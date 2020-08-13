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    Koronavirüs salgını Mozilla’yı vurdu, işten çıkarmalar başlıyor

    Pandemi döneminde kullanıcı kitlesini koruyamayan Mozilla gelirlerde düşüş yaşıyor. Maliyetlerin karşılanabilmesi amacıyla da yeniden yapılanma kararı alındı.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgını Mozilla’yı vurdu, işten çıkarmalar başlıyor
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    Pandemi döneminde genel anlamda internet odaklı firmaların büyüdüğünü ve kullanıcı sayısını arttırdığını görüyoruz. Bununla birlikte işlerin yolunda gitmediği firmalar da var. Mozilla bunlardan birisi.

    Mozilla küçülüyor

    İnternet dünyasında Firefox tarayıcısı ve Thunderbird mail istemcisi ile popüler olan Mozilla; son dönemde yaşanan pandemi salgını nedeniyle gelir kaybına uğradı. Maliyetlerin boyu aşmaya başlaması da yeniden yapılanmayı beraberinde getirdi.

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    Yapılan açıklamaya göre Mozilla ürünlerinin internet dünyasına daha fazlasını vadedebilmesi için maliyeti dengeleyecek bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyuluyor. Bu sayede şirketin faaliyetlerini yürütebilmesi sağlanacak.

    İlk etapta Mozilla bünyesinde 250 kişinin işine son verilmesi planlanıyor. Ekibin kalanı ise daha hızlı geliştirme süreçleri oluşturabilmek adına farklı bir şekilde organize edilecek. Ayrıca diğer firmalarla ortaklıklara daha fazla önem verileceği ifade ediliyor.

    Mevcut ürünlerden beklentileri fazlasıyla karşılayan Firefox tarayıcısına firma daha fazla yoğunlaşacak. Ayrıca gelir getirmesi beklenen VPN gibi gizlilik odaklı ürünlerin de listeye dahil edildiği belirtiliyor.



    https://www.phonearena.com/news/Mozilla-Firefox-shifting-priorities-laying-off-250-employees_id126554 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    akris 1 hf. en beğenilen
    internet teknolojilerine ismini altın harflerle yazdırmıştır Mozilla Firefox.
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    YOURMOVE 1 hf.
    Beşiktaş gibi televizyona çıkıp bağış toplasınlar.
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    detanaoq (Heraktus forgionus) 1 hf.
    edge çöpünü kullanacağınıza Firefox kullanın...
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    erenbaran 3 gün
    opera varken mozillayı kullanmam. Ama yine de üzücü bir durum küçülmeye gitmesi yada işten çıkarılmaları.
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    Jeolog. (Caner AKSOY) 3 gün
    test
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    YıldızTeknikMekatronikM. (İsmail ÖZDEN) 6 gün
    bu pandemi en çok porno sektörünü vurdu. 5 aydır favori premium ücretli sitelerimin hiçbirine yeni sahne gelmiyor. hiçbir şey umrumda değil her şeyi geçtim sadece sitelere yeni sahne gelmemesi canımı sıkıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    The Hollow 6 gün YıldızTeknikMekatronikM.
    Porno sektöründeki en büyük pastanın sahibi MindGeek, tüm alt şirketlerine/sitelerine yeni içerikler ekliyor. Stoklarındaki videoları kullandılar, bunun yanında solo videolara da ağırlık verdiler. Hala eklemeye devam ediyorlar. O sektör kolay kolay ölmez.
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    kutsall1 (mehmet metin) 6 gün
    Çok yoğun kullanıldığını sanmıyorum zaten
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    High Sierra 1 hf.
    Microsoft teams hiçbir şekilde çalışmıyor Firefox'da,Edge ile uygulamada sorun yok. Edge, Webkit tabanlı olmayan sürümü.Geri kalanında daily driver bakımından Firefox, RAM tüketimi konusunda oldukça memnun bırakıyor kendinden.
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    einhander (Erdem ) 1 hf.
    konu hangi tarayıcı daha iyi konusuna dönmüş.o zaman arttırıyorum brave dıyorum
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    ezicioyuncu (Bora ) 1 hf.
    2005'den beri firefox kullanırım. Chrome vs hiç kullanma gereksinimi duymadım, ileride batarsa falan çok üzülürüm adam akıllı başka tarayıcı yok benim için.
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 hf.
    Firefox 2 den Bu Yana Kullanıyorum. Çok Bellek Yiyor Diyen Arkadaşlar Artık 8-16GB Zaten Standart Oldu. Bende de 50 Sekme Açıkken 6-7GB Bellek Yiyor. Ama Helali Hoş Olsun Hiç İkiletmemiştir Bugüne Kadar. Tek Kızdığım Nokta Eski Eklenti Sisteminden Yeniye Geçişte Kaybettiğim Bir Vertical Toolbar Eklentisi Olmuştu. Onun Haricinde Hiç Sorun Yaşamadım. En Kısa Zamanda Bağış Yapacağım ve Hiçte Boşa Gideceğini Düşünmüyorum
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    Paetzold (R S) 1 hf.
    Az ekmeğini yemedik üstadın. Hey gidi günler hey.
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    The Hollow 1 hf.
    Encrypted SNI özelliği dışında Mozilla Firefox kullanmak bir sebep göremiyorum. Chrome veya Edge ikiside stabil, hızlı ve güvenli.
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    2030 kez okundu.
    19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
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