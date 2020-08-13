Koronavirüs salgını Mozilla’yı vurdu, işten çıkarmalar başlıyor

Tam Boyutta Gör

Pandemi döneminde genel anlamda internet odaklı firmaların büyüdüğünü ve kullanıcı sayısını arttırdığını görüyoruz. Bununla birlikte işlerin yolunda gitmediği firmalar da var. Mozilla bunlardan birisi.

Mozilla küçülüyor

İnternet dünyasında Firefox tarayıcısı ve Thunderbird mail istemcisi ile popüler olan Mozilla; son dönemde yaşanan pandemi salgını nedeniyle gelir kaybına uğradı. Maliyetlerin boyu aşmaya başlaması da yeniden yapılanmayı beraberinde getirdi.

İlginizi Çekebilir

CCleaner yine iş başında: Firefox eklentilerini siliyor

Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk çalınabilir piyano LEGO seti piyasada"

Yapılan açıklamaya göre Mozilla ürünlerinin internet dünyasına daha fazlasını vadedebilmesi için maliyeti dengeleyecek bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyuluyor. Bu sayede şirketin faaliyetlerini yürütebilmesi sağlanacak.

İlk etapta Mozilla bünyesinde 250 kişinin işine son verilmesi planlanıyor. Ekibin kalanı ise daha hızlı geliştirme süreçleri oluşturabilmek adına farklı bir şekilde organize edilecek. Ayrıca diğer firmalarla ortaklıklara daha fazla önem verileceği ifade ediliyor.

Mevcut ürünlerden beklentileri fazlasıyla karşılayan Firefox tarayıcısına firma daha fazla yoğunlaşacak. Ayrıca gelir getirmesi beklenen VPN gibi gizlilik odaklı ürünlerin de listeye dahil edildiği belirtiliyor.

https://www.phonearena.com/news/Mozilla-Firefox-shifting-priorities-laying-off-250-employees_id126554

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.