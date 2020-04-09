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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs salgını Galaxy Note 20 ve Fold 2'nin çıkışını etkilemeyecek

    Güney Kore basınında yer alan haberlere göre koronavirüs Galaxy Note 20 ve Fold 2'nin çıkışını geciktirmeyecek. Akıllı telefonların lansman programında herhangi bir değişiklik söz konusu değil.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgını Galaxy Note 20 ve Fold 2'nin çıkışını etkilemeyecek
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    Koronavirüs (Covid-19) pandemisi dünyadaki birçok teknoloji şirketini olumsuz yönde etkiledi. Bunlardan biri olan Samsung da bazı mağazalarını kapatmak ve hatta birkaç fabrikasında üretimi durdurmak zorunda kaldı.

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    Güney Koreli şirket aynı zamanda 3 nm'lik yongalarının seri üretimini 2022 tarihine erteledi. Ancak yeni bir rapor, Samsung'un koronavirüs nedeniyle Galaxy Note 20 ve Fold 2 lansman programında herhangi bir değişiklik yapmadığını iddia ediyor.

    Lansman için birkaç farklı senaryo var

    Sektöre yakın kaynaklar Note 20 ve Fold 2'in piyasaya sürülmesine yönelik hazırlıkların uzun zaman önce başladığını ve resmi duyurunun Ağustos ayında yapılacağını söylüyor. Şu an için sunumun nasıl yapılacağı konusunda bir bilgi yok.

    Koronavirüs salgını Galaxy Note 20 ve Fold 2'nin çıkışını etkilemeyecek
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    Samsung her zaman yaptığı gibi fiziksel bir etkinlik de düzenleyebilir. Salgının etkisinin devam etmesi durumunda çevrimiçi bir etkinlik düzenleyerek yeni telefonlarını internet üzerinden de tanıtabilir.

    Ağustos ayına kadar daha önümüzde daha uzun sayılabilecek bir zaman var. Samsung'un nasıl bir yol izleyeceğini koronavirüs salgınının dünya genelindeki gidişatı belirleyecek.



    http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200408000710 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    METİN KIRCA (Metin KIRCA) 3 sa.
    arabayı satıp note 20 alabilir miyim acaba ?
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