koronavirüs (Covid-19) pandemisi dünyadaki birçok teknoloji şirketini olumsuz yönde etkiledi. Bunlardan biri olan Samsung da bazı mağazalarını kapatmak ve hatta birkaç fabrikasında üretimi durdurmak zorunda kaldı.

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Güney Koreli şirket aynı zamanda 3 nm'lik yongalarının seri üretimini 2022 tarihine erteledi. Ancak yeni bir rapor, Samsung'un koronavirüs nedeniyle Galaxy Note 20 ve Fold 2 lansman programında herhangi bir değişiklik yapmadığını iddia ediyor.

Lansman için birkaç farklı senaryo var

Sektöre yakın kaynaklar Note 20 ve Fold 2'in piyasaya sürülmesine yönelik hazırlıkların uzun zaman önce başladığını ve resmi duyurunun Ağustos ayında yapılacağını söylüyor. Şu an için sunumun nasıl yapılacağı konusunda bir bilgi yok.

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Samsung her zaman yaptığı gibi fiziksel bir etkinlik de düzenleyebilir. Salgının etkisinin devam etmesi durumunda çevrimiçi bir etkinlik düzenleyerek yeni telefonlarını internet üzerinden de tanıtabilir.

Ağustos ayına kadar daha önümüzde daha uzun sayılabilecek bir zaman var. Samsung'un nasıl bir yol izleyeceğini koronavirüs salgınının dünya genelindeki gidişatı belirleyecek.

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200408000710

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